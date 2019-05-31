Творческое начало: Машков прокомментировал БДСМ-выпускной

В общеобразовательные школы России должны быть возвращены театральные кружки, чтобы ученики могли делать номера, подобные скандальному БДСМ-перфомансу на последнем звонке во Владивостоке, но более осмысленные – заявил художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

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«Во всех школах Советского Союза, до сих пор в школах High School в Америке, существуют театрально-художественные кружки. Если вернуть в школы общеобразовательные театральные кружки, которыми должны руководить и учителя словесности, МХК, истории, артистов, студентов театральных училищ, которые могут проверять знания, делиться упражнениями, тогда перформансы будут ярче и осмысленнее. Здесь нужен какой-то закон, потому что театр — наше национальное достояние. Наш театр вмещает все жанры. Это основа нашего эмоционального интеллекта», — пояснил актер.

По его словам, выпускники, устроившие перформанс во владивостокской школе №74 с эстетическим уклоном, тем самым проявили эмоционально-творческий интеллект. Это заявление артист сделал в Госдуме на совещании общественного совета при комитете по культуре, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что полиция выписала штраф родителям двух выпускников школы №74, которые на последний звонок пришли в полицейской форме. Данное мероприятие вызвало скандал на федеральном уровне, поскольку кроме них в костюмированном шоу приняли участие и одноклассники, правда – в БДСМ-костюмах.

«Личности двух 17-летних выпускников установлены. Протоколы на них составили за незаконное ношение формы с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. Подростки купили форму в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия», — указал в городском УВД.

Видеоролики, на которых учащиеся разбрасывают разноцветные краски, распыляют огнетушитель и танцуют, быстро распространились в сети, что и стало основанием для проверки, передает ФАН.

Скандальное видео состоит из двух частей: сначала безудержная толпа — явно не в школьной форме — собралась и кричит, танцует на крыльце, потом юноши и девушки перемещаются в актовый зал. Кульминация наступает в тот момент, когда один из парней берет огнетушитель и пускает его в ход — прямо по толпе.

Директор образовательного учреждения Галина Пугина пояснила: их школу с эстетическим уклоном «прославил» самый проблемный из всех классов — выпускной 11-й Б. Некоторые подростки из этого класса уже были на учете в полиции.

«После уроков к ним пришли родители и видеооператор, фотограф. Сказали: «Мы сейчас будем фотографироваться в разных местах школы, и на улице, для школьного альбома». Но потом вдруг начался ужас и, если посмотреть видео, кажется, что вакханалия была полдня, но на самом деле, на крыльце все происходило буквально две минуты, и в актовом зале — тоже. Пока учитель вышел за нотами — они вот это устроили, опозорили школу. И, главное, они сами довольны собой; считают, что молодцы», — сказал директор.

Позднее представитель мэрии Владивостока рассказал, что по итогам проверки видео с выпускниками в БДСМ-костюмах со школьниками провели профилактическую беседу.

Кроме того, родителей учеников попросили купить новый огнетушитель, они согласились, добавил представитель администрации Владивостока.

«Завершилась проверка. Просто прошли профилактические беседы, попросили родителей закупить огнетушитель, они согласились», — сказал представитель мэрии.

По словам Галины Пугиной, ребята поняли, что «перешли школьные рамки», и инцидент «полностью исчерпан».

Скандал во Владивостоке ставит вопросы, в первую очередь, ко взрослым, - приводит НСН мнение лидера рок-группы «СерьГа» Сергея Галанина.

«Вопросы, конечно, ко всем нам, ко взрослым людям. Эти ученики давно празднуют «хеллоуины», это для них некая сказка, некий такой тоже праздник. Они все уже пропитаны глобальным видением того, что такое хорошо и что такое плохо. Они в этой среде растут, к сожалению. Вопросы надо задавать тем, кто имеет отношение к системе образования. А это — часть государственной системы, поэтому вопрос к государству. Если государство допускает по телевизору, в сетях все это и на это закрывает глаза, причем тут дети?» — пояснил музыкант.