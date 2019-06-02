«От братвы лагеря»»: пир в колонии проверит прокуратура

Застольем заключенных в Ливенской исправительной колонии строгого режима заинтересовалась прокуратура Орловской области — ведомство начало проверку пышного празднования Пасхи в пенитенциарном учреждении.

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«В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре области.

Видео было опубликовано в сети порталом «Орловские новости». Ролик показывает внутренний двор колонии — под открытым небом накрыты столы и стоят осужденные. Громкий голос поздравляет всех с Пасхой от лица авторитетных лиц.

«Мужики, здорово всем! В общем, от Арсена Ереванского, от братьев наших старших, от положенца Ромы Шамана, от братвы лагеря», — поясняет «диктор».

Далее всех приглашают к столу под громкий возглас «Жизнь ворам!»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России также начала свою проверку в связи с появлением видеозаписи из орловской колонии, приводит ТАСС сообщение пресс-бюро службы.

«ФСИН России начала проверку по видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ.

В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего. Также в учреждении уже работает комиссия регионального УФСИН», — сообщили в пресс-бюро службы.

«Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», — добавили во ФСИН.

Пользователи сети же заступились за осужденных, передает Ura.Ru.

«Ну и что тут криминального? Лимонад ребята с тортиком и фруктами едят. Они что, не люди?», «Как-то больше напрягает, когда чиновники «отдыхают», спуская миллионы, или их детишки…», «А они не хотят поинтересоваться пиром чиновников и депутатов?» — гласят комментарии пользователей.

Наряду с этим местные СМИ сообщают, что в колонии при попустительстве администрации некоторые заключенные устанавливают свои порядки. Вследствие чего 27 мая был избит один из заключенных, которого пришлось госпитализировать. В УФСИН заявили, что конфликт произошел сугубо на бытовой почве.

В начале нынешнего года

скандал на федеральном уровне вызвали фото и видеоматериалы из исправительной колонии №3 Амурской области о роскошной жизни Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу «банды Цапков» на 20 лет заключения.

Ролик выложил 13 февраля пользователь YouTube Сергей Перин.

На записи виден двор пасеки, огороженный от двухэтажных корпусов колонии забором. Во дворе — грядки, ульи и зона отдыха с беседкой, где заключенный ужинает, пьет чай и играет в нарды.

В тех же «угодьях» находится жилой вагончик с оборудованной кухней и спальней. Интерьер вагончика был показан в первом видео, выложенном ранее — в январе.

Оба ролика сопровождаются закадровыми комментариями, предположительно, самого Цеповяза, однако осужденный не показывается в кадре, передает ФАН.

«Обратите внимание на масштаб угодий. Отдельно от колонии, внутри колонии, с отдельной калиткой. Хорошая усадьба — пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3», — рассказал Перин.

В конце прошлого года также было опубликовано видео, на котором Цеповяз с другими заключенными сидит в просторной комнате с мягкой мебелью и работающим телевизором. Голос за кадром говорит, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче». На столе видны крабы, шашлык и другие яства.

В ролике Цеповяз стоит возле розетки и держит в руках заряжающийся телефон. Оттуда он по просьбе оператора «машет ручкой». Некоторые СМИ заявили, что на видео представлена тюремная камера Цеповяза. Однако представитель ФСИН опровергли эту информацию: на записи запечатлена комната психологической разгрузки в колонии.

«Мои коллеги проверили условия содержания Цеповяза. В итоге 8 ноября по материалам прокурорской проверки и постановления, вынесенного в порядке 37 статьи УПК РФ, Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-3», — рассказывал тогда официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По результатам рассмотрения представлений прокуратуры три сотрудника ИК-3 привлечены к дисциплинарной ответственности, передает НСН.