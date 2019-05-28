Поджог не удался: подросток ударил школьницу топором

В одной из школ Саратовский области произошло ЧП — подросток принес на занятия топор и ударил им 12-летнюю ученицу. Об этом сообщает ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Отмечается, что инцидент произошел утром во вторник, 28 мая, в средней школе №4, расположенной в поселке Большевик города Вольска. Как сообщил источник РИА «Новости», сначала 15-летний школьник бросил под дверь класса бутылку с зажигательной смесью.

«Подросток поднялся на второй этаж, кинул бутылку с зажигательной смесью, по предварительным данным, в свой класс, а вторую бросил в коридоре. Бутылки не загорелись. После этого он встретил девочку и ударил ее топором по лбу», — подтвердил собеседник ТАСС в силовых структурах области. О том, что школьник пытался устроить в заведении поджог пишет и саратовское издание «Четвертая власть».

Источники агентств сообщают, что после этого подросток подошел к 12-летней школьнице и ударил ее ледорубом по голове. Никто из детей не оказался свидетелем инцидента, уточняет собеседник ТАСС в экстренных службах. Он добавил, что всех учащихся освободили от занятий и отпустили домой.

На месте ЧП работают следователи. «Проводится доследственная проверка по факту происшествия в средней школе № 4 города Вольска. Идет осмотр места происшествия и выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснили в управлении СКР по Саратовской области.

Пострадавшую девочку срочно госпитализировали в центральную районную больницу Вольска. По данным регионального Минздрава, она пребывает в состоянии средней тяжести.

«В больницу направлена санавиация с врачами Саратовской областной детской клинической больницы. В их составе находится сильный нейрохирург. Вместе с вольскими врачами они будут принимать дальнейшее решение — необходимо ли транспортировать ребенка в Саратов или, если это позволит состояние ее здоровья, оставить на лечении на месте», — уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Глава региона Валерий Радаев направил в Вольский район областного министра здравоохранения Наталью Мазину, главу местного Минобра Ирину Седову, а также представителей комиссии по делам несовершеннолетних.

Силовики уже задержали несовершеннолетнего злоумышленника. Источник ТАСС в экстренных службах региона отмечает, что подросток уже два года состоит на учете у психиатра. «В связи со своим неадекватным поведением находится на домашнем обучении. Как минимум один раз оставался на второй год обучения», — пояснил собеседник агентства. Местные СМИ отмечают, что нападение на школу подросток планировал заранее.

Бывший одноклассник нападавшего уточнил, что его приятель рос в неполной семье. «Только мама, братьев или сестер не было. Семья хорошая. Очень общительный был и отзывчивый. Он ходил на кружок при школе, как и я, мы стреляли из пневматического оружия. Иногда у него было не очень хорошее поведение», — рассказал собеседник радиостанции «Говорит Москва».

Отметим, что за последние два года в российских школах произошел ряд нападений на учебные заведения с оружием. Так, 15 января 2018 года ученик 10-го класса и его несовершеннолетний приятель нанесли ножевые ранения девяти учащимся и учителю.

Инцидент произошел в школе №127 Мотовилихинского района Перми. Одного из нападавших признали психически больным и направили на принудительное лечение. Второго в декабре 2018 года приговорили к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии.

Однако самой громкой стала атака на керченский колледж, которая произошла в октябре 2018 года. Тогда студент Владислав Росляков устроил стрельбу, жертвами которой стал 21 человек. Число раненых превысило 50 человек.

Как сообщил в мае 2019 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, после трагедии в Керчи по всей стране была усилена охрана школ. Тем не менее эти меры, признал он, не смогли предотвратить новые инциденты — в том числе недавнюю попытку школьника захватить заложников в Татарстане. Проблема, подчеркнул Патрушев, «сохраняет высокую актуальность» и «требует повышенного внимания».