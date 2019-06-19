ЕГЭ не будет прежним: как изменятся госэкзамены

В правительстве планируют сделать индивидуальные задания для каждого школьника, сдающего единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 11 классе и основной госэкзамен (ОГЭ) в 9 классе. Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на доклад правительства РФ о реализации политики в сфере образования, который был направлен в Федеральное собрание.

Планируется, что основные экзамены будут переведены в компьютерную форму, что позволит автоматически генерировать контрольно-измерительные материалы для каждого школьника.

«Тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму зафиксирован в докладе в числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования», — пишет издание.

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Конкретные сроки перехода на данную модель не указаны. В Рособрнадзоре также не смогли рассказать, когда ЕГЭ и ОГЭ будут сдаваться в компьютерном режиме.

На данный момент выпускники 9 и 11 классов вписывают ответы на задания гелевой ручкой в специальные бланки. После работы сканируются: тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.

Завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков отмечает, что две основные технические проблемы госэкзаменов — «слив» материалов в интернет и списывание. «[Обе они] могут быть частично решены увеличением количества вариантов. Радикальным решением может быть персонифицированный экзамен. Такой подход делает бесполезным примитивное списывание, а любой попавший в Сеть вариант ЕГЭ с гарантией будет отличаться от того, что школьник увидит на экзамене», — сообщил специалист «Известиям».

При этом он подчеркнул, что, если формировать задания и генерировать эталонные решения будет только искусственный интеллект, учителям станет сложнее мотивировать учеников на глубокое изучение предмета.

Отметим, что ранее Рособрнадзор уже заявлял о планах к 2022 году провести ЕГЭ на компьютере — тогда речь шла о тестировании по информатике.

В августе прошлого года директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в свою очередь сообщала, что к 2030 году в России появятся системы искусственного интеллекта, которым будет поручено проверять работы ЕГЭ в полном объеме. Она отмечала, что к тому времени развитие искусственного интеллекта должно достигнуть уровня, который позволит оценивать развернутые ответы выпускников.

«Возможная замена экспертов, проверяющих развернутые ответы, искусственным интеллектом — не цель, а естественная и постепенная технологизация всех процессов экзамена», — сообщили тогда «Известиям» в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ начался 27 мая — в этот день школьники написали экзамены по географии и литературе. 29 мая выпускники писали базовую и профильную математику, 31 мая химию и историю, а 3 июня состоялся самый массовый экзамен — ЕГЭ по русскому языку.

Всего, по информации Рособрнадзора, в этом году экзамены сдают 750 тыс. выпускников. «Можно с уверенностью сказать, что экзамен состоялся. Серьезных сбоев не было, все было в штатном режиме.

По итогам первых экзаменов результаты достаточно позитивные, результаты сопоставимы с прошлым годом, это говорит о том, что никаких аномалий и утечек не было», — отмечал 13 июня глава ведомства Сергей Кравцов.

Известно, что более 80 тыс. школьников сдадут ЕГЭ в резервные дни — такая возможность есть у выпускников прошлого года, которые хотят улучшить свой результат, и учеников 11-го класса текущего года, которые пропустили или не завершили аттестацию в основной срок по болезни или иной уважительной причине.

Также к сдаче в резервный срок допускаются выпускники, не набравшие минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов – русскому языку или математике.

«Начнутся резервные дни 17 июня с экзаменов по географии и литературе. 18 июня – резервный срок для сдачи ЕГЭ по истории и физике, 20 июня – биологии, информатике и химии, 24 июня – базовой и профильной математике, 26 июня – по русскому языку, 27 июня – устной части ЕГЭ по иностранному языку, 28 июня – по обществознанию и письменной части ЕГЭ по иностранному языку. Завершит основной период 1 июля резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам», — отметили в Рособрнадзоре.