Тайна раскрыта? Загадочная смерть балерины Большого театра

В лесополосе на востоке Москвы обнаружен человеческий череп. В связи со странной находкой главное управление СК РФ проводит доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе СК.

По данным СМИ, обнаруженные останки могут принадлежать экс-балерине Большого Театра Ольге Деминой, пропавшей в 2014 году. Чтобы подтвердить эту информацию, специалисты проведут ДНК-исследование. Дело усложняется тем, что у найденного черепа отсутствует нижняя челюсть – в связи с этим провести портретную экспертизу не представляется возможным.

Главным аргументом в пользу того, что череп принадлежит именно Деминой, является сигнал мобильного телефона убийцы. В день пропажи девушки он был зафиксирован на месте обнаружения черепа.

Как пишет сайт kp.ru, в настоящее время главным подозреваемым в деле о пропаже Ольги Деминой является ее предполагаемый любовник — 37-летний Малхаз Джавоев. В 2017 году его задержали в Германии, где мужчина скрывался под чужим именем, после чего экстрадировали в РФ. В настоящее время Джавоев содержится в следственном изоляторе «Матросская тишина» — там он уже на протяжении двух лет ожидает решения суда.

История необычных отношений Джавоева и Деминой берет начало в 2012 году. Тогда 23-летняя балерина «Большого театра» познакомилась с московским «бизнесменом» на одной из вечеринок. По версии полиции, Джавоев зарабатывал тем, что предоставлял молоденьких балерин богатым мужчинам, желающим хорошо провести время. Со временем Ольга стала частью его бизнеса.

«Между ними сложились дружеские отношения, они часто встречались, посещали друг друга по местам проживания, оказывали друг другу различные услуги», — цитирует материалы уголовного дела сайт kp.ru.

Однако, согласно информации следствия, спокойно поработать Деминой удалось недолго. Уже в 2013 году она стала жертвой шантажа – девушке прислали эротические фотографии, на которых она была изображена обнаженной в непристойных позах. За удаление снимков с Деминой потребовали 800 тыс. рублей – в противном случае компромат обещали отправить в Большой театр.

«Девушка боялась, что это поставит крест на ее карьере. Артистке пришлось заплатить — сначала 300 тысяч рублей, потом 200 тысяч, потом еще 300. Брала кредиты. Родные девушки подозревали, что за шантажистами стоял сам Джавоев. Но Ольга ничего и слушать не хотела. Наоборот, считала, что Малхаз спас ее от суицида», — рассказал источник газеты.

Позже, несмотря на выплаты, фотографии были размещены в сети вместе с телефоном балерины, на который стали регулярно поступать звонки. Не выдержав позора, Демина дважды пыталась покончить с собой, однако каждый раз на помощь ей приходил Джавоев, который вовремя вызывал скорую помощь.

Однако ни сомнительная деятельность, ни компрометирующие снимки не делали Демину менее привлекательной для мужчин – на протяжении долгих лет за ней ухаживал московский бизнесмен. Мужчина неоднократно звал девушку замуж, однако получал отказ. Внезапный интерес Демина проявила к ухажеру только после того, как он заявил о продаже трехкомнатной квартиры в Москве, доставшейся в наследство после смерти бабушки, отмечает kp.ru.

По версии следствия, за внезапным снисхождением Ольги к поклоннику стоял именно Джавоев, который решил использовать бизнесмена в корыстных целях. Балерина внезапно согласилась на предложение руки и сердца, после чего пара сразу же подала заявление в ЗАГС. Однако перед свадьбой девушка внезапно озвучила свои условия.

«Ольга жаловалась Фролову, что ее родители больны и им нужна помощь, — рассказал источник в следственных органах. — Жених позже рассказал, что Демина попросила оформить новую квартиру на ее имя для получения банковского кредита — оплатить лечение родителей».

По словам бизнесмена, девушка обещала сразу же после всех необходимых операций переоформить на него право собственности. Однако после того, как в феврале 2014 года состоялась долгожданная сделка, в результате которой Ольга стала владелицей квартиры стоимостью 4 млн 650 тыс. рублей, она внезапно изменила свое решение и отказалась от свадьбы.

Безутешный жених пытался вернуть утраченное имущество, но вместо этого получил от несостоявшейся жены компрометирующие видео, которые она обещала распространить в Сети. После этого бизнесмен обратился с заявлением полицию, обвинив балерину в мошенничестве.

Осознав, что сделка стоит на грани провала, Джавоев и Демина вовремя сориентировались — в марте 2014 года пара заключила фиктивный договор купли-продажи, в результате которого девушка якобы «продала» квартиру своему предполагаемому любовнику 2 млн. 975 тыс. рублей. Еще через Джавоев также продал недвижимость новому покупателю.

По данным полиции, выручку от продажи пара собиралась поделить пополам. Однако Джавоев тянул с выплатами. Месяцы шли, а Демина, по свидетельству друзей, все больше и больше менялась.

«Незадолго до исчезновения Оля по наказу Малхаза продала автомобиль и поменяла съемную квартиру, — рассказала kp.ru знакомая балерины. — А еще почему-то удалила со своей страницы в соцсетях все записи и фотографии».

Как позже удалось установить следователям, последним девушку видел именно Джавоев, вместе с которым накануне пропажи она ездила в Воронеж.

«Следствием установлено, что 18 августа 2014 года Ольга Демина арендовала автомобиль марки «Мицубиси Лансер». В пункт проката она приходила вместе с Малхазом. 19 августа примерно в 2 часа ночи она приехала в Воронеж, где остановилась в гостинице «Созвездие Тельца».

Сам Малхаз на допросе объяснял следователям, что возил девушку на «заказ» к богатому имениннику. На следующий день около 22.00 они вернулись в Москву на съемную квартиру. Больше Ольгу Демину никто не видел.

«Находясь в указанной квартире в ночь с 19 на 20 августа 2014 года, Джавоев напал на Демину и совершил умышленное убийство», — предполагают следователи, пишет «КП».

Согласно их версии, после преступления Джавоев вывез труп в лес на все том же арендованном «Мицубиси». Позже силовикам также удалось найти сам автомобиль со «следами вещества бурого цвета, которые согласно проведенной генетической судебной экспертизе принадлежат Деминой Ольге».

Отмечается, что после ЧП матери девушки неоднократно приходили смс-сообщения, в которых девушка просила не искать ее и сообщала, что на некоторое время вынуждена уехать за границу. Позже следствие установило, что все сообщения отправлял непосредственно Джавоев.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено только в 2015 году по настоянию родственников Деминой. Однако к тому моменту преступник уже давно успешно скрывался в Германии, притворяясь беженцем. Благодаря совместным действиям российской и немецкой полиции Джавоев был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. После задержания он был немедленно депортирован в Россию и помещен в СИЗО. Тем не менее его адвокаты уверены, что смогут отстоять непричастность подзащитного к убийству балерины.

«Труп Ольги Деминой не найден по сей день, а значит, ее смерть не доказана, — заявил юрист семьи Джавоевых сайту kp.ru. — Мы не согласны с выводами следствия. У нас есть сведения, что Ольга Демина давно мечтала уехать из России и устроить свою личную жизнь за рубежом. А поскольку она замешана в афере с квартирой, потому на связь с родственниками не выходит — ведь они могут проговориться, что она жива».