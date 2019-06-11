«Темно и много дыма»: трагедия на танкере

Обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрыва на танкере в Махачкале. Таким образом, на данный момент известно о трех погибших, уточняют представители Росморречфлота. Представитель пресс-службы также заявил, что все погибшие были вахтенными матросами.

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В Минздраве республики Дагестан также подтвердили данные о третьей жертве. Телеканал РЕН ТВ назвал имена погибших на танкере: это Владислав Шаньгин, Алексей Греков и Алексей Козлов. Ранее сообщалось, что после взрыва на танкере в Махачкале спасатели не могли найти двух человек.

Представитель Южного следственного управления на транспорте рассказал журналистам, что в 4.50 мск в махачкалинском порту в машинном отделении грузового танкера произошел хлопок с последующим возгоранием — в результате начался пожар в жилой части судна.

По предварительным данным, взрыв случился в моторном отсеке во время перекачки нефти. СМИ сообщили, что в этот момент на борту находились от 12 до 16 человек.

В региональном Минздраве рассказали, что пострадали пять человек, трое из которых были госпитализированы. Один мужчина находится в отделении травматологии, еще двое в ожоговом отделении. Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как крайне тяжелое — он получил ожоги 95% тела.

«Среди пострадавших [при хлопке] на танкере — мужчина 38 лет из Тамбовской области, он получил термический ожог второй-третьей степени 10% поверхности тела. В отделении реанимации и интенсивной терапии — мужчина 30 лет, Астраханская область. У него термический ожог второй-третьей степени 95% поверхности тела», — приводит ТАСС слова представителя республиканской клинической больницы Дагестана.

Один из пострадавших — Роман Попов — в момент взрыва находился в машинном отделении; Он рассказал, что помнит хлопок, после которого «стало темно и много дыма».

После ЧП перевалка нефтепродуктов в порту Махачкалы была приостановлена. Об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. При этом сейчас нет угрозы возгорания шести тысяч тонн груза, подчеркнул Демин. В Росморречфлоте также рассказали, что после инцидента в порту не произошел разлив нефти, а работа нефтегавани ведется в штатном режиме. «Все работает», — отметили в компании.

Взорвавшийся танкер принадлежит «Волжскому морскому пароходству». Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам — часть 3 статьи 109 УК РФ. Кроме того, Ространснадзор проведет расследование из-за взрыва.

21 января в нейтральных водах Черного моря, недалеко от Керченского пролива, загорелись два судна со сжиженным газом — «Канди» и «Маэстро». Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

СМИ сообщили, что, по предварительным данным, пожар начался во время передачи топлива с борта на борт. Суда направлялись в российский порт в Краснодарском крае, однако из-за санкций, введенных США в связи с поставками топлива в Сирию, не смогли туда зайти, писали журналисты. Причиной пожара стала неправильная перегрузка топлива с борта на борт.

Возгорание на танкере «Канди» было ликвидировано лишь спустя месяц, в начале марта — тогда удалось перекрыть вентиль, заблокировав утечку газа. «Горение было прекращено, туда поднялись четыре специалиста, которых доставил судовладелец, и перекрыли вентиль. Так что на «Канди» горение прекратилось, а на «Маэстро» еще есть один очаг», — заявляли в Росморречфлоте.

Последний очаг возгорания на танкере «Маэстро» был потушен спустя несколько дней. В результате инцидента погибли 10 моряков, еще 10 пропали без вести, 12 человек были спасены. Жертвами стали граждане Турции и Индии. МИД обеих стран подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Тела погибших доставили в Керчь вечером 22 января. Все спасенные были выписаны из городской больницы 25 января — на следующий день они покинули Крым. Следственный комитет России официально назвал причиной возгорания нарушение правил безопасности.