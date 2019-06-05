Кто виноват? Что скажет МАК о катастрофе SSJ-100. LIVE

Свой доклад об обстоятельствах трагедии еще 17 мая опубликовала Росавиация. В нем, в частности, отмечалось, что SSJ-100 заходил на аварийную посадку в «Шереметьево» с превышением максимальной массы на 1,6 тонны, но без превышения скорости.

«К моменту входа в глиссаду масса самолета составляла около 42,6 тыс. кг, что на 1,6 тыс. кг превышало максимально допустимую посадочную массу. Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155-160 узлов (287-296 км/ч). Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов», — говорилось в документе.