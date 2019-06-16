Битва в Чемодановке: силовики нашли убийцу

Оперативники МВД и ФСБ России задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Продолжаются <...> допросы свидетелей, а также иные следственные действия, направленные на установление очевидцев произошедшего. Следствие устанавливает все причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления», — приводит слова Петренко сайт ведомства.

Задержанным будут предъявлены обвинения в зависимости от их «роли и степени» участия в драке. Один из мужчин подозревается в убийстве местного жителя – 34-летнего Владимира Грушина.

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Ранее были задержаны еще трое мужчин, замешанных в конфликте. В СКР отметили, что двое из них уже заключены под стражу. В отношении третьего задержанного решение отложено на 72 часа — необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья подозреваемого и возможности его изоляции от общества.

Уголовное дело возбуждено по признакам покушения на убийство, совершенного группой людей по предварительному сговору из хулиганских побуждений — пункты «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ. По этой статье наказание составляет от восьми до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных проверяют на причастность к преступлению по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой по предварительному сговору. Максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы.

Представитель СКР ранее отметила, что сотрудники правоохранительных органов выясняют роль задержанных в конфликте между селянами и цыганами. Накануне полиция доставила в отделения 174 человека — для выяснения обстоятельств инцидента.

За сутки полиция допросила 21 свидетеля, провела 22 обыска и девять осмотров места происшествия.

Вечером 13 июня несколько цыган начали приставать к беременной девушке, которая проходила мимо них, сообщали местные жители. Девушка смогла сбежать от хулиганов и рассказала обо всем супругу, однако дальнейших действий не последовало.

Вскоре возле пруда в Чемодановке еще одна женщина стала целью домогательств со стороны цыган — они, по словам потерпевшей, силой срывали с нее одежду, угрожая изнасиловать и зарезать. Однако женщине далось вырваться и убежать домой. По другой версии, цыгане начали приставать к маленькой девочке.

Муж второй женщины собрал односельчан, и группа возмущенных селян с топорами и ружьями отправилась «разбираться» с цыганами. По словам очевидцев, обе стороны конфликта были вооружены. В результате драки один из жителей Чемодановки был убит ножом, еще несколько участников получили травмы головы.

По словам свидетелей, в присутствии прибывших на место инцидента правоохранителей цыгане пообещали «точить ножи и всех резать». Из Пензы ночью был вызван наряд ОМОНа – местная полиция не смогла справиться с конфликтом.

На следующий день, 14 июня, местные жители, возмущенные поведением цыган, перекрыли федеральную трассу М5 «Урал», проходящую возле села. Из-за этого на шоссе образовалась пробка длиной около 12 км. В народном сходе участвовали около 1 тыс. человек.

На место выехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что власти Пензенской области возьмут проблемы Чемодановки «на особый контроль». Белозерцев отметил, что будут решаться вопросы дорог, освещения и водоснабжения.

«Посмотрю, что здесь нужно сделать для дальнейшего развития этого рабочего поселка <...>, буду лично проверять обстановку», — подчеркнул губернатор, отметив «потенциал» Чемодановки. На следующий день местные СМИ сообщили, что возле села сгорел цыганский дом.

Существует альтернативная точка зрения на события в Чемодановке, передает ФАН. Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что зачинщиками драки стали якобы местные жители, устроившие самосуд.

«Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут. Ведь они же пришли к цыганам в дом», — сказала Деметр, добавив, что конфликт «не стоил выеденного яйца».

Конфликты между сельскими жителями России и цыганами происходят сравнительно регулярно. Как сообщает НСН, весной 2016 года столкновения произошли в поселке Плеханово Тульской области. Местные цыгане незаконно подвели трубы к газопроводу — что вызвало недовольство работников газовой службы, местной администрации и селян.

Из-за нелегальной попытки выкачать газ без топлива осталось до 400 домов в поселке. Попытка газовиков устранить нарушения переросла в массовую драку, в Плеханово были стянуты дополнительные силы ОМОНа. Дело дошло до президента России Владимира Путина — российский лидер заявил, что «проблемы с цыганами» в Тульской области нужно решить «без перегибов и резких движений».