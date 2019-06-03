Виновата семья? Что ужасного экс-чиновник сделал с любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков останется в СИЗО до 7 июля. Таким образом суд одобрил ходатайство о его аресте.

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Как пишет «Российская газета», защита арестованного просила не отправлять его в изолятор — вместо этого предлагалось внести за Кулакова залог в размере 1,5 млн рублей. Адвокат Артем Сарбашев также просил отложить рассмотрение ходатайства следствия об аресте на 72 часа для предоставления характеризующих материалов. Однако суд принял версию следствия и все же поместил бывшего чиновника под стражу. Ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве зампреда районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

Сторона защиты обжалует решение суда об аресте. «Мы еще не читали материалы — не знаю, какие доказательства есть у следствия, он (Кулаков — «Газета.Ru») вину не признает», — говорил Сарбашев 1 июня. По словам юриста, в день убийства его подзащитный находился дома в кругу семьи, кроме того, у силовиков нет ни одного свидетеля, который мог бы хотя бы косвенно указать на вину Кулакова.

Ранее Сарбашев подчеркивал, что Исаенкова была правой рукой, а также «глазами и ушами» его подзащитного, поэтому лишаться такого человека было бы глупо. Сам Кулаков в ходе допроса официально признал факт отношений с Исаенковой, сообщает сайт kp.ru.

«Мы вместе работали с Евгенией Исаенковой, у нас были любовные отношения и секс», — заявил Кулаков.

Однако в вопросе о своей причастности к убийству мужчина по-прежнему остается непреклонным и отрицает вину. По словам Кулакова, Исаенкову он видел в последний раз 29 апреля. «Кто ее убил, я не знаю», — пояснил экс-чиновник.

Источники «Росбалта» в правоохранительных органах опровергают приведенное адвокатом Кулакова алиби. Со ссылкой на членов семьи обвиняемого собеседники агентства сообщили, что дома экс-чиновника видели только до 23:00. После этого родственники отправились спать и не отслеживали перемещения обвиняемого.

Источник издания также попытался восстановить картину событий, предшествующих убийству Исаенковой. По его словам, накануне убийства, которое произошло в ночь с 1 на 2 мая, Кулаков и погибшая активно переписывались. Однако в определенный момент женщина попросила телефон у 10-летней дочери — на ее номер пришло сообщение от неустановленного абонента с адресом. Именно его Исаенкова вбила в навигатор и уехала из дома, объяснив ребенку, что ей нужно помочь «хорошему человеку». Домой после этого она не вернулась.



«В ту ночь 2-го мая тревогу забила старенькая мама Жени. Уже писали в СМИ, что она уехала вечером около 22. Сказала, что надо кому-то помочь. И не вернулась. Обычно, если что, она звонила или писала смс. А тут телефон отключен и все. Мама Жени обзвонила всех, кого могла. А под утро набрала полицию», — рассказала сайту kp.ru подруга погибшей.

Спустя несколько дней, 4 мая, Евгению нашли мертвой в собственной машине, стоявшей в лесополосе на улице Арктическая. Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, следователи считают, что жертву могли выманить на свидание, а затем задушить.

«По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там ее задушил», — сообщил источник. Орудием убийства, предположительно, стал предмет из ткани — колготки или платок.

Позже в салоне автомобиля были также обнаружены биологические и потожировые следы Андрея Кулакова. В связи с этим чиновник был арестован по подозрению в убийстве в пятницу, 31 мая. После того, как его проверили на полиграфе, вина мужчины подтвердилась.

«Предварительно установлено, что ночью на 2 мая глава Раменского района в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся», — сообщили РИА «Новости» в Следственном комитете. Там же отметили, что в отношении Андрея Кулакова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» — ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

По информации СМИ, романтические отношения между Кулаковым и Исаенковой начались еще несколько лет назад. «Роман у них закрутился еще где-то в 2013 — 2014. Сначала тайный, конечно. Женя никому ничего не рассказала. Последние пару лет их роман уже не был секретом, по сути. Все коллеги и в Общественной палате, и в администрации знали», — рассказала подруга Исаенковой сайту kp.ru.

Как отмечают жители района, подконтрольного Кулакову, об их отношениях можно было догадаться даже по комментариям в социальных сетях. «После случившегося я стал анализировать поведение Евгении и понял, что она к нему действительно неровно дышала. Например, Исаенкова постоянно защищала возлюбленного от нападок в соцсети. Если кто-то начинал критиковать действия Кулакова в комментариях, то она готова была порвать за него, рубилась с обидчиками, оправдывала его очевидные косяки», — рассказал собеседник «Московского комсомольца».

Однако, как вспоминают источники «Росбалта», отношения между любовниками не всегда протекали гладко. Так, в 2014 году между ними начались ссоры из-за того, что Кулаков не хотел уходить из семьи. В ответ на это обиженная Исаенкова решила отомстить мужчине и рассказала об их отношениях его супруге. Тогда чиновнику удалось сохранить семью в обмен на обещание полностью прекратить общение с любовницей.

Отношения между ними действительно прекратились. Однако, заметив, что Исаенкова начала тесно общаться с другими коллегами мужского пола, Кулаков вновь решил приблизить ее к себе. После этого роман начал набирать обороты с новой силой: пара даже арендовала квартиру, где встречалась два-три раза в неделю.

Тем не менее смириться со своей второстепенной позицией в жизни любовника Исаенкова так и не смогла. По словам источников, в последнее время она вновь стала требовать от него развода и шантажировать, в то время как сам Кулаков очень боялся потерять семью.

Однако, как отметила подруга погибшей, на самом деле жена чиновника давно смирилась с его отношениями на стороне. Кроме того, она также категорически опровергла информацию о том, что Евгения могла пойти на шантаж.

«В эту версию с шантажом я не верю, что Женя могла ставить ультиматумы. Нет. У них достаточно ровные были отношения, без страстей. Жена Кулакова тоже смирилась давно. Хотя у них двое детей», — заявила приятельница убитой.

Женщина также отметила, что Кулаков присутствовал на похоронах Исаенковой 16 мая, хотя в то время по городу уже активно распространялись слухи о его причастности к убийству. По ее словам, в настоящий момент жители Раменского района разделились на два лагеря — одни верят в виновность Кулакова, другие считают, что его подставили.

Некоторые знакомые Евгении предполагают, что причиной убийства могла стать ее профессиональная деятельность. «На своей странице в социальной сети она резко высказывалась по ряду вопросов. Например, активно выступала за объединение района в городской округ, что многим не нравилось. Она прямо писала о том, что у нее есть недоброжелатели. А в конце апреля упоминала о каких-то серьезных проблемах, но что это за проблемы, предпочла не разглашать», — пояснял один из знакомых погибшей в разговоре с «Подмосковье сегодня».