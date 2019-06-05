Не справляются с мусором: названы самые грязные регионы

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская и Челябинская области возглавили антирейтинг регионов России с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой. Исследование провела общественная организация «Зеленый патруль». В десятку «грязных» регионов также вошли Свердловская, Московская и Тульская области, Республика Саха (Якутия) и Забайкальский край.

Одной из главных проблем этих субъектов остается неправильное отношение к мусору. Вместо того, чтобы создавать технопарки для переработки отходов, мусор продолжают свозить на полигоны, отмечается в исследовании. Существующие сортировочные станции зачастую являются муляжом, поскольку на них нельзя «переработать даже 10% поступающего мусора».

Председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин обратил внимание, что сортировка отходов запускается лишь в случае, когда объект посещают контролирующие органы или важные гости.

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«Мусорная реформа в России продолжает буксовать, подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи, установленные для реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Например, в Омской области фактический объем образующихся отходов (более 1 млн тонн) не может быть отсортирован на построенном комплексе ООО «Магнит». Даже 30% объема (это 175 тыс. тонн) при круглосуточной эксплуатации не могут быть отсортированы. Все остальное происходит только на бумаге. В результате такой сортировки область за год получит 800 тысяч тонн отходов на захоронение (сюда не включены биоотходы и, так называемые, хвосты, полученные в результате сортировки)», — пояснил Нагибин.

В общественной организации также отметили, что на самом деле в России десятки и сотни населенных пунктов с загрязненным атмосферным воздухом. Эксперты «Зеленого патруля» продолжают получать жалобы на загрязнение воздуха от жителей Приморья, Иркутской, Самарской и Кемеровской областей, многих городов Урала. При этом в нацпроект «Экология» в качестве пилотных выбраны лишь 12 городов с этой проблемой.

Кроме того, специалисты движения подчеркнули, что жаркая погода, установившаяся в Европейской части и на юге России, и отсутствие осадков могут привести к еще большему загрязнению воздуха в городах. В жару могут начаться пожары на свалках и переполненных полигонах, поскольку уплотненные органические вещества — пищевые продукты — при высоких температурах нагреваются и самовозгораются.

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва. Замыкают десятку лидеров Курская, Магаданская и Мурманская область, Республика Коми, а также Ульяновская область.

Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай возглавили рейтинг регионов с самой благополучной экологической обстановкой и по итогам прошлого года.

Тогда худшие экологические показатели были у Московской, Нижегородской, Оренбургской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областей.

В феврале премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев потребовал от региональных властей не допускать даже незначительного роста тарифов на вывоз мусора при отсутствии позитивных перемен для населения. По его словам, такая ситуация станет дискредитацией мусорной реформы. Главы регионов несут «индивидуальную ответственность» за реализацию мусорной реформы, подчеркнул Медведев. Он также призвал Федеральную антимонопольную службу держать на особом контроле плату за вывоз мусора.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что проблемы, связанные с переполненными свалками накапливались десятилетиями, просто на них «никогда никто не обращал внимания». Он также отметил, что при решении проблемы свалок важно не допустить роста тарифов для населения. По мнению главы государства, ответственность за решение проблемы с вывозом и утилизацией отходов «нужно распределить между муниципалитетами, управляющими компаниями и региональными операторами».

С 1 января этого года в 69 регионах страны заработала новая система обращения с ТКО. Тарифы за вывоз мусора могут рассчитываются по двум схемам: исходя из площади помещения или количества проживающих в нем человек. По этой причине жители одного региона могут получать платежки с разными суммами.