Бешеная скорость: как BMW разгромила центр Казани

Автомобиль BMW с московскими номерами на скорости 200 км/час влетел в железное ограждение в центре Казани. Машина превратилась в груду железа, однако водителю удалось скрыться с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

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Позже информация об аварии также появилась в инстаграм-аккаунте автомобильного блогера Эрика Давидовича. По словам автообзревателя, в иномарке с московскими номерами в момент ДТП находились трое: водитель и два пассажира.

Утром 2 июня они на огромной скорости снесли столбы и ограждения на перекрестке улиц Лево-Булачной и Чернышевского в центре Казани. В результате аварии у машины сильно смялась вся левая сторона и капот, а также повредились колеса и вылетели стекла.

Однако самим участникам ДТП удалось выжить, отметил Давидович. По информации блогера, они выбрались из автомобиля и покинули место происшествия. «Шагали 20 в тачке 3-е. Все живы. Пристегивайтесь!» — написал он.

Вместе со снимком разбитой BMW блогер также опубликовал собственную фотографию, которая ввела в заблуждение многих пользователей сети. На ней Эрик Китуашвили изображен за рулем точно такой же иномарки, однако вокруг виден снег.

Просмотрев снимок, пользователи сети решили, что за рулем разбитой иномарки находился сам блогер. Чтобы прояснить ситуацию, Давидович дал комментарий порталу «Говорит Москва». По его словам, в момент аварии он находился в Санкт-Петербурге, что становится ясно из его публикаций в социальных сетях.

«Я всегда пишу: «Пожалуйста, пристегивайтесь, будьте аккуратны». Это в чистом виде пропаганда безопасности движения. Именно из-за этого я выкладываю эти фотографии и показываю, что бывает, когда люди не пристегиваются. Те люди, которые попали в это ДТП, им, дурачкам, повезло, потому что они могли улететь в речку. Если бы они туда улетели, они бы все погибли. Сто процентов. Они бы просто утонули. Повезло, что не было пешеходов. Они бы просто поубивали людей», — пояснил автообозреватель.

Он также уточнил, что ему известно, что попавшие в аварию люди являются жителями Казани. Однако более подробной информацией блогер на располагает.

«Кто конкретно эти ребята, я, конечно же, не знаю. Я думаю, это не бедные люди.

Мы приезжали в Казань. Мы нашли фотографию с этой машиной. У нас таких фотографий очень много – мы ездили в Казань, снимали тест-драйв. Нашли фотографию, где эта машина стояла рядом с той машиной, которую я тестировал», — рассказал Давидович.

В настоящий момент ГИБДД уже объявила скрывшегося водителя BMW в розыск. Сотрудники просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении водителя, сообщить в ведомство.

Напомним, что в конце апреля в России вступил в силу федеральный закон об ужесточении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП. В частности поправки касаются тех аварий, в результате которых пострадали или погибли люди. Это прописано в частях 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Так, согласно обновленным нормам, водители, сбежавшие с места ДТП, в котором есть пострадавшие, могут отправиться за решетку на срок до четырех лет. Таким образом, наказание будет приравнено к санкциям для водителей, севших за руль в нетрезвом виде.

Еще более суровое наказание придется понести сбежавшим автомобилистам, по вине которых в ходе ДТП погибли люди. По новому закону их могут отправить в тюрьму на срок от двух до семи лет. При этом в случае гибели в аварии двух и более лиц сроки увеличиваются: виновники ДТП могут попасть в тюрьму на девять лет.

Согласно статистике ГИБДД, в 2018 году в России произошло 168 тыс. автомобильных аварий, в которых пострадали люди. При этом на 1,4% больше аварий случилось по вине нетрезвых водителей легковых автомобилей, на 6,7% — пьяных водителей грузовиков, на 4,9% — нетрезвых мотоциклистов.

Представители ГИБДД также отметили, что всего за минувший год в России было возбуждено 131,1 млн административных дел за нарушение правил дорожного движения. При этом большинство из них были выявлены с помощью камер.

Тем не менее пугающее количество ДТП никак не повлияло на смертность на дорогах. Согласно статистике ведомства, она наоборот сократилась на 4,6%. В Министерстве транспорта также выразили надежду, что в нынешнем году число смертельных ДТП снизится еще на 10% — показатель должен составить 11,7 случая на 100 тыс. населения.