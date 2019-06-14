Сошли с ума от насилия? Сестрам-убийцам поставили диагноз

Следствие по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, приближается к концу. На основании собранных следствием доказательств девушкам были предъявлены обвинения в окончательной редакции, сообщается на сайте Следственного комитета России.

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«Им инкриминировано преступление, предусмотренное статьей 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — заявили в ведомстве. Таким образом, срок наказания для них может составить от восьми до 20 лет тюрьмы.

При этом в суд дело будет направлено не ранее, чем через два месяца, сообщил «Газете.Ru» адвокат Крестины Хачатурян — Алексей Липцер.

«До конца июля нас ознакомят с материалами дела, после этого оно будет передано в прокуратуру для утверждения и, если прокуратура его утвердит в этом виде, то дело будет передано в суд. Это произойдет где-то в середине августа», — рассказал Липцер.

Однако тюремное заключение грозит только двум девушкам. Как отметил адвокат, после проведенных психических экспертиз младшая сестра, которая на момент совершения преступления была несовершеннолетней, была признана невменяемой. Не исключено, что ее отправят на лечение.

Что касается Ангелины и Крестины, то проведенные исследования показали — в момент совершения убийства они «могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими», отметили в СК.

Тем не менее определенные расстройства психики были зафиксированы и у них, сообщил адвокат. Он отметил, что расстройства, предположительно, возникли у девочек вследствие противоправных действий со стороны отца — именно он создал для них психотравмирующую ситуацию.

В настоящий момент следствие уже установило факт насилия в различных видах со стороны отца Хачатурян. «По версии обвинения, это является мотивом для совершения преступления — жизнь девочек из-за мужчины стала просто невыносимой», — заявил Липцер.

В связи с этим в отношении Михаила Хачатуряна было возбуждено уголовное дело посмертно. В случае, если суд признает его виновным, это станет смягчающим обстоятельством в деле сестер.

«Таким образом, будет установлено, что все действия насильственного характера действительно имели место быть. Далее уголовное дело будет прекращено по причине смерти. Однако следствие будет обязано вынести свое решение. Оно будет также приобщено к материалам уголовного дела девочек», — рассказал адвокат.

По его словам, после этого суд уже сможет принять решение в отношении сестер Хачатурян: «Например, взять нижний предел санкции, смягчить его в несколько раз и дальше уже от этого исходить — давать, например, условный срок или реальный. Грубо говоря, в данном случае руки развязаны».

Напомним, что ранее следствие уже получило результаты нескольких экспертиз по делу сестер Хачатурян.

В одной из них сообщается, что на протяжении всей жизни у Михаила Хачатуряна были ярко выражены такие черты, как эгоцентризм, обостренная подозрительность, авторитаризм, манипулирование другими людьми и склонность к запугиванию.

Тем не менее никакого хронического психического расстройства или слабоумия у мужчины выявлено не было. Как показала посмертная комплексная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза, у него обнаружили лишь смешанное расстройство личности, сообщает «Московский комсомолец» с опорой на заключение экспертов.

По данным издания, в последние годы желание доминировать дочерями у Хачатуряна обострилось на фоне патологий, сопровождающихся нарушением сна, утомляемостью, тяжестью в голове. В связи с этим мужчина часто оскорблял и унижал сестер, а также применял к ним грубую физическую силу — в том числе с использованием различных видов оружия.

Кроме того, старшая и средняя сестры подвергались сексуальным домогательствам со стороны Хачатуряна. Так, по версии следствия, он требовал, чтобы девочки раздевались перед ним — якобы для проверки здоровья. Он также просил старших дочерей помочь ему вылечиться от проблем с простатой. Из показаний в материалах дела следует, что с одной из дочерей он обсуждал перспективу беременности: «Вырастешь, займешь место матери, женюсь на тебе, родишь мне ребенка».

Младшая Хачатурян также рассказала, что после девятого класса отец часто не отпускал ее и сестер в школу, чтобы они все время были рядом с ним и выполняли его поручения. Это подтвердили и некоторые друзья сестер.

Непосредственно в день убийства причиной конфликта между девочками и отцом стало то, что они потратили больше денег, чем он позволил. Разозлившись, Хачатурян стал ругать дочерей и брызгать баллончиком с перцовым газом им в лицо, пишет «МК».

Как показали выводы экспертизы, старшая дочь Крестина страдала астмой, поэтому потеряла сознание от газа. Средняя и младшая сестры решили защитить ее и напали на отца, который вечером заснул в кресле.

Как сообщает издание, мужчина проснулся и стал наступать на девочек. Очнувшаяся от шума Крестина вбежала в комнату и, схватив со стала баллончик, распылила газ в сторону дерущихся. В связи с тем, что экспертиза установила отсутствие ожогов слизистой у убитого, следствие предположило, что действия девушки действительно были спонтанными.

После этого Хачатурян погнался за девушками – в целях самообороны средняя сестра выхватила нож у младшей из рук и ударила им мужчину в сердце, отчего тот скончался на месте.

Позже девушки самостоятельно вызвали убитому скорую и попытались инсценировать нападение на них. Для этого младшая нанесла сестрам ранения ножом, якобы полученные от отца. После задержания они во всем признались.

Экспертам также удалось установить, что в момент нападения на отца средняя сестра Ангелина находилась в состоянии сильнейшего эмоционального напряжения, которое относится к «ограниченной вменяемости».

«Следует отметить некоторые элементы дезорганизации действий и их частичного запамятования (числа ударов, содержания высказываний отца, сестер)», — сообщается в экспертизе.

В связи с выводами экспертов правозащитники со стороны защиты уверены — все вместе эти обстоятельства дают основания переквалифицировать дело со статьи 105 УК РФ «Убийство» на 108 УК РФ «Превышение самообороны».

Между тем племянник 57-летнего Михаила Хачатуряна убежден, что его двоюродные сестры выдумали историю с домогательствами со стороны отца. Тем самым они пытаются уйти от ответственности и оправдать свои действия.

«Они начали выдавать версии, что было сексуальное насилие. Из всех доводов есть только их слова и слова их подружек. Больше никаких фактов нет. <...> Там не присутствуют аргументированные выводы. В той экспертизе, которая проводилась, не учитывалось наше мнение. Там учитывались только показания обвиняемых. Только их доводы. Наших доводов нет <...> Они выбрали позицию очернять человека, которого жестоко убили», — заявил Арсен Хачатурян «360».

Напомним, что Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года в собственной квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. На его теле экспертами были зафиксированы множественные колото-резаные раны шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и их младшую 17-летнюю сестру. Они провели в следственном изоляторе два месяца, после чего Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий.

Так, с 21:00 до 7:00 сестры не могут покидать квартиры, где проживают, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова врачей, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя — в том числе друг с другом. Им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела. Такая мера пресечения будет действовать до 28 июня.