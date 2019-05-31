Сильные чувства: подробности убийства в Раменском

Задержанный за убийство заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой бывший глава районный глава Андрей Кулаков испытывал злобу к этой женщине, рассказали в Главном следственном управлении СКР по Московской области.

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«В ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый, находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении следствия.

Вместе с тем, сам подозреваемый не признается в убийстве, передает РИА «Новости».

«Кулаков отрицает вину, говорит, что встречался с погибшей в последний раз в конце апреля. Однако на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого»,

— рассказала представитель ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Кулаков был задержан по подозрению в убийстве (ч. 1ст. 105 УК РФ), передает ФАН.

Стоит отметить тот любопытный факт, что об увольнении Кулакова правительство Московской области почему-то объявило только после того, как в СМИ стала расходиться новость о его возможной причастности к убийству.

«29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия Главы Раменского района Московской области», — сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики регионального правительства в пятницу, 31 мая.

Кроме того, когда чиновника допрашивали по делу об убийстве его любовницы – уже в пятницу, 31 мая, в истаграме появлялись фотографии с его рабочих встреч и других мероприятий.

Так, днем были опубликованы снимки со встречи Кулакова с обманутыми дольщиками, а через четыре часа, когда Куликова уже задержал Следственный комитет, в его аккаунте появилась свежая запись о встрече районных предпринимателей, передает сайт kp.ru.

При этом в описании профиля Куликов все еще назван главой Раменского района. Вскоре все эти записи из соцсетей чиновника были удалены, как и информация о должности в про-файле.

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. В этот день она поздно вышла из дома, сказав домочадцам, что должна помочь одному хорошему человеку. Села в машину и уехала. При этом свой телефон Исаенкова с собой не взяла, но зачем-то захватила сотовый своей дочери.

Вскоре – 4 мая —

ее нашли задушенной в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, оставленном в лесополосе на улице Арктической на окраине Раменского.

«В свидетельстве о смерти фигурирует не только асфиксия. Там также написано об ударе тупым предметом», — рассказала одна из подруг Евгении.

Вскоре Кулакова вызвали на допрос, и проверка на полиграфе подтвердила его причастность к убийству, передает НСН.

Известно, что незадолго до смерти правозащитник развелась с мужем. По информации РЕН ТВ, у Исаенковой и Кулакова был роман. Супруга чиновника, узнав о связи мужа на стороне, начала оказывать не него давление.

При этом, большинство знакомых Евгении предполагают, что причиной убийства могла стать ее профессиональная деятельность. Вместе с тем, в этом деле может быть замешан криминал, передает портал «Подмосковье сегодня».

«На своей странице в социальной сети она резко высказывалась по ряду вопросов. Например, активно выступала за объединение района в городской округ, что многим не нравилось. Она прямо писала о том, что у нее есть недоброжелатели. А в конце апреля упоминала о каких-то серьезных проблемах, но что это за проблемы, предпочла не разглашать, — поясняли знакомые погибшей.

Похороны Исаенковой прошли 16 мая.

В администрации поселка Удельная, где жила Исаенкова, рассказали, что она всегда была активисткой и входила в инициативную группу жителей поселка. Односельчане до сих пор благодарны Исаенковой за то, что ей удалось добиться изменения маршрута прохождения путепровода, который по первоначальному проекту предполагался прямо посередине поселка.

Коллеги убитой также скорбят о потере.

«Борец за правду и справедливость, до безумия любящая свое дело! Очень жаль, что ее больше нет рядом с нами», — заявила секретарь Общественной палаты Раменского района Анастасия Пачкун.