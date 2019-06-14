Насилие в Чемодановке: как ОМОН работает с цыганами

Массовый межэтнический конфликт разгорается в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, где накануне произошло столкновение представителей местной цыганской диаспоры с молодыми людьми, в результате чего один человек погиб и несколько было госпитализировано.

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Вечером же в пятницу, 14 июня, начались массовые бунты местных жителей. Часть местных жителей, возмущенных поведением цыган, собралась перед Домом культуры, также несколько сот человек перекрыли проходящую здесь федеральную трассу М5 «Урал».

На выложенных порталом «Пенза-Взгляд» роликах видно, что на трассе образовалась огромная пробка. Также на кадрах показано, как в сторону села со включенными проблесковыми маячками едут несколько автомобилей ОМОНа, «скорой помощи» и реанимобилей.

По словам местных жителей, все началось с того, что вечером 13 июня несколько цыган около пруда пытались изнасиловать русскую девушку.

«Несколько дней назад они пытались приставать к беременной девушке, которая проходила мимо них. Она вырвалась, рассказала мужу, он с друзьями нашел их, предложил встретиться и поговорить. Но те не пришли. Вчера опять, уже в пруду, они пристали к взрослой женщине: подплыли к ней и стянули нижнее белье, сказав, сначала мы тебя насиловать будем, а потом резать. Она вырвалась — и к мужу. И тут уже началось это все, весь этот кошмар», — рассказали свидетели.

Узнав об этом местные молодые люди взяли ножи, топоры и ружья и пошли на «разборку». При этом оружие было с обеих сторон, как говорят очевидцы.

«Одного нашего пырнули, кому-то голову шифером пробили. Пока непонятно чем закончится, страшно спать ложиться, у детей истерика… это очень страшно. Зачинщики конфликта заявили полицейским, что будут точить ножи и всех резать», — рассказали местные жители.

Из Пензы ночью был вызван наряд ОМОНа Росгвардии, поскольку местная полиция не смогла справиться с разрастающимся конфликтом.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«По данным следствия, вечером 13 июня 2019 года между местными жителями села Чемодановка Бессоновского района произошел конфликт, в ходе которого пострадало несколько человек, двое из которых госпитализированы. Один из потерпевших — мужчина 1985 года рождения, поступивший в лечебное учреждение города Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался сегодня вечером», — говорится в сообщении следствия.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, состоящая из руководства, следователей и криминалистов аппарата следственного управления, УМВД и УФСБ России по Пензенской области. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«В ходе следствия будут детально установлены мотивы преступления, а также все лица, причастные к совершению противоправных деяний. Кроме того, в обязательном порядке будет проверена информация о возможном совершении иных незаконных действий, предшествовавших конфликту», — заявили в СК.

На место также прибыл губернатор области Иван Белозерцев.

«Я в Чемодановке, где вчера произошел конфликт… Встретились с жителями, договорились о конкретных мерах по решению ситуации. Будет создана рабочая группа, в которую войдут сельчане. Идет расследование уголовного дела. Виновные в трагедии будут наказаны по закону! Другого не будет», — заявил он.

При этом он призвал не поддаваться эмоциям, передает ФАН.

«Эмоциями мы с вами задачу не решим, мы должны действовать с вами по закону. Начнем совместную работу по обеспечению безопасности в Чемодановке уже завтра. УМВД проведет проверку на предмет гражданства, права проживания здесь. У кого должным образом все оформлено, они имеют право проживания на российской земле. Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме», — пообещал глава региона.

Сейчас село круглосуточно патрулируют силовики.

Это уже не первый случай столкновений жителей российских населенных пунктов с цыганской диаспорой. Так, в середине марта 2016 года в поселок Плеханово Ленинского района Тульской области были стянуты силы ОМОНа из-за конфликта местных цыган с работниками газовой службы и администрации в связи с незаконной врезкой в газопровод.

По данным местных СМИ, группа цыган попыталась незаконно подключиться к газопроводу, в результате чего без газа остались 400 частных домов. Попытка устранить нарушения привела к потасовке с полицией, после чего в поселке началась спецоперация силовиков. Произошедшее получило очень широкую огласку, передает НСН.

«Ситуацию с цыганами в Тульской области необходимо разрешить «без резких движений и перегибов», — заявил в этой связи на медиафоруме ОНФ президент России Владимир Путин.