«Поднимите пятую точку»: в Югре чиновница нагрубила сельчанам

Сотрудница администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Любовь Иванцова, которая предложила местным жителям «езжать в другие поселки» на жалобу о закрытии единственной переправы через Обь, получила дисциплинарное взыскание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя муниципалитета.

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Чиновнице сделали замечание, что повлекло лишение премии в полном объеме. Скандал разразился в начале мая, когда Иванцова комментировала во «ВКонтакте» пост о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами.

В ответ на жалобы местных жителей чиновница предложила им «езжать в другие поселки», а также поднять «свою пятую точку» и сделать что-то самим. Она добавила, что мост по их приказу «строить не будут».

Вскоре Иванцова в фейсбуке извинилась за свои высказывания. Она признала, что была «неоправданно резка» и назвала эту ситуацию большим уроком, добавив, что определенную роль в ее поведении сыграла обида, так как специалисты проделали большой объем работы, чтобы обеспечить безопасность в период ледохода.

Чиновница также подчеркнула, что не хотела никого оскорбить и тем более обидеть.

«Мое резкое высказывание стало реакцией на грубые слова в мой адрес. Осознаю, что как чиновница не должна была реагировать на такое»,

— добавила она.

В сентябре прошлого года на тот момент директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с представителями молодежных организаций в администрации Кировградского городского округа заявила, что нынешнюю молодежь рожать не просили, поэтому государство ей ничего не должно.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать», — приводит НСН слова чиновницы, которая была уволена спустя недолгое время после скандала.

Спустя месяц разразился похожий по характеру дискурса скандал с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. На обсуждении вопроса об увеличении прожиточного минимума в регионе министр предложила увеличить в следующем году прожиточный минимум на 288 руб., однако депутаты саратовской думы настаивали на прибавке в 500 руб.

В итоге она начала спорить с местными депутатами, заявив, что 3,5 тыс. рублей (стоимость региональной продуктовой корзины) в месяц достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — заявила Соколова.

При этом, когда депутат Николай Бондаренко предложил главе ведомства жить на эти деньги, она сказала, что ей этой суммы не хватит из-за «статуса министра». Губернатор Саратовской области Валерий Радаев позже уволил Соколову, подчеркнув, что

«пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», недопустимо.

Еще через месяц министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова заявила, что государство платит матерям пособие по уходу за детьми в размере 50 рублей в месяц, и если родители хотят кормить ребенка качественной едой — они должны держать собственные огороды.

Так чиновница ответила на жалобу одной из жительниц региона на то, что ей приходится кормить ребенка «дешевой едой на пальмовом масле».

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — указала глава ведомства.

Заявление вызвало бурную реакцию в сети и в политических кругах Самарской области и на федеральном уровне. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров указал, что чиновникам еще предстоит учиться общаться с простыми людьми. А сама Антимонова извинилась за фразу.

Уже в марте нынешнего года

депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев назвал малоимущих российских пенсионеров «алкашами» и «тунеядцами».

Народный избранник заявил, что минимальную пенсию в 8 тысяч рублей получают только алкаши и тунеядцы, которые сами виноваты в таком размере выплаты, а остальные пенсионеры получают гораздо большую пенсию, передает ФАН.

По его словам, те, кто в Советском Союзе работал «нормально», а не тунеядствовал, сейчас получают пенсию в 25 тысяч и больше. Данный спич народный избранник произнес в ходе заседания, посвященного поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

«В советское время, когда было тунеядство, то мы гоняли их: «Идите на работу». Алкоголизм был — «Идите работать!». А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсия сегодня, созданная в те годы, получают те тунеядцы и алкаши. И именно поэтому у них 8 тысяч рублей пенсия. Те, кто работал — получает 16, 20-25 тысяч рублей и более», — заверил на тот момент еще член партии «Единая Россия».

Вскоре он был лишен депутатских полномочий, а также исключен из партии ЕР.