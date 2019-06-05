Кто виноват? Что скажет МАК о катастрофе SSJ-100. LIVE

Второе приземление самолета произошло уже через 2 секунды — SSJ-100 влетел в полосу на приборной скорости 155 узлов (287 км/ч) с опережением на переднюю опору шасси. Вертикальная перегрузка на тот момент составила уже не менее 5,85 g. После этого самолет опять отделился от ВПП на высоту 6 метров.
Первое приземление командир SSJ-100 совершил на три стойки шасси. «На удалении 900 метров от входного торца взлетно-посадочной полосы (ВПП) и скорости 158 узлов (293 км/ч) произошло первое касание самолета ВПП на «три точки» с вертикальной перегрузкой не менее 2.55 g ( ускорение) с последующим отделением на высоту около 6 футов (2 метра)», — отмечается в документе.
В документе Росавиации уточнялось, что самолет совершил три попытки приземлиться, причем с большими перегрузками.
Кроме того, Росавиация сообщила, что капитан самолета SSJ-100 производил резкие манипуляции с ручкой управления лайнером, из-за чего самолет колебался то вверх, то вниз. «Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой (вплоть до максимальных значений), что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)», — отметили представители ведомства.
Также было установлено, что экипаж SSJ-100 не выпустил тормозные щитки при заходе на посадку, при этом закрылки самолета были выставлены экипажем в соответствии с инструкцией. «В режиме «direct mode»/«минимальный режим fcs» автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил», — сообщалось в докладе Росавиации.
Свой доклад об обстоятельствах трагедии еще 17 мая опубликовала Росавиация. В нем, в частности, отмечалось, что SSJ-100 заходил на аварийную посадку в «Шереметьево» с превышением максимальной массы на 1,6 тонны, но без превышения скорости.
«К моменту входа в глиссаду масса самолета составляла около 42,6 тыс. кг, что на 1,6 тыс. кг превышало максимально допустимую посадочную массу. Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155-160 узлов (287-296 км/ч). Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов», — говорилось в документе.
О том, что предварительные выводы экспертов будут обнародованы именно 5 июня, рассказал 31 мая ведущий эксперт МАКа Владимир Кофман. Тогда же он заявил, что причины катастрофы уже известны. «Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет. Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», — приводит слова Кофмана ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что в отчете будут даны оперативные рекомендации до безопасности полетов.
О том, что отчет действительно готов, сообщил источник ТАСС. «Промежуточный отчет подготовлен опытнейшими специалистами по расследованию авиакатастроф МАК. Он включает в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд», — сказал собеседник агентства.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня исполнился ровно месяц со дня трагедии в Шереметьево, когда самолет SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск с 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту, вернулся в аэропорт Шереметьво, и в результате жесткой посадке загорелся. Тогда в результате пожара погиб 41 человек. Международный авиационный комитет обещал опубликовать сегодня предварительный отчет об итогах расследования обстоятельств трагедии. «Газета.Ru» ждет его в режиме онлайн.