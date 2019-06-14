Отчет МАК: поминутная хроника трагедии SSJ-100. ОНЛАЙН

Несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, командир судна оценил ситуацию как штатную.

«В 15:12:32 КВС объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, при этом обратил внимание: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», — говорится в отчете МАК.

На запрос диспетчера о том, нужна ли будет какая-то помощь необходима будет, экипаж ответил: «Нет, пока все нормально, штатно».