Последние слова пилота: как падал борт совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении бизнес-джета Epic LT RA-2151G, в результате которого погибла совладелец авиакомпании S7 55-летняя Наталия Филева.

14-страничный документ содержит показания авиадиспетчеров, свидетелей и данные радаров. Согласно отчету, последними словами пилота судна, обращенными к руководителю полета были: »<…> могу я <…> выйти на траекторию?». В свою очередь, руководитель полета ответил утвердительно и рекомендовал «сделать это с левой стороны».

Специалисты установили, что снижение самолета при заходе на посадку в аэропорту города Эгельсбах шло не полностью в соответствии с командами диспетчеров.

Причиной катастрофы, согласно предварительному отчету, стала потеря управления — во время захода на посадку самолет снизился до высоты, при которой невозможно контролировать полет.

Крушение самолета наблюдали три человека с вышки командно-диспетчерского пункта. В документе также содержатся показания двух очевидцев, которые в момент трагедии находились в аэропорту рядом с диспетчерским пунктом. Они наблюдали за самолетом во время поворота. По их словам, угол крена Epic LT составлял примерно 35-40 градусов. После этого авиасудно потеряло высоту, совершило нырок и перешло в неконтролируемое падение. Самолет врезался в землю в нескольких километрах от аэродрома и загорелся.

Кроме того, примерно в 330 метрах к северо-востоку от места происшествия гуляли несколько человек, один из которых записал видео, представленное в материалах дела. На видеозаписи заметна тень судна, движущегося на запад за восемь секунд до крушения, а также слышен звук двигателя.

Эксперты исследовали место удара о землю и проанализировали полученные самолетом повреждения. В результате они пришли к выводу, что Epic LT врезался в землю носом фактически вертикально, с небольшим креном влево. Фюзеляж и крылья были полностью уничтожены начавшимся пожаром. Кроме того, сгорели все приборы в кабине пилота. По этой причине обследование места падения и обломков самолета носило «ограниченный характер», отмечается в документе. Согласно данным предварительного отчета, спасательная группа прибыла к месту падения через три минуты после получения сигнала о происшествии, а пожарный расчет — в течение первых десяти минут. Окончательный отчет по катастрофе специалисты BFU смогут предоставить в течение года с начала расследования.

Бизнес-джет Epic LT RA-2151G разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом. В результате авиакатастрофы погибли все три человека на борту — Филева, ее отец Валерий Карачев, а также пилот Андрей Дикун.

В S7 сообщили, что в расследовании трагедии примут участие российские авиационные эксперты. В частности 2 апреля группа специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к работе по расследованию крушения самолета.

Тогда эксперты назвали две предварительные версии катастрофы: неисправность самолета и ошибка пилотирования. Тогда же отмечалось, что аэропорт Эгельсбах считается одним из самых опасных в Европе.

По факту крушения Epic LT московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Наталия Филева вместе с мужем Владиславом Филевым контролировала S7 Group — вторую по пассажиропотоку авиакомпанию страны. В 2018 году предпринимательница заняла четвертую строчку в рейтинге богатейших женщин России Forbes. По данным издания, ее состояние оценивалось в $600 млн.

Супруги основали группу компаний S7 Group в 2005 году — путем реформирования авиакомпании «Сибирь». По данным СМИ, именно Наталия Филева стала инициатором ребрендинга и создания нового имиджа компании.

«Она являлась носителем идеологии рынка в авиатранспорте, доказывая, что авиация может успешно развиваться без госсобственности и хронических убытков. Пример S7 говорит о том, что в этом бизнесе, даже в очень конкурентных и нередко неравных условиях, можно зарабатывать», –– рассказал ведущий научный сотрудник института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов в беседе с «Известиями».

По его словам, Филева прилагала огромные усилия, чтобы успешно решать ключевые вопросы и проблемы авиационной отрасли как на площадке Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП), так и в публичном поле. «Людей такой величины, как она, — настоящего капитана бизнеса — в России нет, это была яркая звезда», — уверен Борисов.