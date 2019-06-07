Черная злоба: омичка убила дочь из-за крошек

28-летняя омичка подозревается в убийстве двухлетней дочери, которая вывела ее из себя крошками хлеба на полу. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Омской области.

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Заявление о пропаже девочки 6 июня в полицию подала подруга семьи, которая заметила, что женщина уходила к своему сожителю с двумя детьми — двухлетней дочкой и трехлетним сыном, — а вернулась только с мальчиком.

«В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна злоупотребляющая спиртными напитками 28-летняя мать девочки», — отметили в СК, добавив, что инцидент произошел почти месяц назад – 9 мая.

По версии следствия, женщина, выпивавшая в тот вечер вместе с сожителем, заметила, что ее ребенок неаккуратно ест булочку и рассыпает крошки на пол.

Разозлившись на дочку, она взяла ее на колени и стала со злостью запихивать остатки хлеба ей в рот. В результате ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался.

При этом изначально женщина пыталась выставить виноватым в смерти девочки своего сожителя. На допросе она красочно рассказала следователям, как он убивал ее дочь.

«На полу возле кровати батон весь раскрошила. Он начал хлеб ей запихивать, пихал-пихал, она подавилась. Она руками стала махать, потом у нее руки повисли. Я это когда увидела, выхватила ее и стала хлеб этот вытаскивать, — рассказала женщина. — Он улегся на кровать спать пьяный. Я заорала на него. Дальше он сказал: «да ничего страшного», взял ребенка, завернул в синее полотенце, положил в сумку и ушел».

Опровергнуть ее слова мужчина уже не мог — 19 мая он скончался от алкогольной интоксикации. Женщина активно оплакивала его в соцсетях. Кроме того, со дня убийства дочери в ее статусе на странице в социальной сети стоит надпись, которую она не меняет: «Мои дети самые лучшие на свете!!!».

Позже в ходе допросов женщина призналась следователям, что убийство совершила она сама. По ее словам, сожитель просто помог ей спрятать тело. Как отмечают правоохранители, в связи со смертью мужчины поиски тела девочки также осложняются, так как точного места нахождения трупа не знал никто, кроме него.

В настоящий момент мать-убийца задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Как удалось установить следователям, семья состояла на учете как неблагополучная. «В ходе следствия будет также решен вопрос об ответственности работников органов опеки и попечительства, обязанных осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, и других контролирующих органов, обязанных обеспечивать защиту прав несовершеннолетних», — сообщили в СК, отметив, что расследование продолжается.

Ранее, в конце апреля 2018 года, стало известно о том, что жестокая мать из Нижнего Новгорода решила сжечь своих детей из-за отсутствия денег. Об инциденте сообщали в Следственном комитете РФ по Нижегородской области.

Как удалось установить следствию, 27-летняя Каримова совершила преступление 25 апреля 2018 года. В тот день она вывезла свою четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына на арендованной машине в лесополосу в области, где хладнокровно убила их и попыталась сжечь.

Однако довести начатое до конца ей не удалось — убийцу спугнули охотники, проходившие мимо. Сбив огонь водой, Каримова положила тела своих детей в салон автомашины и приехала в Нижний Новгород. На следующий день она привезла их в заброшенное строение около деревни Осинки, подожгла тела и скрылась с места происшествия.

Огонь заметили местные жители, которые вызвали пожарных. В ходе тушения были обнаружены останки детей. Прибывшие позже на место эксперты-криминалисты установили, что оба погибли еще до пожара — в результате удушения.

Задержать мать-убийцу силовикам удалось в тот же вечер — она сразу же созналась в преступлении. В качестве оправдания женщина попыталась сослаться на отсутствие денег, от которого она якобы страдала после развода с мужем.

Однако подтвердить жалобы Елены на отсутствие денег не смогли ни друзья, ни аккаунты в социальных сетях, в которых она регулярно размещала фотографии из дорогих машин и салонов красоты. На одну только аренду автомобилей она ежемесячно тратила около 40 тыс. рублей, писало издание «КП-Нижний Новгород». Кроме того, Каримова также успешно развивала небольшой сетевой бизнес по распространению спортивного и здорового питания, при этом не имея постоянной работы.

В социальных сетях Каримовой также регулярно появлялись публикации о ее детях, которым она регулярно признавалась в любви. Последнюю фотографию с дочкой она разместила буквально за две недели до убийства.

«Она моя душа, самый дорогой мой человечек, самая долгожданная доченька. Та, ради которой я всегда на ногах, та, ради которой я живу. Она моя копия, такая же вредная, как я. Мой воздух, моя самая ласковая, самая умная девочка», — писала Каримова.

Теперь размышлять о содеянном женщине предстоит в колонии общего режима — туда, по решению Нижегородского областного суда, ее отправили на 19 лет.