Крушение MH17: Нидерланды назвали виновников трагедии. ОНЛАЙН

Представители Совместной следственной группы также уточнили, что не располагают информацией о причастности действующих военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации к крушению Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года.

«У нас сейчас нет доказательств против действующих военнослужащих, но у нас есть информация о тех людях, о которых мы говорим. Об этих четырех людях. Об остальных у нас еще нет достаточной информации», — подчеркнул глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке.