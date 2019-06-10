«Мы задыхаемся»: жители Кузбасса просят убежища в Канаде

Жители города Киселевска Кемеровской области обратились к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев в Канаде. Соответствующий ролик был опубликован в соцсетях.

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В нем горожане сообщили, что около 100 семей готовы в любой момент уехать из России. Свое желание иммигрировать жители Киселевска объяснили невыносимыми условиями жизни. Они отметили, что в городе работает несколько угольных разрезов, где добыча ведется открытым способом. Из-за этого на предприятиях якобы регулярно происходят взрывы. Среди киселевчан постоянно растет число онкобольных, а дети не гуляют на улицах, так как над городом навис смог и угольная пыль.

«Достопочтенный Трюдо, мы хотим обратиться к вам с огромной просьбой о рассмотрении вопроса предоставления статуса беженца жителем Кузбасса, в частности, жителям Киселевска.

Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму не могли выйти на улицу, чтобы погулять.

Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли», — говорится в обращении жителей Кузбасса.

По словам горожан, руководство угольного производства пренебрегает интересами жителей, прикрываясь санитарными нормами, которые были разработаны много лет назад, когда уголь добывался не в таких больших количествах. «Они никак не компенсируют ущерб, наносимый жителям в процессе открытой добычи угля. Многие наши чиновники встают на сторону угольщиков», — пояснили активисты.

«Нам сложно быть патриотами своей страны. <…> Мы испробовали все способы, чтобы решить проблему, но у нас ничего не получается. Мы выбрали Канаду, потому что она очень похожа на нашу Сибирь. Много снега, холодно. Чистый воздух и чистая вода сейчас становятся недоступными во многих городах Кузбасса», — заключили жители Киселевска.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев, отвечая на их обращение, пообещал помочь горожанам, однако подчеркнул, что проблема не может быть решена моментально.

«Город вырос из шахтерского рабочего поселка и практически стоит на угольных разрезах. Эту проблему сложно решить быстро. <…> Губернатор поручил главе города и своим заместителям встретиться с жителями города, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Основная задача — помочь жителям Киселевска», — сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Там пообещали решить вопрос совместно с угольными предприятиями. По данным властей, жителей постоянно переселяют в новое жилье, удаленное от разрезов. «Ведется борьба с незаконными углепогрузками и перевозками. Все предприятия, работающие в регионе, обязательно выполняют согласованные с правительством экологические программы», — пояснили в пресс-службе.

Между тем число граждан РФ, иммигрировавших из России в Канаду, не впечатляет размерами. Так, по данным Росстата, в 2017 году страну покинули всего 392 человека.

Ранее, в конце мая 2019 года, в Сети было опубликовано видео, на котором заммэра Киселевска Сергей Шишкин пьет воду, в которой, предположительно, находится червь. Стакан ему вручили горожане, которые ранее неоднократно жаловались на присутствие паразитов в водопроводной воде.

«Я выпил эту воду, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой 10 лет, потому что там вода нехлорированная. Это был не червяк, то ли комариная личинка. Я пока живой», — объяснил позже градоначальник.

Отметим, что в феврале 2019 года жители Киселевска публиковали в соцсетях снимки улиц с черным снегом и жаловались на плохую экологию. По факту угольных выбросов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы».

«Предварительно установлено предприятие, являющееся источником загрязнения атмосферы. Кроме того, специалистами центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха. В результате установлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ более чем в два раза», — сообщалось в региональном управлении МВД.

В Киселевске действуют 10 угледобывающих предприятий и ряд обогатительных фабрик — некоторые располагаются в черте городе. По состоянию на 1 января 2017 года в городе проживают около 90,9 тыс. человек.