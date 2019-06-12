Спал с дочерьми? Что скрывают адвокаты сестер Хачатурян

Племянник 57-летнего Михаила Хачатуряна, которого, по версии следствия, убили его родные дочери, заявил, что его двоюродные сестры выдумали историю с домогательствами со стороны отца. Таким образом они хотят уйти от ответственности и оправдать свои действия, убежден Арсен Хачатурян.

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По его словам, до сих пор никакие факты, которые приводили сестры, не были подтверждены. Так, сначала девушки утверждали, что получили ранения во время драки с отцом, который напал на них, однако позже экспертиза показала, что никакой борьбы не было, утверждает племянник убитого.

Заявления о наркомании отца также не были подтверждены, поскольку в организме погибшего эксперты якобы обнаружили лишь аспирин. «Потом они начали выдавать версии, что было сексуальное насилие. Из всех доводов есть только их слова и слова их подружек. Больше никаких фактов нет», — пояснил Арсен в беседе с телеканалом «360».

Психиатрическая экспертиза также не подтвердила, что отец надругался над сестрами, добавил собеседник. Он подчеркнул, что независимое исследование показало: экспертиза, проведенная в институте Сербского, необъективна.

«Там не присутствуют аргументированные выводы. В той экспертизе, которая проводилась, не учитывалось наше мнение. Там учитывались только показания обвиняемых. Только их доводы. Наших доводов нет», — рассказал Хачатурян.

Эти заявления родственник погибшего сделал на фоне новостей о том, что дело в отношении сестер могут переквалифицировать. «Они выбрали позицию очернять человека, которого жестоко убили», — считает племянник убитого.

Он также заявил, что есть признаки того, что убийство сестры планировали заранее. В этой связи он упомянул аудиозапись, на которой Михаил ругает дочерей и зашедшего к ним брата Сергея с другом. На записи он называет сына барыгой и сутенером.

«Никто не задается вопросом, почему эту аудиозапись девочки вообще записывали. Ее записали за несколько месяцев до убийства. Они вот этим самым готовились к чему-то, явно к убийству, и использовали эти слова в качестве аргумента», — сообщил Арсен.

Он также обвинил адвокатов сестер в том, что они многое недоговаривают в разговорах с журналистами. Так, юристы сообщили, что в постели Михаила нашли ДНК одной из его дочерей.

«И многие тут же думают, что найдена сперма или что-то еще. <...> У каждого есть семья, есть дети, которые в родительской кровати бегают и прыгают. То есть у каждой семьи, если брать пододеяльник или простынь, будет найдена ДНК ребенка. У нас была проведена экспертиза, изымалось 14 пар трусов, изымался пододеяльник и все, что было на этом диване. Нашли ДНК трех девочек, отца и еще какого-то неизвестного мужчины. Кто он — неизвестно, но адвокаты об этом не говорят», — сказал он.

В понедельник, 10 июня, адвокаты сестер заявили, что на этой неделе следствие примет окончательное решение по уголовному делу против сестер Хачатурян.

Защитники девушек рассчитывают на переквалификацию статьи или частичное прекращение уголовного дела. Лучшим вариантом для стороны защиты станет измена статьи обвинения на «Убийство при превышении допустимой самообороны». О полном прекращении дела речи не идет — оно еще не расследовано полностью, и следователь не готов прекратить его на основе доводов стороны защиты, поскольку руководствуется собранными доказательствами. Об этом сообщил адвокат Ярослав Пакулин, представляющий интересы младшей сестры.

В настоящее время сестры Хачатурян сдают ЕГЭ и пока не обсуждают планы на будущее, поскольку ждут решение следствия, а потом и суда, рассказал адвокат. Он надеется, что в скором времени стороны приступят к ознакомлению с материалами дела. В июле исполнится год с начала расследования, напомнил Пакулин.

57-летний Михаил Хачатурян был убит 27 июля прошлого года в собственной квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. На его теле обнаружили множественные колото-резаные раны шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

В конце мая СМИ сообщили, что экспертиза доказала, что убитый отец семейства в течение нескольких лет совершал насилие над дочерьми.

Психиатрическая экспертиза выявила у старшей сестры Крестины Хачатурян расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны родителя.

«Поэтому считаю, что Крестина должна быть признана потерпевшей, а в отношении ее отца — Хачатуряна Михаила — должно быть возбуждено уголовное дело посмертно», — отмечал ее адвокат Алексей Липцер.