Отчет МАК: поминутная хроника трагедии SSJ-100. ОНЛАЙН

В 15:15 диспетчер дал разрешение экипажу заходить на посадку. Спустя две минуты второй пилот по указанию командира судна «доложил диспетчеру о неготовности выполнить заход», тот в ответ разрешил экипажу пойти по кругу: «...курс 360 возьмите вправо».
Несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, командир судна оценил ситуацию как штатную.
«В 15:12:32 КВС объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, при этом обратил внимание: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», — говорится в отчете МАК.
На запрос диспетчера о том, нужна ли будет какая-то помощь необходима будет, экипаж ответил: «Нет, пока все нормально, штатно».
Во момент удара молнии самолет находился на высоте 3230 метров. Экипаж обсудил ситуацию, командир корабля решил вернуться в Шереметьево и велел второму пилоту подать сигнал срочности PAN-PAN. Связь с диспетчером была прервана, восстановить ее удалось лишь на аварийной частоте. Когда второй пилот все же связался с диспетчером, то доложил ему, что авиалайнер возвращается из-за потери радиосвязи и перехода самолета в режим прямого управления (direct mode).
После того, как в Superjet ударила молния, на борту отключился автопилот. Компьютер проинформировал экипаж о включении режима прямого управления. «После шумового эффекта, одновременно с отключением автопилота, зарегистрирован эмоциональный возглас одного из членов экипажа: «Ух ты!», — отмечается в документе МАК
В примечаниях к документу говорится, что когда самолет подходит к зоне грозовой деятельности, командир обязан оценить возможность продолжения полета и принять решение о том, чтобы обойти эту зону.
«Воздушным судам запрещается преднамеренно входить в кучево-дождевую (грозовую), мощно-кучевую облачность и сильные ливневые осадки», — подчеркивается в отчете.
Через несколько минут после взлета, в 15:08, в самолет ударила молния. В документе отмечается: «Начиная с 15:08:09.7, зафиксирован шумовой эффект. Наиболее вероятно, на данном этапе произошло поражение самолета атмосферным электричеством».
По данным МАК, экипаж прибыл в аэропорт примерно за 2 часа до вылета. В 14:45 диспетчер разрешил запуск двигателей. Спустя четыре минуты второй пилот доложил о готовности к рулению. В 15:02 диспетчер разрешил взлет. Спустя мгновения экипаж перевел рычаг управления двигателем в положение «Нормальный взлетный режим». Отрыв от ВПП произошел на скорости 285 км/ч.
В документе приведена полная история полета SSJ-100 по маршруту Москва — Мурманск. Мы будем в хронологическом порядке рассказывать вам детали рейса.
Согласно предварительному отчету, у SSJ-100 отключился автопилот из-за попадания в корпус молнии. Кроме того, после этого была нарушена связь с диспетчерами, говорится в документе.
В преамбуле документа отмечается: «Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию трагедии фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен».
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая 2019 года. Трагедия унесла жизни 41 человека. Мы будем передавать содержание документа в онлайн-трансляции.