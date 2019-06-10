Дачные разборки: пенсионер расстрелял всю семью

В Якутии пенсионер расстрелял семью своего соседа, после чего покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Реклама

По версии следствия, 9 июня 2019 года 60-летний житель поселка Угольный ввязался в конфликт с соседями.

Не найдя мирных способов решения спора, он отправился домой за огнестрельным оружием. Вооружившись, он вернулся на участок соседей и расстрелял всю семью.

«Жертвами мужчины стали 38-летний глава семейства, его 39-летняя супруга и их 14-летняя дочь. Кроме того, с огнестрельным ранением в медучреждение была доставлена 64-летняя родственница потерпевших, которой оказана необходимая медпомощь», — сообщили в ведомстве.

По данным SakhaPress, изначально пенсионер поссорился с беременной женщиной, забрал из дома ружье и убил ее вместе с дочерью. После этого он дождался прихода главы семьи и пожилой женщины, которые выходили в магазин, и также расправился с ними.

Как отмечают в СК, после массового убийства мужчина попытался скрыться с места преступления, однако вскоре был обнаружен сотрудниками полиции и Росгвардии. После того, как его заблокировали в одном из домов поселка, преступник решил отстреливаться.

«Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством. Среди правоохранителей пострадавших нет», — отметили в пресс-службе МВД.

По факту преступления, совершенного пенсионером, было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям 105 УК РФ — «Убийство трех лиц, в том числе женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности», а также «Покушение на убийство четырех лиц».

«В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также мотив, которым руководствовался мужчина. Назначен ряд экспертных исследований. Расследование продолжается», — сообщили в СК.

При этом, как рассказали онлайн-изданию YakutiaMedia.ru очевидцы, конфликт между погибшими и пенсионером продолжался больше года. Предполагаемым поводом для него стал земельный участок. По словам местных жителей, мужчина уже нападал на семью в прошлом году с топором.

Ранее, 30 мая, еще одна трагедия произошла в Ханты-Мансийске. Там местный житель расстрелял бывшую жену и ее отчима из охотничьего ружья, после чего забрал из дома своих детей и попытался совершить суицид.

По версии следствия, подозреваемый целенаправленно приехал с охотничьим ружьем в дом к отчиму бывшей жены, в котором находилась сама экс-супруга и их общие малолетние дети. Как удалось установить силовикам, совершив двойное убийство и пристроив детей в надежное место, мужчина решил совершить самоубийство. Однако попытка оказалась неудачной — в результате его госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщается на сайте СК, в настоящий момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убийство двух лиц». С похищенными детьми работают сотрудники правоохранительных органов и соцслужб.

ЧП в начале февраля 2019 года произошло и в Анапе. Там житель убил своих соседей из ружья за то, что они громко шумели. Расправу запечатлели камеры наружного видеонаблюдения, сообщали в СК по Краснодарскому краю.

Как позже рассказал силовикам сам 53-летний подозреваемый, его вывела из себя громкая музыка, которую соседи слушали во время застолья. Он сделал им замечание, однако два участника веселья — 60-летний отец и 30-летний сын – решили прояснить ситуацию. Они отправились к дому мужчины, однако тот не стал с ними разговаривать и открыл огонь.

Оба мужчины скончались от ранений еще до приезда скорой, которую вызвал сам убийца. Мужчину задержали также приехавшие на место происшествия полицейские. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Еще одно преступление с применением огнестрельного оружия произошло в январе 2019 года. Тогда житель города Учалы в Башкирии Артур Ибрагимов также убил свою жену и еще двоих соседей из охотничьего ружья.

По данным портала Proufu.ru, Ибрагимов провел ночь в кафе за выпивкой, а утром поехал домой на такси. Предупредив водителя, что ему нужно отойти за деньгами, мужчина ушел в дом.

Однако уже через несколько минут он появился на пороге с охотничьим ружьем и начал стрелять в таксиста. Тот сразу же уехал, по счастливой случайности отделавшись испугом.

Причиной внезапной агрессии мужчины могла стать ссора с супругой на почве ревности, уточняет «Bash.News». По данным СМИ, спугнув водителя, мужчина отправился преследовать свою жену, которая успела убежать к соседям. Пытаясь поймать женщину, он попутно ранил соседа и застрелил его супругу.

Осознав, что муж не намерен останавливаться, жена Ибрагимова убежала к другому соседу, работавшему в экспертном подразделении учалинской полиции. Ворвавшись и в этот дом, мужчина нанес полицейскому ранение в бедро, которое оказалось смертельным. Позже правоохранитель скончался в больнице от кровопотери.

Добравшись наконец до жены, Ибрагимов отвел ее на улицу, расстрелял, а затем покончил жизнь самоубийством.