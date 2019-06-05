Итоги пьянки: россиянка неделю спала с трупом сожителя

В Казани 42-летняя женщина жестоко расправилась со своим 52-летним сожителем, после чего еще неделю спала с ним в одной постели. Как сообщили в региональном управлении СКР, убийство произошло в конце мая. Мужчина жил в своей квартире, но периодически оставался ночевать у возлюбленной. Сожители регулярно выпивали вместе, затем бурно выясняли отношения, ссорились и ложились спать. Утром мужчина обычно уходил домой.

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21 мая в ходе очередной ссоры женщина ударила мужчину ножом в шею так сильно, что сломала ему позвонки — смерть наступила мгновенно. После этого она уложила его тело в кровать и в течение недели как ни в чем не бывало спала рядом с ним. Все эти дни она продолжала распивать спиртное. Через пять дней после убийства женщина пришла в квартиру покойного и похитила оттуда ноутбук. Она также забрала его банковские карты и документы.

Когда в квартире стало нечем дышать из-за запаха разложения, женщина завернула труп в занавески, которые она принесла из квартиры убитого, и спрятала его в подвале дома.

Тем временем родственники жертвы заявили в полицию о его пропаже. Через 11 дней после исчезновения мужчины правоохранители обнаружили его тело в подвале дома. Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство»». Задержанная уже дала признательные показания. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об ее аресте.

31 мая суд в Омской области приговорил 58-летнюю жительницу села Богодуховка к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Женщину признали виновной в убийстве своего 42-летнего сожителя.

Следствие установило, что 6 февраля у себя дома подсудимая несколько раз ударила топором по голове пьяного сожителя. Мужчина систематически оскорблял и избивал ее. Он нигде не работал и постоянно пьянствовал. Накануне убийства мужчина угрожал сожительнице макетом пистолета, обещая, что убьет ее, отмечали в СК.

На следствии и в суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства.

Еще одна трагедия произошла в январе 2019 года в Новороссийске. Тогда 35-летняя Елена Татарченко обнаружила, что ее сожитель скрыл от нее 20 тыс. рублей. Решив завладеть деньгами, она подготовилась к убийству.

Ночью, когда мужчина находился в ванной, злоумышленница распылила ему в лицо перцовый газ из баллончика, облила его бензином, который купила заранее, а затем подожгла.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, потерпевший успел выбежать из дома и сбить пламя, но получил до 90% ожогов поверхности тела. Его доставили в больницу, однако не смогли помочь, и мужчина скончался на следующий день.

Суд постановил, что следующие 11 лет Татарченко проведет в колонии общего режима. Кроме того, ее обязали возместить нанесенный моральный вред и материальный ущерб на сумму 1 млн руб.

Еще один случай поджога произошел в Воронеже. В конце мая сообщалось, что местные правоохранители направили в суд уголовное дело об убийстве местного жителя. 29 мая прошлого года сожители вместе распивали спиртные напитки. Они поссорились, и 40-летний мужчина избил собутыльницу, после чего лег спать. Разозлившись на сожителя, женщина решила убить его.

Она принесла из гаража пластиковую бутылку со смесью бензина и масла, облила жидкостью спавшего мужчину и бросила на него зажженную спичку. Убедившись, что мужчина охвачен пламенем, злоумышленница ушла из дома.

Мужчину госпитализировали с термическим ожогом площадью около 70% поверхности тела, при этом 56% составляли глубокие ожоги. В больнице он смог объяснить, что произошло, и попытался защитить 37-летнюю сожительницу от подозрений. Потерпевший утверждал, что получил травмы из-за того, что курил в постели. Несмотря на его показания, следователи и полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Женщину задержали и отправили под арест. Свою вину она полностью признала. Как сообщали местные СМИ, ранее подозреваемая была неоднократно судима за имущественные преступления. Ее сожитель скончался в больнице спустя несколько недель после госпитализации.

«Вину местной жительницы в убийстве сожителя также подтверждают показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, собранные по уголовному делу. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд», — отмечали в воронежском управлении СКР.