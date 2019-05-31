«Там все уже известно»: что привело к трагедии SSJ-100

Предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту «Шереметьево» может быть опубликован к 5 июня. Об этом сообщил ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимир Кофман.

«Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано. Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», — заявил он ТАСС.

На его слова отреагировали в авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежит потерпевший аварийную посадку SSJ-100. Так как расследование пока не закончено, любые выводы о причинах катастрофы недопустимы, подчеркнули в пресс-службе перевозчика. Там отметили, что спекуляция фактами лишь наращивает социальную напряженность.

«Подобный комментарий является попыткой манипуляции общественным мнением, что недопустимо, особенно для участников расследования. Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. И ведущий эксперт МАК, как организации, проводящей расследование, обязан это знать», — заключили в «Аэрофлоте».

Ранее, 27 мая, глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что предварительный отчет о трагедии в «Шереметьево» будет готов в течение полутора месяцев. При этом ранее министр говорил о сроке в два-три месяца.

«Я думаю, что два-три месяца это, конечно, слишком долго. Мы сейчас с Межгосударственным авиационным комитетом взаимодействуем. Я думаю, что в пределах полутора месяцев они предварительный отчет подготовят. И он будет официально озвучен, опубликован», — сообщил Дитрих.

ЧП с рейсом Москва-Мурманск, который выполнял SSJ-100, произошло 5 мая. Тогда лайнер ушел на аварийную посадку спустя 28 минут полета. По предварительным данным, в результате жесткого преземления стойки шасси пробили топливные баки — начался пожар. Он унес жизни 41 человека — всего на борту находились 78 человек.

На этой неделе сообщалось о выписке из больницы последней пострадавшей в авиакатастрофе. В ожоговом центре НМИЦ хирургии им. Вишневского уточняли, что пациентке провели весь комплекс необходимых мероприятий, и теперь она будет наблюдаться у терапевта и пульмонолога по месту жительства.

Между тем по факту аварии Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три версии произошедшего: плохие метеоусловия, ошибка пилота и техническая неисправность лайнера. По данным источника газеты «Коммерсант», близкого к расследованию,

к ЧП привели ошибочные действия пилотов, которые перед посадкой резко разогнали самолет и одновременно опустили его нос.

Тем временем в документе Росавиации, который РИА «Новости» публиковало 17 мая, говорится о другой причине аварии. Так, по данным ведомства, экипаж несмотря на инструкцию не выпустил тормозные щитки (интерцепторы) при заходе на вынужденную посадку. В документе подчеркивается, что лайнер заходил на посадку с перегрузом в 1,6 тонны, но без превышения вертикальной скорости, а во время посадки были перегрузки до 5,85 g.

Источник РИА «Новости», близкий к расследованию, уверен, что основные вопросы у силовиков остаются к экипажу SSJ-100 — при этом к работе техники самолета особых претензий у них нет.

На днях Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Минтрансу РФ с просьбой проверить системы «Суперджета» на соответствие сертификационным требованиям. По данным «Коммерсанта», в частности АЭВТ попросили проверить систему защиты лайнера от поражения статическим электричеством, а также прочность кессона крыла и шасси. Между тем в Объединенной авиастроительной корпорации, выпускающей лайнеры SSJ-100, обращение АЭВТ назвали давлением на комиссию по расследованию ЧП в Москве.

На этой неделе скандал также разгорелся вокруг высказывание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он заявил, что потерпевший аварийную посадку SSJ-100 находился в идеальном состоянии вплоть до посадки. Катастрофа, убежден глава региона, произошла исключительно из-за ошибки пилотов, которая была совершено «по неопытности или из-за нервов». Фургал подчеркнул, что у него в распоряжении есть «официальное заключение».

В «Аэрофлоте» слова губернатора назвали попыткой оказать давление на следствие. Там отметили, что не получали официального заключения об «идеальном состоянии» лайнера, и призвали Фургала опровергнуть свои высказывания.