Крайние меры: в Чемодановке ввели сухой закон

В Пензенской области правительство запретило продажу алкоголя. Горячительные напитки нельзя реализовывать в розницу с 15 по 17 июня включительно в селе Чемодановка, где ранее произошла массовая драка. Кроме того, запрет распространился и на соседние поселения Кижеватово и Лопатки, передает РИА «Новости».

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Эту рекомендацию дал местным предпринимателям губернатор области Иван Белозерцев во время совещания в субботу, 15 июня. Кроме того, глава региона поручил создать отделение полиции в селе.

«Иван Белозерцев распорядился оказать УМВД помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживают 4 тыс. граждан. Кроме того, губернатор рекомендовал руководству торговых точек и точек общественного питания на территории Чемодановского сельсовета временно приостановить продажу алкоголя», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Губернатор отметил, что от граждан во время пятничного схода поступило много жалоб по поводу совместного проживания в поселении. Белозерцев пообещал, что все претензии будут проверены и учтены, при этом в рамках закона будут проведены необходимые мероприятия. «Ситуация под контролем», — приводит слова главы Пензенской области его пресс-служба.

Массовый сход местных жителей произошел на следующий день после драки, которая произошла в четверг, 13 июня. Жители Чемодановки перекрыли трассу М-5 «Урал». К собравшимся приехал глава региона. Он пообещал, что «от ответственности никто не уйдет», передает агентство «PenzaNews».

По сведениям издания, когда глава региона говорил, что создаст рабочую группу, которую он возглавит, жители начали возмущаться. Граждане требовали, чтобы цыгане, которые живут в Чемодановке, были выселены. На что глава региона пообещал, что будет проведена, начиная с субботы, работа «по проблемам, которые есть».

«Для меня важно, чтобы никто больше не пострадал, [...] чтобы никто не погиб, чтобы не было конфликта», — сказал Белозерцев после пронесшегося гула недовольных жителей.

Однако без дальнейшей эскалации противостояния не обошлось. Вечером субботы в селе Лопатки, которое находится в 3 км от Чемодановки, произошел пожар. По версии следствия, причиной стал поджог. Сгорели деревянный дом площадью 150 кв. м и постройки во дворе (50 кв. м), никто не пострадал.

Уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до пяти лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Конфликт разгорелся вечером в четверг, 13 июня. В селе Чемодановка, по версии местных СМИ, цыгане приставали к местным жительницам. Так, они пытались увязаться за беременной девушкой, однако ей удалось от них убежать. Придя домой, она все рассказала мужу. Но инцидент дальше словесных препираний не зашел.

Также журналисты сообщали о попытке изнасиловать женщину на местном пруду. По одной из версий, та же группа цыган пристала к женщине. Мужчины якобы стягивали с нее нижнее белье и угрожали изнасиловать, а затем зарезать. Пострадавшей удалось сбежать домой. Ее муж, в свою очередь, собрал друзей и нескольких недовольных местных жителей. Вооружившись, кто чем мог, они решили устроить «разборки».

По другой информации, которую передает «Первый пензенский портал», конфликт произошел прямо у водоема, и приставали цыгане якобы к нескольким девушкам.

«Ладно бы они просто заигрывали и флиртовали — мы люди взрослые. Все понимаем. Но там же все в наглую началось, чуть ли не раздели прямо на пляже. Вот мужики и не стерпели, надавали им. А они сбегали за подкреплением и начали мстить», — передает портал слова местных жителей.

При этом у главы Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметр своя версия случившегося, которую она рассказала НСН.

«Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут! Ведь они же пришли к цыганам в дом! Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. Можно было пойти к властям!» — заявила Деметр, выразив непонимание необходимости самосуда.

При этом конфликт она назвала «безобразным поступком со всех сторон».

Как бы то ни было, местные жители устроили массовую драку, вооружившись ножами, топорами и ружьями. Жители Чемодановки отмечают, что оружие было с обеих сторон. В результате завязавшейся драки пострадали, как минимум, пятеро.

Двое участников побоища были госпитализированы, один из них — 34-летний мужчина скончался от черепно-мозговой травмы, передает портал «Пенза-Взгляд».

Глава СК Александр Бастрыкин принял решение передать дело об убийстве местного жителя в Главное следственное управление Следственного комитета. Он потребовал наказать как виновных, так и должностных лиц, как говорится в сообщении ведомства.

На настоящий момент задержаны 15 участников драки. Следователи устанавливают степень участия в драке 12 из них, в ближайшее время им предъявят обвинение. Трое, по словам официального представителя СК Светланы Петренко, уже признали, что участвовали в конфликте.