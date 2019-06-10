Пытался убить губернатора? Задержан экс-глава следкома

Следователи задержали генерал-лейтенанта Михаила Музраева, который в течение семи лет был главой управления СК по Волгоградской области, по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Реклама

В комментарии агентству официальный представитель СК РФ Светлана Петренко не называла фамилию задержанного. Она отметила, что операция была проведена совместно с ФСБ.

О том, что задержали именно генерал-лейтенанта юстиции, ТАСС сообщили осведомленные источники. Кроме того, эту информацию подтвердили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Бочарова А. И. и угроз в его адрес

задержаны бывший руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Музраев М. К. и волгоградский предприниматель Зубков В. В.», — рассказали в ЦОС, разместив соответствующее сообщение на сайте.

В настоящее время, по данным центра, сотрудники СК проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Задержанный Михаил Музраев возглавлял региональное следственное управление СК РФ с 2011 года. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин освободил его от должности. Глава государства назначил на этот пост Василия Семенова, который до этого руководил управлением СК по Астраханской области.

Ранее по делу о поджоге правоохранители задержали криминального авторитета Евгения Ремезова. Произошло это 23 мая в Москве. Его подозревают в покушении на убийство губернатора Волгоградской области. Он, как установили следователи, являлся лидером преступной группы, которая причастна к попытке преступления.

Ремезова, как передает ТАСС со ссылкой на Центральный райсуд Волгограда, должны были отконвоировать в Волгоград для проведения следственных действий. Под арестом он будет находиться как минимум больше месяца.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента задержания была избрана судом заочно 5 апреля. Этот срок истекает 23 июля», — сообщила агентству представитель суда.

По данным следствия, Евгений Ремезов еще в 2003 году на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тыс. кв. метров на главном рынке города. Отметим, что в городе его знают, как успешного бизнесмена, а в узких кругах Ремезова считали криминальным авторитетом. Арендованную на «Центральном рынке» города площадь он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям, получая взамен колоссальную прибыль.

Однако это длилось до тех пор, пока глава региона Андрей Бочаров не решил вернуть недвижимость в муниципальную собственность для восполнения бюджета области. Как отмечает ТАСС со ссылкой на СК, после того, как все судебные тяжбы были проиграны, Ремезов решил устранить высокопоставленного чиновника.

Следователи считают, что он поручил совершить преступление своим доверенным лицам, которые являлись членами возглавляемой им преступной группы. Сам же обвиняемый уехал за границу, чтобы у него было алиби на случай, если его сообщников задержат правоохранители.

По данным следствия, покушение на губернатора области и членов его семьи произошло ночью 16 ноября 2016 года. К нему во двор пробрались несколько человек, один из которых попытался поджечь стену дома при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

По факту произошедшего сотрудники регионально СК завели уголовные дела по части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога») и части 3 статьи 30 и части 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности») УК РФ.

Правоохранители смогли установить пять человек, причастных к покушению. Троих из них задержали в 2017 году. По информации ФСБ, на которую ссылается ТАСС, один из пяти подозреваемых скрылся в США, где отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Штатов.

Кроме того, следователи установили, что на счету у существующей с 2012 года группировки имеется еще несколько преступлений. Так, преступники однажды уничтожили павильон, который был установлен на территории «Центрального рынка» без согласования с Ремезовым. Кроме того, сообщники арестованного избили одного из руководителей городского рынка.

Также они вмешивались бизнес-конфликты приятеля лидера преступной группы, проблемы которого решались исключительно при помощи причинения тяжких телесных повреждений и сожжения дорогостоящего имущества, добавили в СК.