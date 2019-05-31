Убил любовницу? Задержан глава подмосковного района. ОНЛАЙН

Главу Раменского района подозревают в убийстве чиновницы

Главу администрации Раменского района Московской области Андрея Кулакова подозревают в причастности к гибели зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. Чиновника задержали в пятницу, 31 мая, на рабочем месте. По предварительным данным, тело Исаенковой без признаков насильственной смерти обнаружили 2 мая в ее автомобиле. Позже экспертиза показала, что женщина была убита. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
21:47

45-летний Андрей Кулаков с сентября 2005 по декабрь 2015 года был главой городского поселения Удельная Раменского района. С декабря 2015 года по ноябрь 2016 года он был руководителем администрации Раменского муниципального района, а после его назначили главой этого района.

21:34

Проверка на полиграфе, отмечает РЕН ТВ, полностью подтвердила вину Кулакова. Против него было возбуждено уголовное дело.

21:25

Телеканал сообщает, что Исаенкова была любовницей Кулакова. Как пишет РЕН ТВ, жене главы подмосковного района стало известно об отношениях мужа с зампредом общественной палаты. В связи с этим она якобы решила оказывать давление на супруга.

21:17

По данным РЕН ТВ, зампред местной общественной палаты вечером 1 мая вышла из дома, сказав близким, что ей нужно помочь одному хорошему человеку. Села в машину и уехала. 4 мая она была найдена задушенной в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, оставленном в лесополосе. По неподтвержденным данным, в машине были найдены ДНК-следы Кулакова.

21:13

По данным собеседника агентства, чиновника задержали в пятницу, 31 мая, на рабочем месте. Тело Исаенковой обнаружили в начале мая в ее автомобиле.

«Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но экспертиза показала, что женщина была убита», — пояснил источник. Официального подтверждения данной информации пока нет.

close
21:10

Главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова задержали по подозрению в причастности к гибели заместителя председателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.