Медсестра-убийца: как 28-летняя девушка расправлялась с детьми

Медсестра по имени Люси Летби, работавшая в отделении для новорожденных в больнице города Честер в Северо-Западной Англии, задержана по подозрению в убийстве 17 младенцев. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По данным издания, изначально 29-летняя медсестра была арестована в июле 2018 года по подозрению в убийстве восьми младенцев, а также причастности к ухудшению состояния еще шести.

Позже ее отпустили под залог на время проведения дополнительного расследования. Как сообщили в больнице, после этого девушка была отстранена от работы с детьми и переведена на административную должность.

Реклама

Вскоре полицейские выявили иные случаи покушения на жизнь младенцев — 10 июня Люси Летби снова была арестована. Общее число потенциальных жертв в деле медсестры выросло до 17. Полиция также расследует еще 16 инцидентов, связанных с ухудшением состояния детей, которых удалось спасти от смерти.

«В настоящее время женщина находится под стражей и активно помогает следствию», — сообщил инспектор уголовной полиции Чешира Пол Хьюз. Кроме того, в доме Летби в день ареста были проведены повторные обыски, однако правоохранители отказались их комментировать.

Как сообщает The Sun, расследование дела началось еще в 2016 году, после того как в больнице Честера был зафиксирован необъяснимый рост смертности младенцев: 17 смертей в 2015-2016 годах против пяти в 2013 и 2014. С тех пор расследование дела не прекращалось. Сами правоохранители называют его «особенно сложным».

«Из-за характера этого расследования заниматься им чрезвычайно сложно. Однако я бы хотел заверить людей, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее определить, что привело к произошедшему», — заявил журналистам инспектор Хьюз.

По словам правоохранителя, в расследование дела вовлечены родственники младенцев, персонал и пациенты больницы, а также представители общественности. «Мы постоянно сообщаем всю новую информацию родителям младенцев, а также поддерживаем их на протяжении всего процесса расследования. Этим занимаются специально подготовленные сотрудники. Это чрезвычайно трудное время для всех, и особенно для тех, кто пережил утрату и надеется найти ответы на свои вопросы», — подчеркнул инспектор.

Он также отметил, что на данном этапе следствия рассказывать подробности дела правоохранители не могут. «Как только мы сможем предоставить какие-либо дополнительные сведения, которые смогут пролить свет на это дело, мы обязательно это сделаем», — заявил Хьюз.

В день ареста друзья и знакомые Летби выразили поддержку ей и рассказали о том, что она всегда очень трепетно относилась к своей работе.

«Люси выполняла работу, о которой мечтала, и производила впечатление преданной и профессиональной медсестры. Сложно представить, что она обидела бы даже муху, не говоря уже о беззащитных младенцах», — рассказала знакомая Летби, ее цитирует The Sun.

Сосед девушки в свою очередь вспомнил, что еще в детстве она была очень доброй девочкой, а впоследствии превратилась в отзывчивую женщину: «Эта новость глубоко шокирует, я не могу поверить, что это действительно могло произойти».

Летби устроилась на работу в больницу Честера после окончания Честерского университета в 2011 году. Отмечается, что биография женщины была исключительно образцовой — она ни разу не получала выговоров и была на хорошем счету у руководства. Более того, молодая медсестра была лицом кампании для сбора добровольных пожертвований для детей.

В начале июня 2019 года завершилось еще одно громкое дело с участием бывшего санитара больницы немецкого города Ольденбург, сообщало издание Deutsche Welle.

По версии следствия, 42-летний Нильс Хегель убивал пациентов больницы, вводя им смертельную дозу лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний. В последний момент он пытался вернуть их к жизни, однако чаще всего эти попытки оканчивались неудачей.

Следствие предполагает, что на счету жестокого медбрата может быть более 200 жертв, однако установить точное число достоверно невозможно, так как многие пациенты были кремированы после смерти.

По словам самого Хегеля, он совершал свои преступления из тщеславия — таким образом медбрат хотел показать коллегам, как ловко он может реанимировать пациентов. Как отметил психиатр, работавший с преступником, убийства для него «были подобны принятию наркотика».

По результатам расследования, продолжавшегося с 2005 года, окружной суд признал Хегеля виновным в смерти 85 пациентов и приговорил его к пожизненному заключению.