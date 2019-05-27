«Пришел убить»: кровавое нападение на журналистов в Ставрополе

В Ставрополе психически больной мужчина напал с ножом на журналистов газеты КПРФ «Родина». В результате этого пострадали четверо сотрудников издания. Об этом в своем инстаграме заявил губернатор края Владимир Владимиров.

«Сегодня в Ставрополе произошел вопиющий инцидент, человек с ножом напал на сотрудников редакции «Родина», ранения получили четверо.

Это уголовное преступление, сейчас нападавший задержан», — написал глава региона. По его словам, жизни потерпевших ничего не угрожает, им оказана медицинская помощь, двоих уже отпустили домой.

Депутат краевой думы Виктор Лозовой стал свидетелем этого инцидента. Он рассказал РИА «Новости», что нападавший психически болен. По его данным, злоумышленник стоит на учете в Александровской ЦРБ.

По словам Лозового, несколько дней назад он принес главреду «Родины» материал про Сталина и требовал немедленно опубликовать. На это ему сообщили, что предложение будет рассмотрено на совещании редколлегии. 27 мая он вновь пришел в редакцию, чтобы узнать о судьбе предложенной статьи.

«Когда ему сказали, что не могут, он вытащил нож охотничий и попытался ударить. Главный редактор отвернулся, и ему в шею, в левую щеку попал, тут начали защищать, троих членов крайкома ранил. Оказал им доврачебную помощь, кровь остановил», — рассказал агентству о произошедшем Лозовой.

В ставропольском отделении коммунистической партии отметили, что нападавший сначала «полистал подшивку газеты», а затем попросился на прием к главному редактору. Тот ему не отказал в приеме и пригласил его в свой кабинет.

«Через несколько минут разыгралась драма: гость потребовал опубликовать свою статью, набросился на [главного редактора газеты] Николая Федосеевича [Бондаренко] с ножом и ранил его в лицо», — приводит сообщение партии РБК.

«На шум быстро отреагировали коммунисты, которым после серьезной борьбы удалось скрутить нападавшего до приезда полиции», — отметили в КПРФ. В заявлении партии ЧП назвали «зверским нападением» и «чудовищным преступлением».

Позже источник в редакции газеты «Родина» сообщил РБК, что перед нападением злоумышленник завернул нож газету так, чтобы его не было видно. По словам собеседника издания, мужчина пришел в редакцию не в первый, а уже в третий раз. «Он сидел читал газету нашу «Родина», какие-то выписки делал», — отметил сотрудник «Родины».

Ранее пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко заявил в разговоре с РБК, что нападавшему около 73 лет. «Когда этот человек [нападавший] сегодня давал показания, он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что пришел убить главного редактора по политическим мотивам и чтобы вызвать резонанс в СМИ», — добавил Ющенко. Он отметил, что это ему рассказал первый секретарь краевого комитета КПРФ Виктор Гончаров.

О состоянии главного редактора газеты «Родина» ранее рассказала его дочь Светлана Сундукова. Она отметила, что ее отцу долго останавливали кровотечение. Кроме того, она сообщила, что Николай Бондаренко был прооперирован после совершенного на него нападения.

«Операция прошла успешно, состояние нормальное. Щека порезана ножом, [нападавший] метил в горло», — рассказала она ТАСС.

Ранее издание «ПолитЭксперт» опубликовало комментарий самого главреда. «В 12.30 ко мне пришел один из авторов, который написал две статьи. Статьи совершенно не подходят для публикации. Он спросил, почему статьи не опубликованы, я ответил ему, что они не соответствуют грамотности, логике и не представляют для газеты никакого интереса», — вспомнил Бондаренко.

Он отметил, что сотрудникам редакции удалось связать нападавшего и удержать его до приезда полиции. По его словам, мужчина пронес нож в кармане. «Я даже не представлял, что он что-то подобное может сделать», — отметил пострадавший.

В настоящее время злоумышленник находится в отделении полиции. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «Ставгород» со ссылкой на краевое ГУ МВД России.

Это не единственный случай нападения на представителей СМИ за минувшие сутки. Так, 22 мая глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента «России 24». По версии чиновника, журналисты сами спровоцировали его на агрессию.

Как отмечают сами пострадавшие, недовольство Зайцева и резкую реакцию вызвали неудобные вопросы о территории, которая якобы принадлежит его адвокату и ежегодно сдается в аренду местной администрации за 2 млн руб.

Кроме того, корреспондент попросил чиновника прокомментировать ситуацию с жилищными условиями пострадавших от лесного пожара, которым так и не предоставили обещанную жилплощадь. По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело в связи с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста.