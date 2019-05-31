Убил любовницу? Задержан глава подмосковного района. ОНЛАЙН

45-летний Андрей Кулаков с сентября 2005 по декабрь 2015 года был главой городского поселения Удельная Раменского района. С декабря 2015 года по ноябрь 2016 года он был руководителем администрации Раменского муниципального района, а после его назначили главой этого района.
Проверка на полиграфе, отмечает РЕН ТВ, полностью подтвердила вину Кулакова. Против него было возбуждено уголовное дело.
Телеканал сообщает, что Исаенкова была любовницей Кулакова. Как пишет РЕН ТВ, жене главы подмосковного района стало известно об отношениях мужа с зампредом общественной палаты. В связи с этим она якобы решила оказывать давление на супруга.
По данным РЕН ТВ, зампред местной общественной палаты вечером 1 мая вышла из дома, сказав близким, что ей нужно помочь одному хорошему человеку. Села в машину и уехала. 4 мая она была найдена задушенной в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, оставленном в лесополосе. По неподтвержденным данным, в машине были найдены ДНК-следы Кулакова.
По данным собеседника агентства, чиновника задержали в пятницу, 31 мая, на рабочем месте. Тело Исаенковой обнаружили в начале мая в ее автомобиле.
«Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но экспертиза показала, что женщина была убита», — пояснил источник. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова задержали по подозрению в причастности к гибели заместителя председателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.