Эхо забытых трупов: страшные нарушения в онкоцентре Блохина

Прошло уже пять месяцев с момента, когда в московском онкоцентре имени Блохина в ходе инвентаризации в холодильной камере были обнаружены тела людей, которые скончались более 10 лет назад.

В Росздравнадзоре «Газете.Ru» сообщили, что, получив информацию о неопознанных и неучтенных трупах в НМИЦ им. Блохина, в медучреждении была проведена внеплановая документарная проверка. Она проходила целый месяц — с 20 декабря 2018 года по 24 января 2019 года.

Как оказалось, в онкоцентре даже не было локальных служебных документов, которые определяют: порядок идентификации трупов и передачи их тел в отделение патологической анатомии; порядок учета трупов и их выдачи; процесс принятия и оформления решения о проведении (не проведении) патологоанатомического вскрытия.

«Эти локальные документы должны регулировать маршрутизацию тел умерших пациентов. На этот счет есть федеральное законодательство, но оно не прописано четко, поэтому каждое медучреждение создает локальные акты — как опознать тело, подписать его, куда поместить и так далее.

В онкоцентре Блохина в этом вопросе как не было порядка 10 лет назад, так и не было до сих пор. То есть у них нет системы обращения с усопшими», — пояснил «Газете.Ru» источник, знакомый с ходом проверки инцидента в НМИЦ им. Блохина.

В итоге директору онкоцентра, рассказали «Газете.Ru» в Росздравнадзоре, выдали предписание устранить все выявленные нарушения и предпринять меры для недопущения их в будущем — в срок до 1 июня 2019 года.

Тем временем следователи уже несколько месяцев продолжают проверку медучреждения. «По данному факту проводится дополнительная процессуальная проверка. Расследование обстоятельств происшествия продолжается», — сообщила «Газете.Ru» старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

В онкоцентре Блохина отказались отвечать на вопрос «Газеты.Ru» о том, какие санкции или меры в отношении сотрудников были приняты внутри учреждения после инцидента. «Наша позиция с комментариями не изменилась. За дополнительными данными обращайтесь в органы», — сообщили в НМИЦ.

Скандал с обнаружением трупов в медучреждении разгорелся в декабре 2018 года. Как сообщали в московском управлении СКР, вечером 17 декабря в ходе проведения инвентаризации сотрудники онкоцентра на Каширском шоссе обнаружили в холодильной камере три деревянных ящика. «В них находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека. Предположительная давность наступления смерти — более 10 лет назад», — рассказывали в столичном управлении СКР.

Тогда же в ведомстве отмечали, что по факту инцидента запущена доследственная проверка. В ее рамках планировалось установить обстоятельства и причины произошедшего, а также опросить сотрудников медучреждения и изъять документацию. О результатах проверки информации так и не появилось.

В онкоцентре им. Блохина «Газете.Ru» заявляли, что 17 декабря руководство медучреждения решило передать четыре трупа в правоохранительные органы «в связи с их длительной невостребованностью родственниками».

НМИЦ имени Блохина — один из крупнейших онкологических центров России. Он находится в непосредственном подчинении Минздрава РФ. В состав медучреждения входят пять институтов — детской онкологии и гематологии, клинической онкологии, экспериментальной радиологии, экспериментальной диагностики и терапии опухолей, а также НИИ канцерогенеза.

В ноябре 2017 года Генпрокуратура выявила в онкоцентре ряд нарушений. Силовики подозревают медучреждение в оказании пациентам платных услуг за процедуры, включенные в программу ОМС. Чуть позже в НМИЦ им. Блохина пояснили, что в ГП говорили о нарушениях 2016 года. Тогда из-за «системного недофинансирования реальных затрат на диагностику и лечение пациентов» центру приходилось брать с пациентов дополнительные деньги за услуги, уточнили в онкоцентре.

Там также привели пример: тариф ФОМС на проведение процедуры УЗИ брюшной по документам в 2017 году составлял 123,56 рубля, однако его реальная себестоимость оценивалась в 1,3 тыс. рублей.

«Оказание дополнительных медицинских услуг на платной основе с целью уточнения или установки диагноза является системной отраслевой проблемой. Федеральные государственные учреждения, получая больного, наблюдаемого в региональном медицинском учреждении, вынуждены повторно его обследовать в силу высокой разницы в уровне диагностики медицинских организаций федерального и регионального уровней», — пояснили в медучреждении.

Из-за такого положения дел для установки наиболее точного диагноза окноцентр вынужден предлагать пациентам платные дополнительные обследования.

По данным НМИЦ, зачастую люди попадают в столичный центр с неточными диагнозами, которые им поставили за счет ОМС. Хотя повторная диагностика возможна лишь за счет пациента, зачастую она опровергает ранее установленный диагноз.

Два года назад, в ноябре 2017 года, хирург-онколог Михаил Давыдов сообщил о планах покинуть пост главы онкоцентра на Каширском шоссе в связи с истечением контракта. Договор с ним не был продлен в связи с ФЗ, ограничивающим возраст глав медучреждений 70 годами. На данный момент директором НМИЦ является профессор, член-корреспондент РАН Иван Стилиди.

«В настоящее время в центре работают более 3500 человек, в том числе 5 академиков Российской академии наук, 7 членов-корреспондентов РАН, 89 профессоров и более 200 докторов наук», — говорится на сайте медучреждения.