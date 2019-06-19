Крушение MH17: Нидерланды назвали виновников трагедии. ОНЛАЙН

Один из фигурантов дела — бывший глава минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) — также подчеркнул, что следователи не связывались с ним для получения новых данных. «Никаких комментариев, кроме тех, которые были до этого, вы от меня не услышали. Ополчение Boeing не сбивало, и больше я ничего не комментирую, не проясняю», — заявил он радиостанции Business FM. По словам Стрелкова, на суде он присутствовать не намерен.
Однако, как успели заметить СМИ, свои выводы по крушению Boeing-777 в небе над Донбассом Совместная следственная группа проиллюстрировала старыми данными: в том числе фотографиями из соцсетей, уже известными выдержками из интервью Гиркина и Бородая (фигуранты дела) и новостями из интернета.
Напомним, что в мае 2019 года расследование пришло к выводу, что MH17 был сбит из комплекса «Бук» с поля под населенным пунктом Первомайский. Голландский прокурор Фред Вестербеке сделал акцент на том, что эта территория находилась под контролем пророссийских сепаратистов. Ракетный комплекс доставили туда с территории РФ, после чего вывезли обратно, утверждает JIT.
В JIT также отметили, что подозреваемых хотят привлечь к ответственности за убийство находившихся на борту пассажиров. Вопрос об их причастности к транспортировке зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит «Боинг», отходит на второй план.
Представители Совместной следственной группы также уточнили, что не располагают информацией о причастности действующих военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации к крушению Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года.
«У нас сейчас нет доказательств против действующих военнослужащих, но у нас есть информация о тех людях, о которых мы говорим. Об этих четырех людях. Об остальных у нас еще нет достаточной информации», — подчеркнул глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке.
Как сообщается, один подозреваемый также может находиться на Украине. В связи с этим следователи намерены направить властям России и Украины уведомление о необходимости допросов. Тем не менее, запрос об экстрадиции подниматься не будет, поскольку оба государства не выдают своих граждан.
Отметим, что за день до брифинга представителей Международной следственной группы голландский телеканал NPO 2 назвал имена вероятных фигурантов расследования — ранее их имена уже фигурировали в СМИ. При этом только два имени — Гиркин и Дубинский — были обнародованы по итогам официального расследования.
Как отметил представитель JIT, рассмотрение дела о крушении MH17 начнется 9 марта 2020 года. Тем временем замглавы МИД Украины Олена Зеркаль уточняет, что число причастных к трагедии может быть больше.
По данным Совместной следственной группы (JIT), силовики уже подготовили четыре ордера на арест фигурантов дела. Они будут немедленно объявлены в национальный и международный розыск. Отмечается, что двое из подозреваемых сейчас находятся на территории РФ. В связи с этим Нидерланды собираются обратиться к российским властям с просьбой содействовать в расследовании трагедии.
Среди подозреваемых — экс-глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, граждане РФ Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Имена возможных виновников катастрофы на пресс-конференции озвучил глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен.
Голландские силовики официально назвали имена подозреваемых по делу о крушении Boeing 777, который принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет разбился в небе над Донбассом. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.