«Будет посвежее»: когда похолодает в Москве

Жителей столичного региона ожидает на следующей неделе небольшие осадки, а также прохладная погода ночью. Тем не менее в целом температура воздуха будет оставаться высокой. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом жаркая погода, но я обращаю внимание на два дня: на понедельник и на четверг», — отметил специалист.

В понедельник, 10 июня, столбики термометров упадут на 4-5 градусов в связи с приходом северной воздушной массы. Так, с аномально жарких +32°С температура воздуха опустится до +27… +28°С. По информации Гидрометцентра России, в Москве возможен сильный дождь, гроза и град.

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В целом в этот день синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ветер в понедельник будет западного направления, 5-10 м/с, во время грозы его порывы будут достигать 17 м/с. «Посвежее завтра будет», — подчеркнул метеоролог в воскресенье.

В ночь с понедельника на вторник российский метеорологический центр обещает +14… +16°С, без осадков. При этом ветер, по данным специалистов, будет слабый.

Однако эта свежесть кратковременна, и уже во вторник и в среду в москвичей ожидает жара.

В эти дни планируется +28… +30°С: во вторник осадков не будет, в среду возможен местами небольшой дождь. Однако ночная прохлада останется и будет не +19… +20°С, как было на прошлой неделе, а +15 °С. Кроме того, теперь будет пусть не намного, но приятнее отправляться на работу, так как температура воздуха понизится примерно на 2 градуса и составит, по данным агентства, +18… +20°С.

Заметное изменение погода, как пообещал научный руководитель Гидрометцентра, произойдет в четверг, 13 июня. Через столичный регион пройдет атмосферный фронт, который, как уверяют синоптики, принесет дожди и небольшое похолодание — на 7-10 градусов. Так, в ночь с четверга на пятницу ожидается +8…+13°С, днем в этот день будет +19… +24°С, и возможен небольшой дождь. Такая температура воздуха, по словам Вильфанда, является нормальной для июня в этом регионе.

К концу недели столбики термометров вернутся на уже привычные отметки. Так, в пятницу будет примерно +24… +29°С, «облачно с прояснениями», также возможен, по данным российского метеоцентра, «кратковременный дождь». В субботу, как сообщают синоптики, ожидается +23… +28°С. Атмосферное давление в течение недели будет колебаться от 749 до 754 мм рт. ст.

«Теплая, но не изнуряюще жаркая погода. И ночи не такие жаркие», — подытожил Роман Вильфанд.

Отметим, что ранее Гидрометцентр в Москве и области продлил «оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности, который был объявлен накануне из-за жары. В погодной карте синоптиков отмечалось, что среднесуточная температура превысит норму на 7-8 градусов, передает РИА «Новости».

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — цитирует агентство сообщение.

В то же время Мосметро опубликовало на своей странице в твиттере, что пассажирам Московского центрального кольца в связи с сильной жарой будет выдаваться питьевая вода на некоторых станциях.

«В Москве снова плюс 30°С. Мы следим за температурой на станциях мосметро и стараемся, чтобы вам было комфортно. На станциях МЦК Андроновка, Дубровка, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Окружная, Коптево, Автозаводская, Угрешская, Балтийская, Панфиловская и Зорге уже раздаем воду», — сообщили сотрудники московского МЦК.

Кроме того, как передает издание, воду можно получить и на таких станциях московского метрополитена, как «Выхино», «Улица 1905 года», «Технопарк», «Кунцевская», «Кропоткинская», «Речной вокзал» и «Водный стадион».

Аномально жаркая погода наступила и в Северной столице. В Санкт-Петербурге за минувшие дни столбики термометров поднимались до +30°С. Так, Сергей Безруков, приехавший в город на съемки фильма «Мистер Нокаут» отметил «страшную» жару с субботы на воскресенье.

«И снова Питер. И снова съемки. «Мистер Нокаут». Жара страшная, но держимся», — сказал актер на видео, которое он разместил на своей странице в инстаграме, отметив, что съемки проходили ночью. По данным синоптиков, тогда в Питере было +26°С.

Тем не менее, с этой недели температура воздуха должна нормализоваться не только в столичном регионе, но и в Санкт-Петербурге. По информации Гидрометцентра, примерно в середине следующей недели в город вернутся комфортные +20°С.