«Адски страшно»: что пришлось пережить пассажирам Boeing-737

Boeing-737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва — Берлин, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту »Внуково». По предварительным данным, на борту произошла разгерметизация. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По данным источника, во вторник, 4 июня, командир самолета принял решение о возвращении в Москву после того, как на 40-й минуте полета сработали датчики турбонаддува. В этот момент на пассажиров лайнера выпали кислородные маски. «Всегда надеялась испытать это только в кино. Самолет начинает резко снижать высоту, сверху на тебя выпадают желтые кислородные хрени.

Адски страшно. Это продолжалось минут 10, я даже успела начать соображать, где выходы, как наклоняться в случае аварийной посадки, дыма и тп», — написала одна из пассажирок в своем инстаграм-аккаунте, добавив, что очень рада «быть на земле».

Кроме того, одному из участников рейса удалось снять видео непосредственно с борта снижающегося самолета. На кадрах видно, как бортпроводники пытаются успокоить пассажиров, в то время как вокруг слышен плач детей. Ролик опубликовал телеграм-канал RT.

Всего на борту Boeing-737 находился 101 человек. Как сообщает РЕН ТВ, многие из летевших пожаловались на сильное закладывание ушей во время полета. «Мы где-то час находились в полете, потом резко начало закладывать уши, мы поняли, что начали снижаться. Затем выскочили кислородные маски. Нам объявили, что мы готовимся к аварийному снижению», — рассказала телеканалу другая пассажирка Boeing-737.

Тем не менее нервный полет направлявшихся в Берлин закончился благополучно. Выработав топливо, лайнер приземлился в Москве в 13.14. Все пассажиры и члены экипажа чувствуют себя «нормально», сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Там отметили, что самолет после инцидента отправили на проверку. Для перевозки пассажиров в пункт назначения готовится резервный лайнер.

Ранее, 30 мая 2019 года, пассажирский лайнер Airbus А320, выполнявший рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Грозный, также был вынужден совершить посадку в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщали агентства ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Так, по словам источника ТАСС, причиной возвращения борта стал сработавший датчик пожаротушения. По его словам, экипаж два часа вырабатывал топливо, а затем приземлился в штатном режиме. На борту лайнера находились 155 человек — в результате инцидента никто из них не пострадал.

Источник РИА «Новости» в свою очередь отмечал, что вынужденная посадка, по предварительным данным, могла произойти из-за неисправности системы пожаротушения. Однако позже в «Аэрофлоте» эту информацию не подтвердили и высказали предположение, что пожарная сигнализация в лайнере могла сработать из-за закурившего пассажира.

Представители авиакомпании также отметили, что технических проблем после проверки выявлено не было. В связи с этим было принято решение о повторном вылете борта по маршруту в Грозный.

Еще один Boeing, на этот раз принадлежавший авиакомпании «Северный ветер», также совершил аварийную посадку в Иркутске 28 мая текущего года. На борту самолета, летевшего из Благовещенска в Москву находились 149 пассажиров, отметили в пресс-службе иркутского аэропорта. По данным СМИ, причиной инцидента стала техническая неисправность.

Двумя днями ранее, 26 мая, Airbus A330, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, также был вынужден экстренно приземлиться в «Пулкове» после сигнала об отказе двигателя.

«При подходе на посадку в аэропорт «Пулково» экипаж рейса Пекин — Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Источник РИА «Новости» в авиационных службах в свою очередь отмечал, что изначально экипаж самолета сообщил о подозрении на возгорание в одном из двигателей. Позже эта информация была скорректирована на отказ двигателя. В настоящий момент Следственный комитет России проводит проверку по факту аварийной посадки рейса из Пекина. Ее результаты будут опубликованы позже.