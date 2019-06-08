«Никаких аномалий»: представлены первые результаты ЕГЭ

Известны результаты первых прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

«Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.

В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Реклама

Отмечается, что количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог по базовой математике сократилось примерно на 5 тыс. человек по сравнению с результатами прошлого года.

«Это показывает успешность перестройки образовательных программ с учетом потребностей разных групп школьников и освоение абсолютным большинством выпускников школ базовых математических знаний, необходимых в практической жизни», — ответили в Рособрнадзоре.

Кроме того, там указали, что профильную математику также сдали лучше. «Больше, чем в 2018 году, участников экзамена показали высокий результат (81-100 баллов): их количество превысило 25 тыс. человек, что создает для вузов хорошую базу абитуриентов по математическим, естественнонаучным и IT-специальностям.

Важно, что в отличие от прошлых лет в 2019 году стобалльные результаты показали обучающиеся из 69 субъектов РФ», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также упомянули про реализацию Рособрнадзором проекта «Я сдам ЕГЭ», предназначенного помочь школьникам из регионов, где фиксировались низкие показатели сдачи ЕГЭ, успешно подготовиться и сдать экзамены.

«Итоги экзаменов подтверждают ключевую роль объективной оценки в развитии системы и повышении качества образования. Результаты демонстрируют реальное положение дел, и такая прозрачная оценка будет только стимулировать дальнейшее положительное развитие», — приводит пресс-служба слова руководителя ведомства Сергея Кравцова.

Тем не менее, в конце мая фонд «Общественное мнение» обнародовал результаты проведенного им исследования. Согласно итогам опроса, 64% респондентов не одобряют формат проведения ЕГЭ, при этом 71% опрошенных россиян считают, что прежняя система проведения вступительных экзаменов в вузах была более объективной, чем нынешняя.

Кроме итогов проведение ЕГЭ по математике, в сообщении пресс-службы Рособрнадзора приводились также данные и по другим предметам. Так, по данным ведомства, ЕГЭ по географии сдавали порядка 17 тыс. школьников, из которых около 6% провалили экзамен.

В то же время по литературе примерно 4% из 44 тыс. выпускников, выбравших этот предмет, показали результат ниже минимального порога. Тем не менее, около 60% показали результат в диапазоне 61-100 баллов.

Отметим, что основной период госэкзаменов проходит с 27 мая по 1 июля. Сдавать ЕГЭ будут порядка 750 тыс. человек, из них 662 тыс. являются выпускниками 2019 года.

Ранее сообщалось, что результаты сданных экзаменов выпускники смогут посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» с помощью специального приложения,

передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу соцсети.

«Результаты ЕГЭ» создали студенты НИУ ВШЭ на базе платформы VK Mini Apps. С помощью приложения пользователи смогут узнать баллы или настроить уведомления о статусе экзамена. Сервис использует информацию с портала единого государственного экзамена, поэтому результаты станут доступны в момент их публикации на официальном сайте», — говорится в сообщении. Кроме того, школьники смогут поделиться своими достижениями с друзьями.

3 июня прошла сдача самого массового в России ЕГЭ. Экзамен по русскому языку сдавали около 674 тыс. человек, передает агентство. При этом, по нему установлены разные пороги. Так, чтобы получить аттестат об окончании школы необходимо набрать 24 балла, для поступления в вуз потребуется не менее 36.

«Заявления на участие в экзамене подали более 674 тысяч человек, в том числе 660 тысяч выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ будут организованы 5480 пунктов проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом», — рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Сам экзамен длится 210 мин — 3,5 ч. Всего 27 заданий, которые разделены на две части. Результаты по этому экзамену выпускники узнают не позднее 20 июня. В прошлом году эту работу писали 645,5 тыс. человек.