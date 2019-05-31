Убил любовницу? Задержан глава подмосковного района. ОНЛАЙН

По данным собеседника агентства, чиновника задержали в пятницу, 31 мая, на рабочем месте. Тело Исаенковой обнаружили в начале мая в ее автомобиле.

«Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но экспертиза показала, что женщина была убита», — пояснил источник. Официального подтверждения данной информации пока нет.