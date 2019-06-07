Психушка и тюрьма: США наказали россиянку за побег с детьми

Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она «похитила» собственных детей, вывезя их в Россию. Свой срок она получила не только за похищение, но и по двум пунктам вымогательства, в котором ранее ее признали виновной присяжные.

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Суд также постановил, что три года после освобождения Осипова будет находиться под надзором американских властей и не сможет покинуть США. Россиянку обязали предпринять все усилия для возвращения детей в Штаты, а также выплатить ее бывшему супругу $18 тыс. компенсации за судебные издержки.

Осипова имеет двойное гражданство — России и США. В 2014 году она вернулась в РФ вместе с двумя детьми — сыном от первого брака и годовалой дочерью. В то время она также была беременна. Ее бывший муж Брайан Мобли добился в американском суде развода и полной опеки над двумя общими детьми.

Суд также постановил арестовать Осипову, однако ей удалось отменить действие ордера, показав американским властям, что отец общается с детьми и знает об их местоположении.

Россиянку задержали сотрудники ФБР осенью 2017 года, когда она приехала в город Уичито в Канзасе, чтобы опротестовать решение о лишении ее родительских прав. Следующие восемь месяцев она провела в психиатрической больнице.

Во время суда прокурор Джейсон Харт обвинил Осипову в том, что именно она притесняла своего мужа и причинила ему страдания, уехав с детьми. Харт представил аудиозаписи, сделанные Брайаном Мобли втайне от Осиповой. На записях россиянка конфликтует с мужем, требует «признать ее чувства», обзывает его, но при этом не кричит. Мобли, обращаясь к женщине, просит перестать его бить.

Бывший муж требовал от суда приговорить Осипову к максимальному сроку. На заседании он сидел с третьей женой, с которой воспитывает четверых детей. «Знание, что она будет далеко на протяжении долгого времени, даст мне надежду... вернуть детей», — сказал Мобли.

Адвокат Джошуа Лоутер просил суд не принимать во внимание аудиозаписи. Они были сделаны без ведома обвиняемой, но под контролем Брайана Мобли, поэтому по ним нельзя судить об истинном характере отношений супругов, подчеркнул Лоутер. Судья заявил, что «частично» с этим согласен.

Лоутер не стал заявлять о каком-либо плохом обращении с Осиповой во время ее заключения под стражей или содержания в психиатрической больнице. Юрист не упомянул эпизоды, когда Осиповой давали психотропные препараты и она на протяжении долгого времени находилась в дезориентированном состоянии.

В своем последнем слове Осипова противоречила самой себе в важных показаниях, а также пыталась оправдаться по обвинениям, в которых ее уже признали виновной. Так, женщина заявила, что жалеет о своем американском гражданстве, готова отказаться от него и вернуться в Россию, чтобы жить со своими детьми.

Суд расценил это заявление как демонстрацию нежелания вернуть детей в США. Судья также обвинил обвиняемую в манипуляциях на заседании и назвал ряд ее заявлений «полностью противоречащими фактам».

Он отметил, что Осипова не представила доказательств насилия со стороны экс-супруга. «Я не придаю этим обвинениям (со стороны Осиповой — «Газета.Ru») никакого значения, потому что она, имея возможность доказать их, решила этого не делать. Она не имеет права жаловаться, что система ее подвела», — сказал судья.

Защита Осиповой намерена обжаловать приговор. Российское консульство в Хьюстоне заявило, что права подсудимой были нарушены. «Ее приговорили к семи годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра», — отмечается в сообщении дипмиссии в твиттере.

Все трое детей осужденной сейчас находятся в России. Их опекуном, по решению российского суда, является тетя Осиповой Елена Полякова. Она рассказала, что семья будет и дальше бороться за освобождение Осиповой.

На вопрос РИА «Новости», будет ли она способствовать «возвращению» детей в США, Полякова ответила: «Как я могу пойти против государства? Государство закрыло границу и считает, что российские дети должны здесь жить».

Мать Осиповой Юлиана Филипюк также сообщила агентству, что за время пребывания в американской тюрьме ее дочь сильно подорвала здоровье. Так, она до сих пор страдает провалами в памяти.

По ее словам, Осипову медикаментозным путем сделали недееспособной на какое-то время, а впоследствии восемь месяцев лечили.