Изуродовала навсегда: как лже-косметолог портила жизнь москвичкам

Суд Москвы вынес приговор лже-косметологу Наталье Коростелевой, которая изуродовала 19 клиенток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского суда.

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По данным следствия, косметологический салон Коростелевой работал в обычной московской квартире с 2007 по 2015 годы. При этом никакой лицензии заведение не имело, а обе ассистентки косметолога — Екатерина Егорова и Саният Яикбаева — устраивались на работу с поддельными дипломами.

Как удалось установить следователям, необходимого регистрационного удостоверения не имели и препараты, которые использовались лже-косметологами. Все они фасовались по шприцам перед началом приема «из неустановленных емкостей в неприспособленном для этого помещении».

Экспертиза установила, что преступницы вкалывали своим клиенткам биополимер, который обычно не используется в косметологии: он не рассасывается, а твердеет, из-за чего лицо оказывается изуродованным.

Всего жертвами «салона» стали 500 человек, сообщает НТВ. При этом 19 женщин, по заключению специалистов, получили «неизгладимые изменения лица и психологические травмы».

По результатам расследования, Коростелевой, Егоровой и Яикбаевой были предъявлены обвинения по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

«Суд приговорил Коростелеву к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Егорову – к одному году условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Яикбаева была приговорена к 8 месяцам условно с испытательным сроком 1 год», — рассказала пресс-секретарь суда РИА «Новости».

Кроме того, как отметила защитник потерпевших Алена Адлер, «косметолог» также будет обязана выплатить моральную компенсацию – около 2 млн рублей. «С Коростелевой взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в различном размере: 150 тыс. рублей, 100 тыс. рублей, 30 тыс. рублей и 3 тыс. рублей», — уточнили в суде.

Ранее в начале апреля 2019 года в Краснодаре также завели уголовное дело на пластического хирурга, имя которой не называлось, из-за неудачной операции по абдоминопластике — устранению дефектов живота при помощи удаления излишков жира и кожи. Еще один фигурант дела — главврач клиники, где проходила операция.

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней врача-хирурга и 31-летнего генерального директора коммерческой клиники по подозрению в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, операция прошла в частной клинике 3 октября 2017 года. Как сообщает кубанская «Комсомольская правда», 33-летняя жительница Краснодара Анастасия Исмаилова заплатила за нее 245 тысяч рублей. Дополнительные 30 тысяч ей пришлось отдать за наркоз и компрессионное белье.

Пациентку выписали из учреждения уже через два дня, несмотря на плохое самочувствие. «Была сильная боль, слабость, а тело от груди до ног было неестественного цвета. Оно выглядело так, словно меня избили»,

— жаловалась Анастасия Исмаилова «Комсомольской правде».

Через несколько дней у нее начался некроз тканей и серома, то есть скопление жидкости в подкожной клетчатке раны. После операции у женщины также появилось новообразование, которое позже пришлось удалять хирургическим путем.

Предположительно, Исмаилова стала жертвой известного в Краснодаре врача по имени Алена Верди – этой информацией поделился с агентством РИА «Новости» бывший главврач одной из частных клиник города.

Помимо Анастасии у хирурга, есть, возможно, еще десять жертв. В частности, как сообщают СМИ, Алена Верди в 2017 году уже привлекалась к уголовной ответственности после смерти пациентки, скончавшейся через 20 часов после операции по липосакции.

Тогда в отношении Верди было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В результате она была приговорена к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

По данным СМИ, Алена Верди имеет поддельные документы об образовании, хотя она утверждает, что закончила лечебный факультет Киевского государственного медицинского университета им. А.А. Богомольца, а затем получила специализацию по общей хирургии и хирургической косметологии. Эту информацию проверяет, в числе прочего, Следственный комитет.