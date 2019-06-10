Обвинение развалилось: в чем оправдали Захарченко

Пресненский суд Москвы решил судьбу скандального экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко — он приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об том сообщает РИА «Новости».

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По решению суда, экс-борец с коррупцией также будет обязан выплатить штраф в размере 117 млн рублей. Кроме того, Захарченко был лишен специального звания полковника и госнаград, а также возможности занимать руководящие должности в государственных органах на срок два года после освобождения из колонии.

Тем не менее, по ключевому из трех обвинений Захарченко был оправдан. Суд не нашел доказательств того, что экс-полковник получил взятку от владельца ресторана, проверкой которого он занимался, и определил его непричастность к преступлению.

Фоторепортаж: Захарченко приговорили к 13 годам колонии __is_photorep_included12406765: 1

«Не доказан факт получения взятки в $800 тыс. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, суд считает необходимым по данному эпизоду обвиняемого оправдать», — заявила судья Елена Абрамова.

В то же время в начале заседания было сказано, что вина Захарченко признана по всем трем пунктам обвинения, отмечает корреспондент РИА «Новости». «Из уст Абрамовой прозвучало: «Суд установил, что Захарченко лично получил взятку группой лиц в особо крупном размере», — цитирует судью агентство.

Изначально гособвинение требовало для экс-полковника наказание в виде 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн рублей. Представители защиты Захарченко остались недовольны приговором и заявили, что он будет обжалован в ближайшее время в Мосгорсуде.

«Согласно приговору, судья сочла Захарченко виновным по двум вменяемым пунктам обвинительного заключения. По нашему мнению, данный приговор является необоснованным, бездоказательным и незаконным. Материалы дела доказывают невиновность Дмитрия Захарченко по каждому из эпизодов, что было подробно проанализировано стороной защиты в ходе проведения прений по уголовному делу», — заявил адвокат осужденного Станислав Мальцев.

Обжаловать решение суда намерена и сторона гособвинения, которую не устроила та часть приговора, в которой Захарченко был оправдан. «Думаю, да, будем», — заявила прокурор Милана Дигаева журналистам, сообщает РИА «Новости».

Сам Захарченко свою вину также не признал. В ходе предыдущего заседания он заявил о себе в третьем лице: «Все это ложь, в его действиях нет события преступления». По его словам, преследование продолжается только из-за того, что он отказался давать показания против других фигурантов дела.

Напомним, что замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 по подозрению во взяточничестве.

Сразу после этого в рабочем кабинете, а также по местам жительства самого экс-полковника и членов его семьи прошел ряд обысков.

В частности, в квартире его сестры были обнаружены сумки и коробки, набитые деньгами — все вместе оценили в 9 млрд рублей. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. Позже миллиарды были обращены в государственный бюджет.

Кроме того, последующие проверки также выявили у бывшего полковника МВД РФ недвижимость на 231 млн рублей, ценные облигации на $208 тыс. и ювелирные изделия стоимостью порядка 10 млн рублей. На счетах, предназначенных для денег за сдачу недвижимости, хранились еще 35 млн рублей.

В результате расследования в отношении оскандалившегося экс-полковника сотрудники СК возбудили уголовное дело по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия». По версии силовиков, преступную деятельность Захарченко развернул еще в 2014 году. Тогда он вместе с сообщниками организовал проверку сети ресторанов «Ля Маре», принадлежащих бизнесмену Меди Дусс.

Выявив ряд нарушений, они потребовали от предпринимателя взятку в размере $5 млн. Однако он выплатил им всего $800 тыс.

Свидетелем по этому пункту дела стал генерал МВД Алексей Лаушкин, который сообщил, что Захарченко получил деньги от ресторатора и впоследствии передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Однако последний покинул место службы сразу после ареста Захарченко. В настоящий момент он находится в розыске. Отметим, что именно по этому эпизоду дела Захарченко был признан невиновным, так как суд не смог определить его причастность к преступлению.

Экс-полковник решил также извлечь личную выгоду из проверки рыбных ресторанов «Ля Маре» и потребовал от их владельца дисконтную карту со скидкой 50%. В этих заведениях Захарченко бывал регулярно и успел сэкономить более 3 млн рублей.

«В одном случае его скидка в ресторане составила 135 тысяч рублей. Все это — взятка в виде незаконных услуг имущественного характера», — сообщили в СК.

Еще один эпизод, который был изучен СК, связан с тем, что в январе 2016 года Захарченко заранее предупредил главу «Нота-банка»Галину Марчукову об обысках в ее квартире. Он также организовал вывоз документов и оргтехники.

Позже сама Марчукова, а также ее сестра, которая также входила в состав руководства банка, заключили сделку со следствием и дали изобличающие показания на экс-полковника. Впоследствии каждая из сестер получила наказание в виде трех лет колонии по обвинению в растрате 350 млн рублей.

Пока следствие занималось делом экс-полковника, под уголовное преследование попал и его отец Виктор Захарченко. Он был обвинен в фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка «Московское ипотечное кредитование». По результатам следствия суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.