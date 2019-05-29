Первые жертвы: школьница умерла на ЕГЭ по математике

Одиннадцатиклассница из чебоксарской школы №27 скончалась в ходе сдачи ЕГЭ по математике. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Республики Чувашия.

ЧП произошло 29 мая в школе №38, куда девушка приехала на экзамен. «В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета. Уже в коридоре ей стало плохо. Девушке была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но вернуть ее к жизни не удалось», — рассказали в республиканском Министерстве образования.

РИА «Новости» отмечает, что, по предварительным данным, выпускница страдала врожденным пороком сердца. Газета «МК» уточняет, что перед экзаменом медрабоники советовали девушке отказаться от сдачи ЕГЭ, однако та от совета якобы отказалась. По факту трагедии проводится служебная проверка.

Похожее ЧП в прошлом году произошло в Бурятии. 7 июня 2018 года, пишет телеканал «Аригус», 14-летний подросток возвращался со сдачи ОГЭ по географии. По дороге домой он решил зайти в гости к приятелю, однако, постучав в дверь, школьник упал и начал задыхаться. Прибывшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть ребенка.

Напомним, что основной этап сдачи ЕГЭ стартовал 27 мая. В понедельник выпускники 11-х классов сдали экзамены по географии и литературе, в среду — по математике. Основной период экзаменационной кампании завершится 1 июля. На сдачу ЕГЭ в этом году зарегистрировались почти 750 тыс. человек, 662 тыс. из них — выпускники 2019 года. Школьники, сдавшие экзамены по географии и литературе, узнают свои результаты не позднее 11 июня.

В этом году у подростков впервые появилась возможность сдавать экзамен по китайскому языку. По данным Рособрнадзора, заявления на сдачу ЕГЭ по этой дисциплине подали 289 человек из 43 субъектов РФ. Китайский стал пятым иностранным языком из тех, что сдаются по выбору — в списке также английский, немецкий, французский и испанский.

Все пункты проведения экзамена (ППЭ) оснащены камерами онлайн-наблюдения. «Охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением во время основного периода будет приближаться к 100%. Во всех ППЭ будет применена технология печати экзаменационных материалов в аудиториях, в восьми регионах — технология передачи экзаменационных материалов в ППЭ по сети интернет», — рассказали в Рособрнадзоре.

По словам вице-премьере России Татьяны Голиковой, «сложных ситуаций» в процессе онлайн-видеонаблюдения пока не наблюдалось. «Я прибыла в ситуационный центр, мы посмотрели несколько регионов, пока идет все спокойно, никаких сложных ситуаций нет. Конечно, там и онлайн-наблюдатели, и общественные наблюдатели фиксируют нарушения, но пока идет определенное накопление, статус этих нарушений не верифицирован, это будет чуть позже», — заявила она 27 мая.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в свою очередь заявил об отсутствии утечек экзаменационных материалов на начало проведения аттестации. «Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задание по подготовке к ЕГЭ, мы их перепроверяем и видим, что они фальшивые. Все адреса, соответственно, передаются в правоохранительные органы для принятия решений. По сравнению с прошлым и позапрошлым годом, таких сайтов с каждым годом все меньше и меньше», — пояснил он в ходе открытия ситуационного центра для мониторинга проведения ЕГЭ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в свою очередь пожелал выпускникам успешно справиться с выпускным испытанием. «Хочу пожелать всем, кому предстоит сдавать экзамен, успехов и, конечно, терпения родителям, которые всегда переживают за своих детей. Рассчитываю, что единый госэкзамен 2019 года пройдет хорошо и без каких-либо существенных происшествий, а ребята покажут лучшее, на что способны», — отметил глава правительства в ходе совещания с министрами.