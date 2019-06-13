Цапок воскрес? Что установила прокуратура

Человек, которого жители Краснодарского края ранее опознали как главу кущевской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. В ведомстве пояснили, что мужчину на фотографии, опубликованной в интернете, зовут Никифоров Виталий Витальевич. Он уроженец Бишкека и находится в федеральном розыске за кражу. По данным прокуратуры, задержать его пока не удалось.

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4 июня в Сочи на трассе автомобиль BMW врезался в отбойник, в результате чего погибли двое человек. В сети были опубликованы кадры с места аварии. На них пользователи опознали осужденного преступника Сергея Цапка. Был ли он в машине или пришел на помощь пострадавшим, неизвестно.

После этого местные СМИ сообщили, что жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить, кто именно запечатлен на фото с места ДТП.

«Уважаемый Игорь Михайлович. В сеть интернет попала фотография, на которой зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с лидером кущевского ОПГ Сергеем Цапком. Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр», — говорится в обращении.

Согласно официальным данным, главарь кущевской банды скончался в СИЗО пять лет назад, тем не менее авторы заявления не исключают, что смерть преступника могла быть сфальсифицирована.

Умалат Сайгаев, который ранее представлял в суде интересы правой руки главаря кущевской банды — Вячеслава Цеповяза — прокомментировал эти догадки. По его мнению, «воскрешение» Сергея Цапка теоретически возможно, хотя версия и кажется невероятной.

«Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми <…>. У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает», — рассказал он каналу «360».

Адвокат стороны потерпевших Максим Кошелев в беседе со СМИ также подтвердил схожесть двух мужчин, заявив о необходимости провести соответствующую проверку.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в частном доме в станице Кущевской Краснодарского края осенью 2010 года. Тогда были убиты 51-летний хозяин дома Сервер Аметов, его 48-летняя супруга Галина, 19-летняя невестка Елена и ее годовалая дочка Амира, гости Владимир Мироненко с супругой Мариной, дочерьми Аленой и Ириной, тестем и тещей Виктором и Лидией Игнатенко. Кроме того, злоумышленники расправились с соседями Аметова, зашедшими в гости — 36-летней Натальей Касьян и ее 14-летним сыном Павлом.

Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Цапок в ходе следствия дал признательные показания.

«Фермер мешал мне вести бизнес, подрывал мой авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие. Мы выволокли его в зал — он еще дышал, и на его глазах расправились с остальными. Потом бросили тела в одну кучу, а сверху, на гору трупов, положили девятимесячную Амиру — внучку Аметова. Она живая была, плакала. Тела облили бензином и подожгли. Посмотрели на часы и удивились — провернули все минут за десять», — рассказал Цапок.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цапка и еще двоих фигурантов дела — Владимира Алексеева и Игоря Черных — к пожизненному заключению в колонии особого режима. Цеповяз в свою очередь был приговорен к 20 годам колонии.

Уже в июле следующего года Цапок скончался в медсанчасти СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Правоохранители объявили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Факт его смерти подтвердила дактилоскопическая экспертиза, в процедуре опознания тела участвовали родственники жертв массового убийства. Труп кремировали, место захоронения праха неизвестно.

Интересно, что еще тогда некоторые жители Кущевской станицы посчитали смерть Цапка инсценировкой и потребовали провести генетическую экспертизу останков, однако правоохранительные органы ее проводить не стали.