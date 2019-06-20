Новая кровь: как убивают журналистов на Украине

Украинский журналист Вадим Комаров, избитый в городе Черкассы 4 мая, скончался в четверг утром, не приходя в сознание. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

«С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, — профессиональная деятельность Комарова», – написал он в фейсбуке.

По словам Томиленко, Комаров «был неудобным» для местных политиков и расследовал резонансные случаи коррупции. Вадим Комаров писал про «пьяный бунт» в Черкасской исправительной колонии №62, незаконное строительство и коррупцию в городском совете. В 2016 году на него уже было совершено покушение – Комарова пытались застрелить.

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Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ на Украине Арлем Дезир вместе с посольством США в Киеве призвал расследовать убийство Комарова и обеспечить безопасность журналистов в стране.

По данным НСЖУ, за прошедший год нападения были совершены на 78 журналистов. МВД Украины сообщило, что в 2018 году 63 уголовных дела было возбуждено в связи с препятствованием профессиональной деятельности работников СМИ.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что на Украине до сих пор не раскрыты дела об убийстве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета, сообщает ФАН.

«На Украине вновь погиб журналист. <...> Привычная поступь украинской «демократии», – написал сенатор в своем твиттере.

В апреле 2015 года произошло одно из самых громких убийств журналистов – в Киеве во дворе собственного дома был застрелен известный своей «малоросской» политической позицией Олесь Бузина, выступавший в публикациях против украинского национализма. За месяц до гибели он предупредил об угрозах в свой адрес и нападениях.

Убийство Бузины вызвало резонанс на уровне высших должностных лиц государств и представителей международных организаций. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство провокацией и заявил, что это преступление направлено на дестабилизацию ситуации на Украине. Однако дело об убийстве политика по-прежнему не раскрыто.

Украинский политолог Вадим Карасев в разговоре с НСН заявил, что Бузину сейчас просто забыли.

«Бузина — неоднозначная фигура. Если уж говорить о его политической позиции, то он, скорее, был по левую сторону. А в Украине сейчас все-таки доминирует правый радикализм. <...> Если говорить о расследовании, то понятно, что чем меньше общественного давления на следствие, тем оно будет менее эффективным. На сторону подозреваемых стала достаточно многочисленная группа сторонников из числа правых», — заявил эксперт.

1 июня адвокат Ренат Кузьмин, представляющий интересы матери убитого украинского журналиста Бузины, сообщил, что она попросила президента Украины о личном приеме.

Кузьмин отметил, что спустя четыре года после убийства Бузины виновные до сих пор не найдены. Поэтому, по его словам, Валентина Бузина обратилась к Зеленскому с официальным заявлением о личном приеме.

В убийстве журналиста Олеся Бузины подозреваются киевляне Денис Полищук и Андрей Медведько, которые ранее являлись членами украинских националистических организаций, а один из них служил в спецподразделении МВД Украины. Как отмечается, мотивом убийства могла стать «личная неприязнь» молодых людей в связи с политической позицией журналиста.

Наконец, в конце июля 2016 года в результате взрыва бомбы в автомобиле погиб известный в России и на Украине журналист Павел Шеремет. Национальная полиция Украины назвала основную версию причины убийства журналиста — его профессиональная деятельность.

По уровню свободы прессы Украина находится на 101 месте из 180 стран мира по версии организации «Репортеры без границ».