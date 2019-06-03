Караулил под мостом: екатеринбургский насильник получил срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению в колонии строгого режима 48-летнего Дмитрия Баласова. Его признали виновным в убийстве, покушении, разбое, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. В уголовном деле фигурируют 12 потерпевших.

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Суд также постановил взыскать с Баласова компенсацию морального и материального ущерба пострадавшим. Свою вину мужчина признал частично. Согласно выводам медицинской экспертизы, подсудимый полностью вменяем. Приговор вступит в законную силу через десять дней, если стороны не обжалуют его.

Руководитель третьего отдела по особо важным делам СКР по Свердловской области Александр Сапегин рассказал, что первое изнасилование Баласов совершил вечером 19 декабря 1992 года. Тогда в парке он напал на 15-летнюю девушку.

Ранее преступник уже был осужден на 15 лет за убийство, изнасилования и несколько разбойных нападений. В 2009 году он вышел на свободу, нигде не работал, не имел постоянного места жительства и принялся за старое.

Как установило следствие, с 2009 по 2014 год Баласов совершил 32 преступления против половой свободы. Обычно маньяк подкарауливал своих жертв у автомобильных мостов и транспортных развязок Екатеринбурга. Он нападал на женщин, грабил их, а затем совершал в их отношении преступления сексуального характера, угрожая им убийством. Одна из них скончалась после избиения, другая выжила, несмотря на то что Баласов пытался ее убить.

В декабре 2009 года Баласов совершил убийство. Как пояснил Сапегин, жертвой маньяка стала 24-летняя местная жительница, которая вечером шла пешком с работы к станции электропоезда. Баласов напал на девушку и попытался ее изнасиловать, однако та оказала активное сопротивление. После этого преступник из мести не менее 15 раз ударил ее ножом и задушил поясом куртки.

Последнее преступление Баласов совершил ночью 14 сентября 2014 года — он подкараулил жительницу Екатеринбурга у дома, затащил ее в кусты и попытался изнасиловать ее, но женщине удалось отбиться.

Сначала уголовные дела о нападениях расследовали по отдельности, однако затем генетическая экспертиза показала, что все преступления совершил один и тот же человек — следователи объединили дела. Как пояснили в СКР, расследование представляло особую сложность, поскольку преступления были совершены на протяжении большого периода времени.

«Также сложность расследования была связана с необходимостью проверки следственным и оперативным путем большого количества версий совершения преступлений», — добавили в ведомстве.

Так, существовала версия, что преступник скончался после случая в 2014 году. Правоохранители составили список трупов мужчин, похожих на предполагаемого преступника, и назначили сравнительные исследования.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил порталу Ura.ru, что за последние восемь лет полицейские опросили около 17 тыс. человек в рамках расследования дела. Эксперты провели молекулярно-генетические исследования свыше 7 тыс. мужчин. При проверке генетического материала жителей района, где произошло одно из нападений, оказалось, что у нескольких людей ДНК частично совпадают с образцами преступника, изъятыми с тел жертв и с мест преступлений. Выяснилось, что этими людьми были родители Баласова. Они утверждали, что их сын пропал без вести, однако брат поддерживал с ним связь и иногда встречался с ним. Полицейские проследили за родными Баласова и 11 января 2018 года задержали преступника в городе Полевской Свердловской области.

Отметим, что два пожизненных срока получил 55-летний Михаил Попков, которого СМИ называют «ангарским маньяком». Мужчина занимал пост лейтенанта милиции в городе Ангарске. 10 декабря Иркутский областной суд признал его виновным в убийстве 56 человек. По данным следствия, с 1994 по 2010 год он убил 55 женщин от 16 до 40 лет. Также в 1999 году он расправился с коллегой-милиционером.

Свой первый пожизненный срок Попков получил в 2012 году за 22 доказанных убийства и одно покушение. Находясь в заключении, он написал еще десятки новых явок с повинной. Попков заявил, что убивал только женщин, которые, по его мнению, вели разгульный образ жизни. Чаще всего его жертвами становились девушки, которые поздно возвращались домой. Некоторые преступления «ангарский маньяк» совершал, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль. Осужденный отмечал, что хотел превзойти советского серийного убийцу Андрея Чикатило.