«Не знаю, чему верить»: зачем в Швеции подняли флаг СССР

Флаг Советского союза подняли над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю утром в понедельник, 17 июня. О скандале сообщает газета Expressen.

%«Я был очень удивлен, когда проснулся в шесть утра и увидел красный флаг. Затем подул ветер, и я увидел, что это флаг СССР. Я чувствовал себя слегка обеспокоенным, а моя жена совсем разволновалась. Сегодня, в конце концов, мы живем в мире с новостями о модернизации КНДР и внешней угрозе. Я не знал, чему верить», — заявил журналистам 80-летний местный житель Бьерн Ярвхеден.

Советский флаг, развевающийся вместо флага Тэбю, обнаружил утром смотритель муниципалитета. Он практически сразу же спустил знамя. Глава муниципальной службы безопасности Густаф Сундман заявил, что расценивает инцидент как «весьма серьезный» — о нем доложена в полицию.

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Отмечается, что флаг СССР был поднят ночью, а сделать это мог только кто-то из сотрудников муниципалитета – лишь у них есть ключи для доступа на территорию, где находится флагшток, передает ФАН.

«Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока точно не знаем», — отметил Сундман.

Expressen отмечает, что 17 июня 1953 года в ГДР в Восточном Берлине началась политическая забастовка рабочих против повышения норм выработки. Вероятно, полагают шведские журналисты, акция могла быть приурочена к годовщине этих событий.

В Швеции нет запрета на демонстрацию советской символики, но в некоторых странах Евросоюза — особенно в Прибалтике — подобные ограничения действуют. В феврале суд Рижского района в латвийской Юрмале наложил штраф в размере €20 на гражданина Латвии, который размахивал из окна флагом СССР.

Скандал произошел во время празднования Дня независимости Латвии в ноябре 2018 года. Дом оштрафованного латвийца находился рядом с местом проведения праздничных торжеств.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения отказывался реагировать на требования полицейских прекратить провокацию, и заявил, что «если ему охота размахивать советским флагом из окна, то он будет этим заниматься».

В Латвии советская и нацистская символика запрещены едва ли не с 1991 года, однако элементы военной формы можно использовать на памятных мероприятиях, передает НСН. Однако впоследствии сейм Латвии полностью запретил символику СССР и Рейха.

В начале мая 2018 года МИД Литвы возмутился символикой СССР на продукции немецкой компании Adidas. В своем твиттере литовские дипломаты опубликовали ссылку на красную спортивную женскую майку с надписью «USSR» и гербом Советского Союза. Вильнюс «удивлен тому, что до сих пор кто-то болен «имперской ностальгией». В самой Литве использование советской символики находится под запретом.

Эта «джерсийка» была вдохновлена спортивными майками, которые советская сборная надевала в 1991 году на чемпионате мира по баскетболу. Напомним, что в 2008 году Литва приняла закон, согласно букве которого за использование, демонстрацию и распространение символики СССР и Третьего рейха в местах массового скопления людей и на широкомасштабных мероприятиях нарушителям грозит административная ответственность.

В РФ запрещена только нацистская символика. Согласно статье 20 КоАП РФ, пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или любой другой экстремистской атрибутики влечет за собой солидный денежный штраф. Также под запрет попадает символика фашистской Италии и любых других структур, признанных преступными на Нюрнбергском трибунале в 1945 году.

Скандалы вызывают самовольные вывешивания флага РФ. В середине февраля 2019 года российский флаг поместили на строительных лесах вокруг собора Девы Марии в Солсбери. По данным местных СМИ, триколор размером 10 на 7 метров сняли примерно в полдевятого утра. Настоятель собора Николас Попадопулос назвал этот инцидент «невероятной дуростью», принижающей личные трагедии жертв «химической атаки», совершенной на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Москва, напомним, отрицает выдвинутые Лондоном обвинения в причастности к покушению.