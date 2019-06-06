Нет грузчиков? Что будет с багажом в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит массовые задержки в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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«Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры», — отметили в ММТП.

Ранее в Шереметьево многочасовые задержки объяснили возросшим пассажиропотоком, а также изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа. «Мы переделали технологию и поняли — нам нужны другие люди, и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Нам потребовалось какое-то изменение. <…> В момент перестройки всегда возникают какие-то сбои», — заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко. Он отметил, что все сбои будут устранены в течение месяца.

Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию с грузчиками, в Шереметьево своих сотрудников направит столичный метрополитен. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Тем временем в Минтрансе пообещали жестко отреагировать на сбои в выдаче багажа, если Шереметьево не нормализует ситуацию в кратчайшие сроки.

»[Им] настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

«Сейчас около тонны багажа не разобрано», — уточнил он 7 июня.

В Шереметьево проигнорировали вопрос «Газеты.Ru» о том, почему аэропорту требуется так много времени на исправление проблемы. Там также не смогли объяснить, почему крупнейший аэропорт в стране не смог спрогнозировать высокие нагрузки и оперативно нанять недостающий персонал.

В «Домодедово» на запрос «Газеты.Ru» сообщили, что обслуживание рейсов, включая доставку багажа, в аэропорту «происходит штатно». Во «Внуково», где обработкой багажа занимается независимая компания «UTG», ситуация также находится в штатном режиме. «В обозримом прошлом мы не сталкивались с многочасовыми и массовыми задержками обработки багажа», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе.

В отличие от Шереметьево, где проблемы с выдачей багажа связали с высоким пассажиропотоком, во «Внуково» отмечают, что этот фактор никак не влияет на систему обработки имущества пассажиров.

«Рост пассажиропотока как правило хорошо прогнозируется заранее при приходе новой авиакомпании или во время крупных, например, спортивных событий.

Таким образом у компании наземного обслуживания есть время, чтобы увеличить штат и подготовиться к повышенной нагрузке», — заключили в аэропорту.

Впервые о многочасовой задержке багаже в Шереметьево стало известно в пятницу, 31 мая. Тогда один пассажиров рейса Азербайджан — Москва в течение трех часов не мог получить свои вещи. При этом никаких объявлений о задержке по громкой связи не было, а телефон «горячей линии» Шереметьево молчал, сообщал «Интерфакс».

В субботу задержки при выдаче багажа продолжились. «Муж летел в субботу, наш багаж потеряли, а мы собирались из Сочи в Абхазию, теперь сидим ждем у моря погоды! По несколько раз звоним в авиакомпанию Nordwind, но сотрудники не называют никаких дат и сроков, не объясняют, что произошло», — отмечала жительница Приамурья, ее цитировала газета «Амурская правда».

В пресс-службе аэропорта 1 июня задержки связали с большим пассажиропотоком в туристический сезон. Спустя два дня, в понедельник, 3 июня, ситуация повторилась. «В настоящее время в аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов», — отмечали в Шереметьево.

По данным источников «Ъ» в аэропортовой отрасли, на восстановление бесперебойной доставки багажа Шереметьево требуется еще около 250 грузчиков. «Проблема в том, что существенно вырос объем перевозок и перевозимого багажа. На данный момент идет набор персонала, чтобы закрыть существующие пробелы в ресурсах и стабилизировать ситуацию», — подтвердили эту информацию в МАШ.

Так как грузчиков столичные аэропорты набирают из близлежащих населенных пунктов, Шереметьево не сможет компенсировать нехватку сотрудников за счет персонала «Домодедово» и «Внуково». Грузчиков придется искать в расположенных рядом городах: Лобне, Долгопрудном и Химкам.

Низкая зарплата является корнем проблемы, сложившейся в МАШ, убежден партнер организации «Защита прав авиапассажиров» Андрей Лухин. «В Шереметьево возникла нехватка рабочих, а новые потенциальные сотрудники просто отказываются от предложенных вакансий, так как оклад слишком маленький. Кроме того, сейчас начался период отпусков — люди массово совершают полеты. Совокупность факторов и дала такой плачевный результат», — пояснил юрист.

Отметим, что «Шереметьево хэндлинг» предлагает грузчикам 45 тыс. рублей в месяц с вычетом всех налогов. Об этом свидетельствуют данные рекрутингового портала HeadHunter. При этом «Ведомости» подчеркивают, что в МАШ, как на стратегическом объекте, с грузами могут работать только граждане РФ.

Ситуация с багажом, сложившаяся в Шереметьево — совсем нетипичная, считает Лухин. По его словам, такие истории происходят крайне редко и в основном связаны с проблемами в организации, которая занимается обслуживанием багажа.

Те пассажиры, которым до сих пор не выдали багаж, смогут обратиться за компенсацией лишь через 21 день, напоминает юрист. «До этого времени он находится в розыске. Если багаж будет считаться официально утерянным, пассажирам полагается компенсация в размере 600 рублей за килограмм багажа или до 11 тыс. рублей за ручную кладь», — отметил Лухин.

Если багаж был утерян с международного рейса, который попадает под Монреальскую конвенцию, то авиакомпания обязана выплатить компенсацию в размере до тысячи СПЗ, добавил эксперт. Это виртуальная валюта, которая формируется на основании пяти мировых валют — евро, доллара, иены, фунты и юаня. По словам Лухина, сложнее всего сейчас приходится тем, кто прилетел в Москву из других городов и вынужден самостоятельно обеспечивать себя предметами первой необходимости.

«Таким пассажирам нужно сохранять чеки, чтобы потом предъявить их авиакомпании и потребовать компенсацию расходов. Это можно сделать, даже если багаж вернут в целости», — заключил правозащитник.