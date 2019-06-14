Отчет МАК: поминутная хроника трагедии SSJ-100. ОНЛАЙН

Детальная хроника трагедии SSJ-100 в отчете МАК — онлайн

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Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по катастрофе самолета SSJ-100, произошедшей в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. Тогда при аварийной посадке на борту лайнера разгорелся пожар — он унес жизни 41 человека. Отчет, опубликованный МАК, предан огласке до окончания расследования — в нем излагаются данные, полученные при изучении обстоятельств инцидента. «Газета.Ru» передает поминутную хронику трагедии SSJ-100 в онлайн-трансляции.
Трансляция
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15:45

В 15:15 диспетчер дал разрешение экипажу заходить на посадку. Спустя две минуты второй пилот по указанию командира судна «доложил диспетчеру о неготовности выполнить заход», тот в ответ разрешил экипажу пойти по кругу: «...курс 360 возьмите вправо».

15:37

Несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, командир судна оценил ситуацию как штатную.

«В 15:12:32 КВС объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, при этом обратил внимание: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», — говорится в отчете МАК.

На запрос диспетчера о том, нужна ли будет какая-то помощь необходима будет, экипаж ответил: «Нет, пока все нормально, штатно».

15:30

Во момент удара молнии самолет находился на высоте 3230 метров. Экипаж обсудил ситуацию, командир корабля решил вернуться в Шереметьево и велел второму пилоту подать сигнал срочности PAN-PAN. Связь с диспетчером была прервана, восстановить ее удалось лишь на аварийной частоте. Когда второй пилот все же связался с диспетчером, то доложил ему, что авиалайнер возвращается из-за потери радиосвязи и перехода самолета в режим прямого управления (direct mode).

15:20

После того, как в Superjet ударила молния, на борту отключился автопилот. Компьютер проинформировал экипаж о включении режима прямого управления. «После шумового эффекта, одновременно с отключением автопилота, зарегистрирован эмоциональный возглас одного из членов экипажа: «Ух ты!», — отмечается в документе МАК

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Владимир Астапкович/РИА "Новости"
15:13

В примечаниях к документу говорится, что когда самолет подходит к зоне грозовой деятельности, командир обязан оценить возможность продолжения полета и принять решение о том, чтобы обойти эту зону.

«Воздушным судам запрещается преднамеренно входить в кучево-дождевую (грозовую), мощно-кучевую облачность и сильные ливневые осадки», — подчеркивается в отчете.

15:10

Через несколько минут после взлета, в 15:08, в самолет ударила молния. В документе отмечается: «Начиная с 15:08:09.7, зафиксирован шумовой эффект. Наиболее вероятно, на данном этапе произошло поражение самолета атмосферным электричеством».

15:00

По данным МАК, экипаж прибыл в аэропорт примерно за 2 часа до вылета. В 14:45 диспетчер разрешил запуск двигателей. Спустя четыре минуты второй пилот доложил о готовности к рулению. В 15:02 диспетчер разрешил взлет. Спустя мгновения экипаж перевел рычаг управления двигателем в положение «Нормальный взлетный режим». Отрыв от ВПП произошел на скорости 285 км/ч.

14:47

В документе приведена полная история полета SSJ-100 по маршруту Москва — Мурманск. Мы будем в хронологическом порядке рассказывать вам детали рейса.

14:43

Согласно предварительному отчету, у SSJ-100 отключился автопилот из-за попадания в корпус молнии. Кроме того, после этого была нарушена связь с диспетчерами, говорится в документе.

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На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом "Аэрофлота" SU1492 из Москвы в Мурманск, в аэропорту Шереметьево, 6 мая 2019 года

На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом "Аэрофлота" SU1492 из Москвы в Мурманск, в аэропорту Шереметьево, 6 мая 2019 года

Pavel Golovkin/AP
14:40

В преамбуле документа отмечается: «Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию трагедии фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен».

14:37

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая 2019 года. Трагедия унесла жизни 41 человека. Мы будем передавать содержание документа в онлайн-трансляции.