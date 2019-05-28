Будет только хуже? Синоптики рассказали о погоде летом

Россиянам пообещали переменчивую летнюю погоду, которая совместит в себе и грозы, и жару. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Летняя погода, конечно, достаточно неустойчивая, и на территории нашей страны для этого времени характерно развитие конвективных процессов, то есть это дожди ливневые, шквалистые ветры. Они будут перемежаться с жаркой погодой», — рассказал директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев в ходе брифинга.

По словам эксперта, большинство прогнозов сходится на том, что температуры будут выше климатической нормы на Востоке, Северо-Востоке и на Европейской территории страны. А вот Центральным регионам и Сибири численный прогноз, выпущенный автоматически, пообещал скорее прохладную погоду.

«Скорее показывает области слабо-голубых цветов — это аномалия температур скорее со знаком минус», — пояснил руководитель Гидрометцентра.

Тем не менее, подчеркнул синоптик, в целом летом температура будет около и чуть выше нормы. «Нынешний год идет по температурному фону все-таки существенно ниже 2018-го и в рекордсмены явно не годится», — рассказал Китев.

Напомним, что ранее синоптики уже предсказывали теплое лето 2019 года. Так, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, на большей части территории РФ температура начнет превышать норму уже в июне.

Теплее обычного будет в северных районах страны — Республике Коми, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в некоторых районах Таймыра и Эвенкии, а также на Колыме и Чукотке.

Как отмечают синоптики, объяснить такую ситуацию можно глобальным потеплением, из-за которого быстрее всего прогревается именно север, где чуть ли не каждый сезон фиксируется превышение привычных температур.

При этом в Москве, где среднесуточная температура в июне составляет 16,6°С, в этом году столбики термометров превысят норму на один градус. По ночам в столице будет около +11°С, а днем в районе +21°С.

Однако если в июне погода обещает едва превысить климатические показатели, то сейчас жара в Москве бьет все рекорды. Так, согласно прогнозу, опубликованному ФАН, в столичный регион пришел антициклон с Черного моря. Под его влиянием самой «горячей» станет среда, 29 мая — в этот день в Москве и Московской области воздух прогреется до +32°С. При этом в некоторых районах столичного региона ожидается ветер с порывами от 12 до 17 м/с.

В связи с тем, что в настоящее время сразу в нескольких регионах России наблюдается невероятно жаркая погода, Роспотребнадзор выпустил специальные рекомендации, как избежать перегрева в аномальную жару.

По мнению экспертов, слишком высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также к перегреву. Для избежания негативных последствий необходимо соблюдать ряд простых и эффективных правил. Например, ограничить пребывание на открытом воздухе, надевать легкую светлую одежду и систематически проветривать помещения. Помимо этого, специалисты также рекомендуют воздерживаться от жирной пищи, газированных и алкогольных напитков.

Как оказалось, жара отрицательно сказывается не только на людях, но и на автотранспорте. На время температур выше +32°C Росавтодор ввел ограничения для передвижения грузовиков. Как объяснили в федеральном агентстве, если в жару по асфальтовой дороге проедет тяжелая грузовая машина, на ней образуется колея. Отмечается, что ограничительные меры будут действовать с 20 мая по 31 августа: в эти дни фуры не ездят на участках трасс М-9, М-10 и возле крупных городов.

Тем не менее терпеть ограничения из-за жары москвичам осталось недолго. Представители Гидрометцентра пообещали, что аномальная жара, захватившая столицу на текущей неделе, отступит к выходным.

По словам синоптиков, в пятницу, 31 мая, местами пройдут дожди и грозы, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра. Температура на выходных будет держаться в пределах +24...+26°C.

В Гидрометцентре также объяснились перед москвичами за неточность прогнозов и пообещали, что в ближайшем будущем эта ситуация будет исправлена. Так, жители столичного региона смогут получать более точный и детализированный прогноз благодаря новой разработке. Для этих целей на территории Москвы и Московской области будут установлены 43 наземных метеорологических станции, а также 120 пунктов наблюдения на вышках мобильной связи.

«Предполагается также, что будет развиваться система численного прогноза для Москвы и Московской области с пространственной детализацией меньше одного километра», — пояснили синоптики.