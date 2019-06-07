Толпой на одного: кто на самом деле убил спецназовца

Сотрудники Следственного комитета задержали новых участников драки в Красногорском районе Подмосковья, в результате которой был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, двоих подозреваемых следствие установило и задержало при поддержке правоохранителей. Третий преступник самостоятельно явился в следственные органы.

«С ними ведутся следственные действия, устанавливается их роль и участие в инциденте», — рассказал источник. От дальнейших комментариев он отказался в связи с необходимостью соблюдения тайны следствия.

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Таким образом, в настоящий момент число установленных фигурантов дела достигло семи человек. Ранее источники в органах сообщали, что в драке могли участвовать более 10 человек, их личности еще предстоит установить следствию.

Накануне Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО одного из участников потасовки, в которой был убит Белянкин, — Саака Саакяна. Как стало известно в ходе заседания, подозреваемый является уроженцем Еревана. Кроме того, в конце августа у него заканчивается временная регистрация в России, пишет ТАСС.

Представитель СК обратился к суду с требованием заключить Саакяна под арест, так как он может скрыться от следствия, повлиять на свидетелей, а также создать себе ложное алиби. Прокурор полностью поддержала заявленное следователем ходатайство.

«Избрать в отношении подозреваемого Саака Саакяна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа», — огласил постановление судья Анатолий Мордахов.

Сам Саакян в суде так и не признал свою причастность к преступлению. «Я обвинение не принимаю, я в этом не участвовал и не совершал преступления», — сказал он.

5 июня суд Красногорска также арестовал до 2 августа 41-летнего уроженца Армении Сергея Ходжояна, который обвиняется непосредственно в убийстве Никиты Белянкина. В ходе заседания следователь Алексей Титов сообщил, что вину Степаняна подтверждают не только показания свидетелей, но и вещественные доказательства. Сторона обвинения поддержала ходатайство об аресте фигуранта дела.

По данным телеграм-канала Mash, показания против Ходжаяна дали двое других подозреваемых. По их словам, именно он достал нож и нанес смертельный удар.

Однако адвокат мужчины заявил журналистам, что его подзащитный — добропорядочный гражданин, который воспитывает троих детей и работает продавцом автозапчастей. Сам Ходжоян также отказывается признавать вину. По его словам, он «не способен на такое». Мужчина сказал, что в тот вечер он просто подошел к раненому, чтобы помочь ему.

Ранее суд арестовал 26-летнего бармена, гражданина Армении Нарека Степаняна — еще одного предполагаемого участника драки. Ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Тем не менее адвокат обвиняемого заявил, что Степанян во время происшествия «находился на рабочем месте», «под камеры не попал», «нецензурной бранью не выражался и угрозы убийством не высказывал».

Третий фигурант, уроженец Еревана Сурен Маркосян, также арестован на два месяца. Ему инкриминируется хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что 24-летний Никита Белянкин, ранее служивший в ГРУ и воевавший в Сирии, погиб в ночь на 2 июня в Подмосковье. По одной из версий, которую передает сайт kp.ru со ссылкой на близкий к силовикам источник, в баре деревни Путилково между несколькими мужчинами завязалась ссора. Один из посетителей, «разгоряченный алкоголем», якобы громко сказал: «Что-то много чурок в кафе». Другие услышали это, и вскоре завязалась драка.

Конфликт продолжился на улице — по словам очевидцев, около десяти мужчин избивали двоих. В этот момент рядом проходил Белянкин со своей девушкой. Неравнодушный спецназовец решил заступиться и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Однако вмешательство молодого человека еще больше разозлило мужчин. Они накинулись на Белянкина и стали избивать, после чего один из нападавших ударил его ножом. Соколова рассказала, что они с мужем подбежали к бойцу и пытались оказать первую помощь. «К сожалению, Никита вообще никаких последних слов не произнес. У него не хватало воздуха, он раз пять вдыхал в себя сильно. И все», — рассказала очевидица ЧП Светлана Соколова.

Согласно заключению судмедэкспертизы, у молодого человека не было шансов выжить — от проникающего удара в область сердца он скончался практически сразу. Следователи возбудили дела об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из-за ранения одного из участников драки, который позже был доставлен в больницу. Оба дела объединили в одно производство.