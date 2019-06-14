Убийство любовницы: избежит ли бывший мэр наказания?

Мосгорсуд 13 июня отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, подозреваемого в убийстве зампреда районной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Срок содержания под стражей сокращен до 24 июня, сообщил адвокат обвиняемого Артем Сарбашев.
«Мосгорсуд удовлетворил нашу жалобу об отмене постановления «избрание меры пресечения в виде заключения под стражу» и вернул дело в суд первой инстанции», — сказал юрист.
До 24 июня должно пройти новое судебное заседание — по тому же ходатайству следствия об аресте Кулакова. В ходе процесса суд заново рассмотрит доводы следствия и защиты. Кроме того, будут представлены результаты трасологической, генетической и других экспертиз, а также биллинг мобильного телефона Кулакова и убитой Исаенковой.
«Экспертизы уже готовы, и мы надеемся, что там будут уже оправдывающие моменты», — сказал адвокат.
В настоящее время Кулаков находится в СИЗО Серпухова. В судебном заседании он участвовал по видеосвязи. Экс-чиновник не жалуется на условия содержания под стражей и говорит, что сотрудники проявляют к нему доброжелательное и уважительное отношение, отметил Сарбашев.
Он также прокомментировал сообщения СМИ о наличии ВИЧ-инфекции у убитой, которой она якобы заразила чиновника. Тот разозлился и решил расправиться с любовницей, утверждал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
Юрист Кулакова подчеркнул, что не видел результатов этой судебной медицинской экспертизы. «Распространение информации о ВИЧ-статусе другого человека, тем более погибшего человека, и утверждение, что возможно его наличие у другого лица, это административное правонарушение или даже уголовное преступление», — пояснил Сарбашев.
Евгения Исаенкова исчезла в ночь с 1 на 2 мая. Спустя несколько дней ее тело обнаружили в собственном автомобиле Mercedes в лесополосе. Как сообщили в СКР, 39-летняя женщина была задушена руками и предметом из ткани, возможно, колготками или платком. Эксперты обнаружили в машине ДНК-следы Кулакова.
Следствие считает, что обвиняемый убил Исаенкову в ночь на 2 мая в Раменском районе, поскольку испытывал к ней «личные неприязненные отношения». Кулаков состоял с жертвой в романтических отношениях, считает следствие. Когда жена чиновника узнала об измене, она якобы начала оказывать на мужа давление.
Кулаков сложил с себя полномочия главы Раменского района Подмосковья 29 мая. Спустя два дня его задержали после прохождения проверки на полиграфе. Адвокат бывшего чиновника рассказал, что изначально Кулакова вызвали на допрос в качестве свидетеля, а затем следователи заявили ему о своих подозрениях.
Кулакова подозревают в убийстве — это часть1 статьи 105 УК РФ. Сам обвиняемый свою вину не признает. Как ранее пояснил представитель ГСУ СК по Московской области, он утверждает, что в последний раз встречался с погибшей в конце апреля, а в момент убийства находился дома в кругу семьи. По словам Кулакова, Исаенкова была ему близким человеком и правой рукой на работе, которую «заменить никто не мог».
«Однако на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого», — отметили в ведомстве.
Бывшая супруга Кулакова прокомментировала сообщения об уголовном пресследовании мужчины. По ее словам, за время их брака он никогда не проявлял агрессии и вряд ли мог кого-то убить.
Бабушкинский суд Москвы арестовал Кулакова 1 июня сроком до 7 июля. Комментируя решение суда, Сарбашев отметил, что единственным доказательством вины его подзащитного на тот момент были результаты проверки Кулакова на детекторе лжи. В частности не было представлено ни одного свидетельского показания о том, что Кулаков находился с Исаенковой в вечер убийства.
«Да, Кулакову [во время проверки] задавали прямой вопрос: «Участвовали вы в убийстве?». Любой человек занервничал бы, споткнулся в этот момент. Тем более Кулаков знал о трагедии. Ему стало не по себе, что в отношении него закрались подозрения. Возможно, он забеспокоился. В этот момент электронная аппаратура зарегистрировала его состояние», — пояснил Сарбашев «Московскому комсомольцу», отметив, что на показания полиграфа влияют настроение, самочувствие человека, а также скачки сахара и давление.