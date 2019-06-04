Выгонят из вуза: цинизм не дал студентке стать врачом

Пятикурсница новосибирского медвуза Анна Лучинина, оскорблявшая пациентов и сотрудников городской больницы в своем твиттере, будет отчислена из вуза. Об этом декан лечебного факультета НГМУ Александр Новиков рассказал «КП-Новосибирск».

«Студентку Лучинину отчисляют. В ближайшие дни появится приказ», — заявил Новиков.

По данным СМИ, в 2018 году студентка медицинского вуза Анна Лучинина проходила производственную практику в медучреждении, где завотделением работает ее отец — Вячеслав Лучинин. Однако работа ее совсем не впечатлила, поэтому своими эмоциями она активно делилась в твиттере.

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«Ничего в жизни хуже не может быть, чем практика в гнойной хирургии на горке», — цитирует слова девушки местный портал ngs.ru.

«Эта жаба, 140 кг, проболев 4 дня дома, приехала в больницу в 11 вечера. А потом удивляется, почему я так разговариваю. Сейчас стоять до утра в ее сале ковыряться. Ахахахаха люблю папу», — также публикует скрины сообщений Лучининой телеграм-канал «Life Shot».

Напомним, что отец Лучининой сразу после инцидента публично заявлял о своем увольнении. Однако, как стало известно «КП-Новосибирск», заявление он так и не написал.

«Лучинин остается, он не подал заявление об увольнении. Он ничего плохого не сделал», — рассказал главврач Каргатской ЦРБ Вячеслав Каркчиев.

В поддержку врача высказались также некоторые пользователи соцсетей, по мнению которых вины в инциденте нет ни со стороны отца, ни со стороны дочери. «Я десять лет работал врачом. Цинизм — это норма во врачебном коллективе, особенно экстренной хирургии», — цитирует одного из комментаторов издание.

Ранее отец Лучининой также пытался отстоять имя своей дочери, заявив, что ее твиттер аккаунт якобы был закрыт для всех за исключением нескольких друзей. Именно они, по версии врача, и могли подставить Анну.

«Одна из подружек, есть версия такая, скопировала страницы ее, отредактировала и выложила с целью отомстить ей, в социальной сети. Сейчас по этому поводу ведутся разбирательства. Мы обращаемся в судебные органы», — рассказывал отец студентки.

Сама Анна Лучинина после инцидента опубликовала пост с публичными извинениями в одном из сообществ Новосибирска «АСТ-54». В нем она также заявила, что стала жертвой «коварного плана». По словам девушки, в него оказались втянуты ее родители и руководство вуза.

«В первую очередь, хотелось бы извиниться за то, что все вы стали невольными участниками и свидетелями межличностного конфликта, который не предполагал выйти за допустимые рамки приличия и стать достоянием общественности, — написала девушка. — Я не буду отрицать того факта, что информация, присутствующая в скринах, имела место быть… хотела бы попросить дать мне возможность восстановить истинную картину событий».

Тем не менее объяснения девушки не удовлетворили родственников одного из погибших пациентов, которого она оскорбила в своих публикациях.

«Когда батя ночью с 2 до 7 стоял в операционной, а этот … (мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации) все равно потом умер, вот это подстава подстав (хотя в принципе было ожидаемо, т.к. порезали его как колбасу)», — публиковал твит студентки телеграм-канал «Life Shot».

Как отмечает сайт kp.ru, прочитав эту публикацию, семья мужчины, о котором идет речь, решила добиться отчисления Лучининой из вуза, а также обратиться в суд.

«Я выступаю только за то, чтобы Анна понесла наказание. Все претензии — к ней, за ее подлый язык. Родители мои думают даже в суд подать, отстаивать честь и достоинство дяди, потому что она назвала его человеком нетрадиционной ориентации», — подчеркнула племянница оскорбленного пациента.

По ее словам, погибшему мужчине было всего 40 лет. Он стал невольной жертвой потасовки во время отдыха в кафе, в ходе которой пытался вступиться за молодого человека. Заслонив его собой от удара ножом, он получил ранение, несовместимое с жизнью.

«Он — даже не участник конфликта! Спас ценой собственной жизни! Его с тремя ножевыми привезли в больницу, оперировал отец Анны. И тут я читаю такое. Мой дядя — герой, а не мясо! Конечно, я позвонила в ее вуз», — заявила возмущенная девушка.

Родственница мужчины также подчеркнула, что ее семья сделает все возможное, чтобы Лучинина не смогла стать врачом: «У нас тут одна поликлиника, одна больница. После учебы она придет работать сюда. Каково будет нам? Каково будет детям моего дяди — им сейчас по 10 и 12 лет? Она будет у них перед глазами. Живым напоминанием про эти слова «порезали как колбасу».