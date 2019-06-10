Голунова проверили на наркотики: что показали тесты

Экспертиза показала отсутствие наркотиков в организме журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

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«На сегодняшний день различными нашими методами и исследованиями химико-токсикологической лаборатории в биологических следах журналиста наркотики были не обнаружены», — пояснил он, отметив, что «исследование продолжается».

Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, адвокаты которой представляют интересы Голунова, сообщил, что эксперты также не обнаружили следы наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах подозреваемого. В своем телеграм-канале Чиков опубликовал снимки экспертных заключений.

Кроме того, он рассказал, что следователи, которые ведут дело, дважды пытались взять с адвокатов Голунова подписку о неразглашении, однако те отказались. Чиков пояснил, что защитники журналиста не могут разглашать только личные данные оперативников, которые участвуют в расследовании.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. СМИ сообщили об этом на следующий день. Как уточнили в МВД, при обыске личных вещей у 36-летнего журналиста обнаружили около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Правоохранители также провели обыски в его квартире, где нашли три пакета и сверток с порошкообразным веществом, в том числе кокаином, а также весы. Голунову предъявлены обвинения по статьям 30 УК РФ «Покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее на сайте ГУ МВД по Москве были опубликованы фотографии по месту проживания журналиста с найденными наркотиками, однако позднее выяснилось, что из восьми снимков лишь один был сделан в квартире Голунова. Остальные были сняты по другим адресам — в рамках расследований о сбыте наркотиков в московском регионе. Неразбериху со снимками в полиции объяснили ошибкой сотрудника главка.

Голунов написал заявление, в котором рассказал, что после задержания ему не давали связаться с адвокатами и родственниками больше 12 часов. Кроме того, в документе говорится, что полицейские избили задержанного. Когда в момент освидетельствования журналист схватился за стул, сотрудники полиции стали тянуть его за руки, утверждается в заявлении.

«После чего мы упали, я ударился левой частью головы обо ступеньку. Я оцарапал правую кисть правой руки, когда меня тащили», — написал Голунов. Он также отметил, что в ходе потасовки один из полицейских ударил его кулаком в щеку.

В МВД опровергли информацию о том, что полицейские избили журналиста. Тем не менее медобследование выявило у Голунова ссадину на спине и гематому в области глаза.

Задержанный полностью отрицает свою вину и заявляет, что никогда не имел дело с наркотиками. По его мнению, запрещенные вещества ему подбросили.

Свое преследование он связывает с журналистской деятельностью, по поводу которой он ранее получал угрозы. Так, на заседании суда 8 июня Голунов рассказал, что готовил материал о похоронном бизнесе.

8 июня суд отправил Голунова под домашний арест. До 7 августа он не имеет права пользоваться интернетом, разговаривать по телефону с кем-либо еще, кроме адвокатов и следователей, покидать квартиру или переезжать.

Следствие просило суд арестовать Голунова на два месяца: свое ходатайство следователь обосновал тем, что журналисту предъявлено тяжкое обвинение, и поскольку у него есть загранпаспорт, он может скрыться от следствия — и кроме того, он заявил, что у него есть информация о том, что Голунов употребляет наркотики. Ходатайство следствия поддержал прокурор.

Защитники Голунова, в свою очередь, просили суд назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

9 июня адвокат Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России с просьбой проверить действия полицейских, которые производили задержание журналиста. Сейчас дело Голунова передано для расследования в московский главк МВД.