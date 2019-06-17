«Еще раз только рыпнешься»: за что педагог избила второклассника

Суд приговорил 50-летнюю учительницу начальных классов к 200 часам обязательных работ за драку со второклассником. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

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Как уточнили в ведомстве, приговор в отношении учительницы был вынесен по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с ним».

«В ходе следствия женщина вину не признала. С целью устранения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, следственными органами внесено представление в адрес органов управления образования, в том числе с предложением о повышении эффективности работы школьных психологов, а также принятии мер по повышению стрессоустойчивости педагогов образовательных учреждений», — сообщили в СК.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. В тот день учитель с 24-летним стажем Татьяна Лескова устроила драку со второклассником в школьном коридоре из-за того, что он мешал вести урок.

В сети быстро распространилось видео, на котором видно, как Лескова догоняет девятилетнего школьника в коридоре и начинает давать ему пощечины. Потеряв равновесие, мальчик падает на пол.

«Ты кто такой? Кто тебе позволяет так себя вести?», — кричит при этом педагог. После этого она силой сажает ребенка на лавочку в рекреации и заламывает ему руки. «Ты почему всем мешаешь? Ты этого ждал? Я тебе устрою, еще раз только рыпнешься. Ты меня услышал?», — продолжает она.

Стычка продолжилась, когда ребенок дал сдачи учительнице — он нанес удар, за что получил еще порцию оплеух. «Что она его избивает? Она не имеет права его бить! У меня доказательство есть», — слышны за кадром комментарии других школьников.

В тот же день видео драки школьника и учительницы прислали министру образования Хабаровского края Алле Кузнецовой. После этого педагога отстранили от работы и возбудили в отношении нее уголовное дело.

Как утверждают очевидцы, драку с учеником Лескова устроила потому, что он представлял угрозу для всего класса. «Это неуправляемый ребенок. Он систематически срывает уроки, бьет одноклассников, а непосредственно перед инцидентом сильно ударил учителя дверью, потом пнул ее с оскорбительными словами и кинул в нее тяжелый рюкзак», — цитирует издание очевидцев происшествия.

Несмотря на неэтичное поведение учительницы, на ее сторону мгновенно стали многие учителя, которые заявили – побитый мальчик давно имеет славу «трудного подростка».

«У этого класса даже нет классного руководителя — из-за этого ребенка она уволилась, не смогла работать. Одной учительнице он прокусил палец на руке и исцарапал лицо. Другого педагога сильно пнул», — рассказывала сотрудница школы порталу «DVHAB.ru».

Еще одна учительница также рассказала в социальных сетях, что каждый раз испытывает стресс после общения с мальчиком, «который во втором классе так оскорбляет и материт всех учителей».

«Никакого терпения не хватит, когда тебя унижают при детях. Сегодня он колол ручкой в глаза своей сестре, вчера швырял ручки в меня», — написала педагог.

Позже на сторону Лесковой встали и родители других школьников – открытое письмо подписали около 300 человек, сообщил представитель родительского комитета школы.

В начале марта 2019 года стало известно, что избитый Лесковой ученик через некоторое время после этого инцидента напал на другую учительницу.

По данным портала Komsity, инцидент произошел в школе № 37 перед праздником, посвященным 23 февраля. В тот день мальчик отказался выполнять задание преподавательницы технологии и ударил ее стулом по спине.

О случившемся стало известно городскому управлению образования, которое направило специалистов для беседы с подростком. «С ребенком и его мамой работает психолог», — сообщил представитель ведомства РИА «Новости».

Директор школы Светлана Тамбовская также рассказала агентству, что после второго инцидента мальчика перевели на надомное обучение. Какие травмы получила преподавательница технологии, она не уточнила.