Война с цыганами: чего требуют жители Чемодановки

В рамках расследования дела об убийстве в драке на фоне массового межэтнического конфликта местных жителей с цыганами в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области полиция доставила в отделения 174 человека – с ними проводятся беседы и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Реклама

В целом за минувшие сутки, по данным Следственного управления СКР по Пензенской области, правоохранителями был допрошен 21 свидетель, проведено 22 обыска, 9 осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз. В результаты были задержаны три человека, участвовавших в конфликте.

Все началось с того, что вечером 13 июня несколько цыган, по словам местных жителей, пытались приставать к беременной девушке, которая проходила мимо них. Девушка убежала от домогавшихся и рассказала обо всем мужу, однако этот конфликт закончился на стадии словесных препираний.

Позднее же на пруду та же группа цыган якобы пристала к взрослой женщине — они силой стянули с нее нижнее белье, угрожали изнасиловать, а затем порезать. Женщина вырвалась и убежала домой. Ее муж собрал нескольких друзей, за которыми подтянулись возмущенные местные жители.

Люди взяли ножи, топоры и ружья и пошли на «разборку». При этом оружие было с обеих сторон, говорят очевидцы. Завязалась драка, в которой один из участников получил удар ножом, еще нескольким нанесли травмы головы. Прибывшая полиция разняла дерущихся.

По словам свидетелей, в присутствии правоохранителей цыгане пообещали «точить ножи и всех резать». Из Пензы ночью был вызван наряд ОМОНа Росгвардии, поскольку местная полиция поняла, что не справится с разрастающимся конфликтом.

В больницу после драки было доставлено несколько молодых людей, один из которых –

34-летний участник побоища, поступивший в лечебное учреждение Пензы с черепно-мозговой травмой – скончался,

передает портал «Пенза-Взгляд».

Вечером же в пятницу, 14 июня, из-за произошедшего начались массовые бунты местных жителей, возмущенных поведением цыган. Часть людей собралась перед Домом культуры, также несколько сот человек перекрыли проходящую здесь федеральную трассу М5 «Урал» — это вызвало 12-километровую пробку.

К митингующим приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Однако в один из моментов его обращения к участникам схода — после слов от том, что для прояснения всех обстоятельств произошедшего будет создана рабочая группа — среди собравшихся раздался гул возмущения. Люди стали скандировать требование о выселении цыган из Чемодановки, сообщает ИА «PenzaNews».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, состоящая из руководства, следователей и криминалистов аппарата следственного управления, УМВД и УФСБ России по Пензенской области. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).

Сейчас в Бессоновском районе ввели план «Вулкан» в рамках повышенного уровня контроля ситуации со стороны сотрудников органов внутренних дел. В районе перекрыли дороги, досматривают машины.

На место стянуты дополнительные силы. Улицы круглосуточно патрулируют ОМОН и патрули полиции,

передает ИА «ПензаИнформ».

Это уже не первый случай столкновений жителей российских населенных пунктов с цыганской диаспорой. Так, в середине марта 2016 года в поселок Плеханово Ленинского района Тульской области были стянуты силы ОМОНа из-за конфликта местных цыган с работниками газовой службы и администрации в связи с незаконной врезкой в газопровод.

Группа цыган попыталась незаконно подключиться к газопроводу, в результате чего без газа остались 400 частных домов. Попытка устранить нарушения привела к потасовке с полицией, после чего в поселке началась спецоперация силовиков. Произошедшее получило очень широкую огласку, но этот конфликт был улажен, передает НСН.

Вместе с тем, через месяц незаконно возведенные строения цыган снесли с помощью строительной техники. Сами цыгане утверждали, что их не предупредили о сносе и фактически выкидывают на улицу. Однако местные власти опровергли это, указав, что всех жителей цыганского поселка переселили в другое жилье и акция по сносу была согласована с цыганскими баронами.