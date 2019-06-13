Холод убьет урожай: какая участь ждет Москву

Резкая перемена температур настигнет Москву уже предстоящей ночью – с четверга на пятницу столбики термометров в столичном регионе могут приблизиться к нулю градусов. О резком скачке в прохладу предупредили в центре погоды «Фобос». Прогноз был приведен на странице новостного агентства «Москва».

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Так, по словам синоптиков, температура воздуха в столице опустится до +10°С, в то время как в области столбики термометров и вовсе будут показывать от +5 до +10°С. Местами — до +1°С.

Однако прохлада, которой радуются изнуренные жарой москвичи, может оказаться губительной для урожая, отмечают специалисты. Низкая температура может, в частности, привести к заморозкам на почве. По словам председателя Союза дачников Никиты Чаплина, растения в целом испытают сильный стресс.

«Сегодня безоблачное небо, ветер уже северный, и вполне возможно похолодание до отрицательных температур, в ясную погоду земля будет ночью сильно остывать. Это бывает не каждый год, но мы всегда рекомендуем высаживать томаты и огурцы в открытый грунт после 15 июня, так как именно в это время рассада почти не рискует померзнуть», — рассказал Чаплин «Газете.Ru».

Эксперт также отметил, что, согласно многолетним данным, заморозки в этот период наблюдаются в северных районах Подмосковья. Среди них: Дмитровский, Талдомский, Волоколамский.

«Похолодание может повлиять также на завязи плодовых деревьев, в отдельные годы опадали завязи у вишни, яблони. Возможно повреждение рассады овощных культур, завязей плодовых деревьев. Чтобы помочь растениям, следует их укрыть лутрасилом», — уточняет Чаплин.

По словам эксперта, дачникам также рекомендуется хорошо полить грядки и плодовые деревья: это снижает стресс, так как при испарении воды повышается влажность, и капли «окутывают» растения.

Однако, пока дачники начинают переживать за свой урожай, резкое похолодание в Москве вызвало споры среди синоптиков. Так, ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец утром 13 июня заявил, что от погоды можно ждать чего угодно.

«В течение четверга синоптическая ситуация будет определяться скандинавским циклоном, погода «миллион на миллион».

Очень солнечно, никаких осадков, днем +19...+21°С, по области – от +17 до +19°С, что едва ли дотягивает до климатической нормы июня. Передохнем от изнуряющего зноя», — заявил синоптик.

Тишковец также предупредил о том, что в пятницу жителям столицы стоит прихватить с собой зонты – во второй половине дня очередной атмосферный фронт с северо-запада затянет небо облаками, в связи с чем пройдут ливневые дожди и грозы. Однако теплую погоду эти осадки не испортят.

«Воздух в столице прогреется до +26⁰С, что типично для середины июля, такой изнуряющей жары, когда было сильно за +30⁰С, в ближайшие дни не будет», — рассказал ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос».

Ранее о том, что Москву ожидает передышка от жары, предупреждал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в целом температура воздуха будет оставаться высокой. Исключение составят два дня – минувший понедельник, а также четверг, 13 июня.

Как отметил Вильфанд, сегодня 13 июня, через столичный регион пройдет атмосферный фронт. Вместе с собой он принесет дожди и небольшое похолодание — на 7-10 градусов. Однако такая температура воздуха является нормальной для июня в этом регионе, успокоил синоптик. «Теплая, но не изнуряюще жаркая погода. И ночи не такие жаркие», — заявил Роман Вильфанд.

Кроме того, ранее синоптики также напугали горожан погодной гипоксией – пониженным содержанием кислорода в воздухе. Это явление пришло в столицу вместе с жарой. Как сообщали «Метеоновости», погода в столичном регионе в дневные часы характеризуется духотой и перегревом. В то же время атмосферное давление в регионе будет повышенным, а геомагнитный фон неустойчивым. «Это наиболее биотропные сочетания внешних факторов, поэтому метеозависимым людям придется не легко», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, в такую погоду плохое самочувствие может угрожать людям с болезнями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической кислородной недостаточностью и перенесшим сосудистые катастрофы.

Однако затянувшийся период жары грозит москвичам не только аномальными температурами. В конце мая в Институте географии РАН жителей столицы предупредили о возможном возникновении торнадо и смерчей.

Как отмечают специалисты, эти довольно редкие погодные явления обычно возникают после затяжных периодов жары. Завлабораторией климатологии Владимир Семенов пояснил, что причинами становятся сильные испарения влажной земли и накопление влаги в атмосфере. «То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», — рассказал климатолог.

Семенов также отметил, что начало июня — наиболее вероятный период для формирования смерчей. Однако такие погодные явления могут формироваться вплоть до сентября-октября.